Complejo residencial New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turquía
de
$301,216
Ofrecemos apartamentos funcionales y confortables con balcones y vistas al campo de golf.La residencia cuenta con senderos para caminar, piscinas, parque infantil y deportes, parque acuático, bar y restaurante.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de sitios hist…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sunshine Complex
Complejo residencial Sunshine Complex
Didim, Turquía
de
$192,555
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento dúplex de 4 dormitorios completamente amueblado: ideal tanto para una casa de vacaciones como para una inversión en Didim, Turquía.Dúplex de 4 dormitorios en un complejo perfecto, listo para vivir, en Didim Efeler Mahallesi. Propiedades con una buena relación calidad-precio en Di…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Marina Complex
Complejo residencial Marina Complex
Didim, Turquía
de
$100,817
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar en venta en Didim a un precio de ganga. Ubicado en un complejo moderno con piscina compartida y amplias comodidades locales. Inversión inmobiliaria ideal en Didim. Apartamento amueblado de 2 dormitorios en Didim en venta, ubicado en un hermoso c…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Didim, Turquía
de
$197,659
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
4-Dormitorio Apartamento Dúplex Totalmente Amueblado a 600m de la Playa en Didim.  Didim, que era una pequeña península del mar Egeo, era un pequeño pueblo de pescadores en el pasado y se ha convertido en una gran ciudad de vacaciones día a día con su tranquilidad, vida nocturna tradicion…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Pine Apartments
Barrio residencial Pine Apartments
Didim, Turquía
de
$144,558
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Oferta de apartamento de 3 dormitorios en venta en Altinkum, la hermosa costa del Egeo en el oeste de Turquía, a poca distancia del popular complejo Altinkum está a solo 1 km. Ideal casa familiar de vacaciones en la playa en venta en Altinkum, Didim. Altinkum tiene una buena playa, muchas a…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Tropicana Complex
Complejo residencial Tropicana Complex
Akbuk, Turquía
de
$250,709
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Increíble Dúplex con Vista al Mar en Venta en Akbuk – Impresionante Segunda Casa en Turquía Impresionante Dúplex con Vista al Mar En venta en Akbuk – apartamento dúplex de 4 dormitorios en venta en un hermoso complejo en Akbuk. Akbuk sigue siendo la estrella en ascenso del mercado inmobili…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Sunflower Complex
Barrio residencial Sunflower Complex
Didim, Turquía
de
$170,696
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento dúplex moderno y de lujo de 2 dormitorios totalmente amueblado en un complejo con una gran piscina compartida, cerca de todos los servicios. Pasear abierto, supermercados, hospital, oficina del consejo están a 5 minutos a pie. Título de propiedad de propiedad. Relación calidad-p…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Bodrum Residence
Barrio residencial Bodrum Residence
Didim, Turquía
de
$800,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Magnífico proyecto de apartamentos en Ortakent, rodeado de las fascinantes bellezas de Bodrum. Una vida lujosa y confortable en Bodrum. Se encuentra a poca distancia del centro comercial, hospital público, farmacia, centro médico, escuela, mercado, mercado callejero y bazar. Hay apartamen…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Center Apartments
Barrio residencial Center Apartments
Didim, Turquía
de
$124,821
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevo Apartamento Moderno En Venta en Didim – Asequible de 2 Camas En Venta en Altinkum Lujoso y moderno apartamento de 2 dormitorios en venta en Didim. Apartamento de 2 dormitorios en una excelente ubicación en Didim, en el centro de Didim y a poca distancia de todos los servicios locales,…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Mavisehir Villa
Complejo residencial Mavisehir Villa
Didim, Turquía
de
$283,133
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada moderna de 4 dormitorios lista para usar - Casa de vacaciones en TurquíaVilla adosada moderna y de lujo a estrenar de 4 dormitorios con piscina privada en Mavisehir Didim. Esta villa de 4 dormitorios recién terminada se encuentra muy cerca del mar y a poca distancia del mercado…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Didim, Turquía
de
