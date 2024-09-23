Piso en edificio nuevo Elegantes Pisos con Vistas al Mar en İzmir Konak cerca del Metro

  1. Realting.com
ID: 27917
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en un complejo bien desarrollado con vistas al mar, seguridad y piscina

Konak es un espacio vital cosmopolita situado en el centro de Esmirna (Turquía). Con varios servicios comerciales y turísticos, Kordon ofrece varias comodidades. Famoso Kordon sendero costero con zonas chill-out; entretenimiento y centros comerciales en Alsancak, el sistema ferroviario bien desarrollado, Kültürpark, museos y actividades turísticas son algunas de las ricas comodidades que Konak ofrece a sus residentes y visitantes.

Los apartamentos en venta en İzmir Konak se encuentran a 200 m de los hospitales, a 300 m del mar; a 600 m de los mercados, centros comerciales y el estadio, a 700 m de las estaciones de metro y tren, a 4 km de Kültürparki a 3 km de Alsancak, a 19 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 45 km de las playas de bandera azul de İzmir.

El complejo residencial de un solo bloque está situado en una parcela total de 3.200 m². El complejo cuenta con piscina al aire libre, sauna, spa, gimnasio, pista de tenis, zonas chill-out, aparcamiento cubierto, seguridad 24 horas, servicio de aparcacoches, lavado de coches, limpieza en seco, servicio de limpieza, recepción y ascensor.

Los apartamentos del complejo residencial bien desarrollado se distribuyen en dormitorios, salones, cocinas independientes o abiertas, cuartos de baño en suite, balcones con vistas al mar, sótanos, juegos empotrados triples, calefacción por suelo radiante y sistemas de aire acondicionado central.


ADB-00020

Localización en el mapa

Konak, Turquía
