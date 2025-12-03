  1. Realting.com
  Turquía
  Erdemli
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Erdemli, Turquía

Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$38,301
Opciones de acabado Con acabado
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquía
de
$56,875
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$89,124
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situa…
Agencia
Smart Home
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$67,584
Un proyecto compuesto por 4 bloques. En los pisos del proyecto con 1-4 dormitorios.Complejo residencial a 5 minutos a pie del mar, con zonas recreativas: aquapark, casa de baño, fútbol, voleibol, canchas de baloncesto, campo de yoga, jardín para mascotas, minimercado, sala de conferencias, c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Mostrar todo Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turquía
de
$83,632
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Área 70–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Complejo moderno con apartamentos 2+1 y 3+1 en la zona de Cesmelis con infraestructura hotelera!Infraestructura del complejo: Piscina abierta, parque acuático Piscina abierta, parque acuático
Agencia
RealtGo
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$48,940
Infraestructura compleja:Aparcamiento exteriorEstación de carga eléctricaServicio de trasladoRestauranteCaféMinimercadoPiscina con terraza solariumAquaparkParque infantilZona de relajación (billiards, PlayStation, cine)GimnasioBaño turcoPeluqueríaSuperficie barrocaGazebosTerminación - Diciem…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Mostrar todo Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Mostrar todo Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Edificio de apartamentos SAN MARIA SEASON
Elvanli, Turquía
de
$40,872
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 12
Nuevo complejo en Mersin, Erdemli, zona KargipinarySituado a 1200 metros del marApartamentos 1+0Un bloque de 120 apartamentos.Número de plantas 11Superficie 1+0- 47-51m2 brutosFinalización de obra - 30/10/2024Primera cuota 50%, cuotas hasta finalización de obra Infraestructura del complejo: …
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$74,576
El proyecto consta de 2 bloques, con una habitación plana.Complejo residencial con diversas comodidades y áreas de recreación.50% de pago anticipado y plazos de 12 meses son posibles.Ubicación e infraestructura cercana Situado en el distrito de Erdemli, a 600 metros del mar
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquía
de
$52,528
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$170,260
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina y un parque acuático, restaurantes y cafeterías, aparcamiento, sauna.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un paso del mar, en una pintoresca zona de Mersin
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Mostrar todo Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turquía
de
$55,885
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡El vídeo de los apartamentos y el progreso de la construcción serán enviados bajo petición!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques. Los apartamentos 1+1 y 2+…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Mostrar todo Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquía
de
$58,266
Año de construcción 2026
Superficie de parcela 17.203 m2 ERDEML en / TOMUK 500 Metros al mar 4 Bloques y villas, apartamentos 1+1, 2+1 Cuota inicial 50% - la posibilidad de cuotas durante 24 meses. INICIO DEL PROYECTO: 31.12.2023 FINAL: 31.12.2026 Características interiores: Techos suspendidos …
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$161,192
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con un gimnasio, un cine, servicio de seguridad y conserjería, piscinas y un acuario, un centro de spa, un restaurante, un aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un paso del mar, e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquía
de
$56,849
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 50.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$233,049
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con miradores y zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas durante 9 meses.Ubicación e infraestructura cercana El distrito de Erdemli es una de las …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$89,724
Un complejo residencial en una comunidad cerrada con muchas comodidades incluyendo piscina, gazebos, sauna y hammam. El nuevo proyecto consta de 3 bloques. En una cuadra hay apartamentos de dos habitaciones, en los otros dos - apartamentos de tres habitaciones.Se puede pagar en cuotas con un…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$52,771
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 +1) desde la segunda planta a partir de 45.000 EUR desde el desarrollador 63.000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al …
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$49,444
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$104,773
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Mostrar todo Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquía
de
$51,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) por 45.000 EUR.El desarrollador tiene apartamentos similares de una habitación (1+1) a partir de 58.000 EUR.Un nuevo complejo residencial de lujo, situado en la zona de Erdemli / Mersin, a 450 metros de una hermosa playa equipada.El complejo consta de dos bl…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$72,988