$101,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa de Vacaciones Asequible en Turquía-2-Dormitorio Apartamento Dúplex En Venta en Didim Asequible apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en Didim Turquía. Esta propiedad de inversión donde puede obtener el valor de sus ganancias en un concepto complejo especial cerca de Mavisehir. O…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Apollon Holiday Village
Complejo residencial Apollon Holiday Village
Didim, Turquía
de
$112,348
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios Asequible en Didim-Ready To Move en 2a Casa en Turquía Asequible apartamento dúplex de 3 dormitorios en venta en Didim Turquía. Esta propiedad de inversión, donde puede obtener sus ganancias en Mavisehir en el concepto de compex como un hotel de 5 estrell…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Olive Grove Complex
Barrio residencial Olive Grove Complex
Didim, Turquía
de
$155,114
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
3 Dormitorios Totalmente Amueblado Apartamento-Casa de Vacaciones En Venta en Altinkum Turquía este apartamento de precio asequible en venta en Didim, situado a poca distancia del centro de la cosmopoleitan Didim Altinkum en el suroeste de Turquía, A 2,5 km de la conocida 3a playa y a poca …
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Aydin Apartments
Barrio residencial Aydin Apartments
Nazilli, Turquía
de
$41,607
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Asequible Moderno Apartamento de 1 y 2 Camas En Venta en Aydin con Renta Garantizada Ingresos – Ganga Propiedad de Inversión en Turquía.  Propiedad de Inversión Asequible con Ingresos de Alquiler... Impresionantes Propiedades de Aydin en Venta – Apartamentos de Lujo en el Egeo con Vistas a …
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Sea View Residance
Complejo residencial Sea View Residance
Didim, Turquía
de
$466,746
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Vista al Mar Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios En Venta en Altinkum-Familia Casa de Vacaciones en Didim Inversión inmobiliaria ideal para aquellos que quieran vivir en lujo privado con dúplex de 3 dormitorios en Didim Altinkum. Se encuentra a poca distancia de la playa de Altinkum, mercad…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Moonlight Complex
Complejo residencial Moonlight Complex
Didim, Turquía
de
$112,019
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Bargain 3 dormitorios, apartamento dúplex totalmente amueblado está en venta con una cocina de planta abierta y 2 baño familiar totalmente equipado, se encuentra en la zona popular y en desarrollo de la zona de Efeler. Las habitaciones son amplias y luminosas, con tonos neutros en todas part…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial City Point Residence
Barrio residencial City Point Residence
Didim, Turquía
de
$84,814
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Proyecto de lujo de un apartamento de 1 dormitorio en Didim en venta en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderno apartamento de 1 dormitorio en Altinkum con vistas a la naturaleza a precios económicos. Inversión en Didim. El complejo tiene piscina y jardín comparti…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Polat Life Complex
Barrio residencial Polat Life Complex
Didim, Turquía
de
$149,359
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento nuevo y moderno de 2 dormitorios en venta en Didim. Excelentes instalacionesEn Turkish Home Office estamos encantados de presentar el Polat Life Complex, nuestro propio desarrollo ubicado en Didim, cerca de Marina Road.Apartamento nuevo, moderno y lujoso de 2 dormitorios completa…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Seahorse Residence
Complejo residencial Seahorse Residence
Didim, Turquía
de
$181,364
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa de Vacaciones de 2 Camas en Venta en Yesilkent- High Rent Income en Didim Apartamento de 2 dormitorios con piscina compartida en un complejo privado en Yesilkent– 2nd Home en Turquía. Hermosa 2a casa en Didim Turquía.  Amplio apartamento en venta en Didim, que se encuentra muy céntrico…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Mutlu Apartments
Complejo residencial Mutlu Apartments
Didim, Turquía
de
$118,528
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento moderno de 2 dormitorios en venta en Altinkum - Casa de vacaciones lista para entrar a vivir en TurquíaDidim es uno de los centros vacacionales ubicados en la larga costa de la región del Egeo, conocido por sus numerosas playas galardonadas y que combina muchas bellezas naturales…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Lifecity Complex
Complejo residencial Lifecity Complex
Didim, Turquía
de
$125,540
