Apartamentos del mar en venta en Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$304,821
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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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English, Русский, Українська, Türkçe
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
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Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Türkçe
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$125,854
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$272,491
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,592
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$183,156
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 10
Inmuebles con potencial de inversión cerca de la playa en Mahmutlar Alanya Alanya es un dist…
$112,379
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos cómodos y de alta calidad con vistas al mar en Alanya Payallar Payallar, uno de…
$295,726
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Montaña y al Mar cerca del Hospital de la Ciudad de Antalya en …
$282,883
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Apartamento 3 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 14
Proyecto de Apartamentos de Lujo con Estacionamiento de 8 Pisos y Piscina Abierta en la Azot…
$1,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$820,943
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 4
Elegantes Apartamentos en Venta con Vistas a la Naturaleza y al Mar en Alanya Alanya es uno …
$286,680
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Rodeados de Naturaleza en Alanya Kestel Kestel …
$375,954
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Apartamentos en un Exclusivo Complejo de un solo Bloque Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya U…
$934,308
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 14
Asequibles Apartamentos con Estilo a Corta Distancia del Mar en Mersin Erdemli Mersin, la pe…
$97,759
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 42 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía En alquiler. Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo r…
$230,390
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos en Venta en Alanya con Vistas a la Ciudad y al Mar La región de Kale destaca po…
$989,295
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Apartamentos en un Proyecto con Amplias Instalaciones Sociales en Alanya Alanya es uno de lo…
$207,763
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Nueva Construcción con Vistas al Mar en Ayaş, Mersin Mersin es una popular c…
$214,797
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Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vista a la Calle en Venta en un Complejo con Seguridad en Maltepe Maltepe, …
$347,542
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Apartamentos elegantes en un complejo a 400 m de la costa en Alanya, Antalya Alanya se encue…
$447,541
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Apartamento 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con vista al lago y balcones amplios con potencial de inversión en Küçükçekmece…
$124,699
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Apartamento 5 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vistas al Bósforo cerca del Pabellón Ihlamur en Şişli, Estambul Los apartam…
$2,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$357,632
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