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$84,905
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Apartamento a poca distancia a pie de la playa en Çeşmeli Mersin es una de las ciudades destacadas para la inversión inmobiliaria. Ofrece opciones atractivas tanto para vivir como para vacacionar a lo largo de la costa del Mediterráneo. El clima templado de la ciudad, sus largas playas y el …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turquía
de
$76,906
En el territorio de más de 3000 m2 hay un edificio con 12 plantas, donde se ubican pisos con 1+1 y 2+1. Buen complejo familiar para la recreación en una excelente zona y a poca distancia de la costa.Desarrollador tiene una excelente reputación en el mercado de la construcción turca. La histo…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$164,464
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Mostrar todo Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turquía
de
$59,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nueva construcción en Mersin, Cesmeli Nuevo complejo a 300 metros del mar Apartamentos 1+1 Un bloque Piso 11 Área 1+1 69, 74 m2 bruto Vista al mar y jardines Finalización de la construcción - Julio 2024 Primera entrega 50%, cuotas hasta la finalización de la construcción Caracterí…
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$70,361
Apartamentos listos con un dormitorio (1+1), 75 m2 (53 m2 neto).El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.El complejo residenc…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Mostrar todo Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Elvanli, Turquía
de
$41,116
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 35–72 m²
131 objeto inmobiliario 131
Nuevo complejo en Tomyuk, Mersin El complejo consta de 3 bloques en 10 pisos -1 piso, cero piso + 8 pisos Finalización 30.06.2025 600 M al mar Apartamentos 1+0(studio), área 35 m2 bruto Apartamentos 1+1, área 60 m2 bruto Apartamentos 2+1, área 72 m2 bruto Precio 1+0(Studio) desde 3…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
43,034 – 60,480
Apartamentos 2 habitaciones
60.0
68,041 – 78,508
Apartamentos 3 habitaciones
72.0
89,558
Agencia
RealtGo
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$68,279
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.COV-00186
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquía
de
$98,664
Athena Nixie Residence combina el sueño mediterráneo y estilo de vida de lujo, y la magnífica arquitectura de Nişantaşı se lleva a Erdemli. El proyecto consta de 10 plantas e incluye 33 pisos, incluyendo 13 pisos con 1 dormitorio y 20 pisos con 2 dormitorios.Característicasseguridad alrededo…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$192,998
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con gimnasio y centro de spa, cine, restaurantes, servicio de seguridad y conserjería, piscinas cubiertas y exteriores y un acuario, un mini campo de golf, un aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propied…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$152,717
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Mostrar todo Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Elvanli, Turquía
de
$41,605
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 39–54 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Tomyuk, Mersin, TurquíaEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 plantasFin de la construcción: 30.08.2025600m al marApartamentos 1 + 0 (estudio), área 39 m2 netoApartamentos 1+1, área 54 m2 netoPrecio 1+0 (Estudio) desde 39.000 eurosPrecio 1+1 de 55.000 eur…
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$92,054
Un proyecto compuesto por 3 bloques. El proyecto tiene pisos con 2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con un parque acuático y zonas de recreación.Pago de instalación con un pago de baja del 50%.Ubicación e infraestructura cercana El distrito de Erdemli es una de las…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$53,601
El proyecto consta de 2 bloques con un total de 512 pisos. Hay 5 apartamentos de una habitación y 26 estudios en cada planta.Complejo residencial con una gran infraestructura y varias comodidades, incluyendo piscina, parque acuático, servicio de traslado, estación de carga para coches eléctr…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$110,659
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.COV-00186
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Mostrar todo Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquía
de
$83,374
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, distrito de Tomuk ) 100 metros del mar!!! Precio: desde 73,000 euros. Instalación inicial: 50%, luego cuota hasta junio de 2024. Fecha límite: diciembre de 2024 Apartamentos 1 + 1 ( bruto 70-75 metros cuadrados. ) Apartamentos 2 + 1 ( bruto 100-10…
Agencia
RealtGo
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Mostrar todo Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Erdemli, Turquía
de
$52,901
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Nuevo complejo en Teja, Mersin El complejo consta de 1 bloque en 12 pisos. Zemin Kat + 11 pisos  380 m al mar Fin de la construcción: 31/12/2024 Apartamentos 1 + 0, superficie 35 m2 netos Precio 1 + 0 desde 43.000 euros Plazo sin intereses durante 10 meses, anticipo del 50% Con pago …
Agencia
RealtGo