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento de 2 dormitorios en complejo en venta en Altinkum: ideal tanto para casa de vacaciones como para inversión en Didim, Turquía.Este asequible apartamento de 2 dormitorios en planta media en venta se encuentra en un hermoso complejo en Didim, en la costa del mar Egeo en el oeste de …
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Sierra Vista Residence
Complejo residencial Sierra Vista Residence
Didim, Turquía
de
$63,477
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
CASA DE VACACIONES ASEQUIBLE - Key Ready Investment City Center Apartamento en Aydin Turquía Apartamentos de inversión de alta gama situados a sólo 1 hora en coche de Kusadasi, centro de la ciudad en venta. Key Ready Investment City Center Apartamento cerca de Kusadasi – Turquía apartamento…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Royal Marina Complex
Complejo residencial Royal Marina Complex
Didim, Turquía
de
$192,033
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa familiar de vacaciones en venta en Didim. El apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en uno de los complejos más populares de Altinkum, todos amurallados y cerrados para mayor privacidad y seguridad, con excelentes instalaciones en el lugar que incluyen una gran piscina compart…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Clower Complex
Complejo residencial Clower Complex
Didim, Turquía
de
$123,221
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento dúplex de 3 dormitorios en venta en Didim, la hermosa costa del mar Egeo en el oeste de Turquía, a poca distancia del popular complejo Altinkum, está a solo 3 km. Ideal casa de vacaciones en la playa familiar o inversión de compra para alquilar en Altinkum, Didim. Altinkum tiene…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Sedef Apartments
Complejo residencial Sedef Apartments
Didim, Turquía
de
$144,024
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar a 100 m del mar - Casa de vacaciones familiar en DidimApartamento de 2 dormitorios ideal para amantes de la naturaleza, con impresionantes vistas al mar y lugares de interés natural en Didim en venta. Parte de un complejo en Mavise…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Didim, Turquía
de
$144,416
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en un  con muebles completos en Didim, Turquía.Didim es uno de los centros de vacaciones ubicados en la extensa costa de la región del Egeo, conocido por sus numerosas playas galardonadas y que contiene muchas bellezas naturales, el Museo de Milet…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Ekiz Complex
Barrio residencial Ekiz Complex
Didim, Turquía
de
$158,960
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 3 dormitorios en venta en complejo con una gran piscina compartida, ubicado en una ubicación central entre Ege Street y Marina Road, donde puede encontrar muchos supermercados, tiendas locales, cafeterías y restaurantes, así como un pazaar abierto. También está cerca de…
Desarrollador
Polat Group
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turquía
de
$125,355
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex en Akbuk – Sea View Didim Propiedad En Venta Apartamento dúplex con vistas al mar de tres dormitorios en Didim en venta. Parte de un complejo deseable en Akbuk con piscinas y amplio espacio al aire libre. Ideal Didim inversión inmobiliaria. Moderno apartam…
Desarrollador
Polat Group
Residencia Fener Villa
Residencia Fener Villa
Didim, Turquía
de
$169,095
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Tradicional villa adosada de 4 dormitorios en venta en Didim-2nd Home in DidimEsta tradicional villa adosada de 4 dormitorios en Didim está a la venta, en una ubicación tranquila a poca distancia de la tradicional ciudad de Didim y del popular complejo de playa Altinkum en la costa suroeste …
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Merkez Apartment
Barrio residencial Merkez Apartment
Didim, Turquía
de
$156,217
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Casa de Vacaciones Asequible en Turquía-Espacio Apartamento de 2 Camas En Venta en Didim Piso de lujo y moderno de 2 dormitorios en venta en Didim. Apartamento de 2 dormitorios en una excelente ubicación en Didim, en el centro de Didim y a poca distancia de todos los servicios locales, tien…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Meltem Complex
Barrio residencial Meltem Complex
Didim, Turquía
de
$144,024
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Apartamento asequible en Altinkum en venta - Propiedad de inversión en Didim a 850 m de la playaApartamento tradicional de 2 dormitorios en venta en Didim. Ubicado a 850 m de la playa en Altinkum con piscina compartida. Propiedad de inversión ideal en Didim con un precio de ganga.Este aparta…
Desarrollador
Polat Group
