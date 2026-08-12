Hoteles en venta en Turquía

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69 propiedades total found
Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
TOP TOP
Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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INEST HOMES
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Hotel 10 m² en Konak, Turquía
Hotel 10 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 3/4
4★ Hotel Investment Project en Izmir Under Wyndham ManagementPrime Location " Key Competitiv…
$35,000
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Agencia
Hotel Invest
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Hotel 1 m² en Akdeniz, Turquía
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turquía
Área 1 m²
$40,69M
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TekceTekce
Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Mini-hotel en venta en primera línea del mar en BodrumOfrecido para la venta mini-hotel en u…
$2,91M
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. en Ordu Avenue, Turquía
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turquía
Número de plantas 4
Este edificio renovado se encuentra en el distrito de Laleli/Fatih, en el centro de Estambul…
$4,00M
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Hotel 8 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 8 m²
Camyuva, Turquía
Área 8 m²
$9,79B
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Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
Hotel operativo en Adrasan (Antalya) - negocio hotelero listo rodeado de montañas y el Mar M…
$3,21M
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Hotel 876 m² en Akdeniz, Turquía
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turquía
Área 876 m²
$15,11M
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Hotel 4 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 4 m²
Camyuva, Turquía
Área 4 m²
$685,95M
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Número de plantas 2
Propuesta de inversiónApartamento hotel en primera línea en Yalykavak (Bodrum)Un hotel de ap…
$11,81M
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Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
The hotel is located near the private beach in Antalya. Built in 2003, the last restoration …
$125,56M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turquía
Área 50 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Precio: 100,000,000 EURSuperficie: 50.000 m2Año de construcción:…
$115,67M
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Hotel en Turquía
Hotel
Turquía
Presentado en venta hotel boutique situado en el pintoresco lugar Kaş.Kash es un magnífico c…
$6,39M
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Hotel 28 m² en Besiktas, Turquía
Hotel 28 m²
Besiktas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/7
🚀 ¡TRANSFORMA TU DINERO EN UN IMPERIO! 💼 Invierte en suites modernas: donde el lujo se en…
$131,487
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el distrito de Beyoglu, a 2 km de la plaza Taksim y de la torre del…
$250,00M
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Hotel 40 m² en Bornova, Turquía
Hotel 40 m²
Bornova, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Habitaciones de hotel en RadissonPuedes comprar una habitación entera o en cuotas de 0,25% (…
$37,500
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5* hotel in Alanya en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya
Alanya, Turquía
Área 18 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Superficie: 18.000 m2Año de construcción: 2016Habitaciones: 335 …
$80,97M
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Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. en , Turquía
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Para inversores:3 años de renta garantizada de 7% anual - 14,350 USD por año.Sistema de pisc…
$205,000
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Family Suite: (2+1) en Aksu, Turquía
Family Suite: (2+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/7
Habitaciones con balcón, sin terrazas.Superficie total 76m2Living area 70.74Cocina y salón 2…
$256,162
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Junior (1+1) en Aksu, Turquía
Junior (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/7
Habitaciones con balcones, sin jacuzzi.Superficie total 42 m2Zona de estar 38.72Cocina y sal…
$169,270
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Hotel 16 000 m² en Kadikoy, Turquía
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 320
Área 16 000 m²
Número de plantas 17
$108,33M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el corazón del distrito de Şişili - Nişantaşı.Todas las habitacione…
$275,00M
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Presentado en venta hotel, situado en la primera costa de la ciudad balneario de Bodrum.Bodr…
$5,00M
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Swim up (1+1) en Aksu, Turquía
Swim up (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/7
Las habitaciones están en el piso 0, con un pequeño patio y vistas a la gran piscina.Superfi…
$188,454
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Hotel en Región del Mediterráneo, Turquía
Hotel
Región del Mediterráneo, Turquía
Precio bajo petición!Hotel 5 estrellas en primera línea.Habitaciones: 200+Playa privada, mar…
Precio en demanda
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Hotel 370 000 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Hotel 370 000 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 370 000 m²
El hotel está situado en la costa mediterráneaNúmero de habitaciones - 400+Zona hotelera - 3…
$404,86M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el corazón de Estambul, en la costa de Bosphorus.El hotel está situ…
$150,00M
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Hotel en Gazipasa, Turquía
Hotel
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Agency KVADRAT offers for sale hotel. Consists of 229 rooms, including rooms for disabled. R…
$20,03M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Hotel 275 m² en Fatih, Turquía
Hotel 275 m²
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Área 275 m²
Número de plantas 4
El edificio está ubicado en Gedikpaşa / Fatih, rodeado de cafés, tiendas y monumentos histór…
$1,60M
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