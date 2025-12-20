  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kucukcekmece
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kucukcekmece, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$189,019
El moderno complejo ofrece estudios y apartamentos con 1-3 dormitorios.Cada piso tiene un almacenamiento.El proyecto cuenta con:Aparcamiento interior de 4 nivelesCentro comercial de 2 plantas2 piscinas al aire libreparque infantilgimnasioCafés y restaurantesseguridad alrededor de la horaUbic…
TRANIO
Apart - hotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Apart - hotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turquía
de
$205,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Para inversores:3 años de renta garantizada de 7% anual - 14,350 USD por año.Sistema de piscina de 7 años - compartir beneficios es 40% de los ingresos brutos por el uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y ven…
Smart Home
Complejo residencial New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$273,581
Ofrecemos apartamentos con vistas al Mar de Marmara y al lago.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde, un parque infantil, un aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona pintoresca y moderna,…
TRANIO
Complejo residencial Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complejo residencial Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Doktor Ali Demir Caddesi, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
✅ Buyback guarantee + 10% of the purchase price after 3 years. ✅ Guaranteed rental income of 7% per annum - from USD 31,500 per year. ✅ Rental Pool for 7 years is a profit-sharing system of 40%/60% (40% to the investor | 60% to the management company). ✅ Managed by Ascott Hotels & Ser…
Smart Home
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago y al Mar de Marmara.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un minuto a pie de la costa y el…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con vistas al lago y la ciudad.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Costa y Canal de Nueva Estambul - 5 minutosEstación de metro - 5 minutosEstación de metro - 1…
TRANIO
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$226,698
Ofrecemos apartamentos de calidad con diferentes diseños.Los apartamentos de la planta superior tienen terrazas y apartamentos en la planta baja con jardines privados.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, club infantil, café.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e i…
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Turquía
de
$118,877
Área 50 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Estambul Kucukcekmece junto a las estaciones de transporte rápido. Está a solo unos pasos de los prominentes centros educativos y de salud de la región. Es una oportunidad prometedora dentro de una de las áreas de inversión más importantes de…
Apartamentos 1 habitación
50.0
253,663
Binaa Investment
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$134,303
Port Royal consta de 5 bloques de 12 plantas, que ofrecen 814 viviendas y 37 espacios comerciales. Con opciones planas que van desde estudios (1+0) hasta espaciosos 4+1, los residentes pueden disfrutar de una vida vibrante en medio de tiendas callejeras y amplias comodidades sociales.Project…
TRANIO
Complejo residencial Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turquía
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un prestigioso proyecto de vivienda desarrollado por SİNPAŞ GYO.El proyecto cubre una gran superficie de 30.000 m2 y tiene un exuberante paisaje de 18.420 m2.El proyecto consta de 11 edificios o bloques residenciales con una altura de 7 plantas, 540 apartamentos en venta con diseños de 1 + 1…
Smart Home
Complejo residencial Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Kucukcekmece, Turquía
de
$230,802
Nueva zona de la ciudad con vistas al lago y al Mar Mármara justo al lado de las estaciones de metro y marmaray. El complejo cuenta con instalaciones sociales para cada grupo, incluyendo una piscina al aire libre, parque infantil, gimnasio, zona de recreación y sauna, tiendas, cafés y restau…
TRANIO
Complejo residencial Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complejo residencial Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turquía
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
✅Venta de Ciudadanía Turca:📍Tres apartamentos - 2+1 y 2 × 0+1 para 420.000 USDEl proyecto se encuentra en la carretera Basin Express y ofrece fácil acceso a todas las zonas de Estambul. Situado entre las autopistas E-5 y TEM, a solo 200 metros de la estación de metro y la estación de metro e…
Smart Home
Complejo residencial New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$203,942
Apartamentos tipo hotel amueblado con un rendimiento garantizado del 7% durante 3 años. Dos edificios de 17 plantas consisten en 167 apartamentos con diseños 1+1, 2+1, 3+1, dúplex.La residencia cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, sauna y baño de vapor, sala de conferencias, cancha de…
TRANIO
Complejo residencial Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complejo residencial Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turquía
de
$205,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Para inversores:3 años de renta garantizada de 7% anual - 14,350 USD por año.Sistema de piscina de 7 años - compartir beneficios es 40% de los ingresos brutos por el uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y ven…
Smart Home
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$262,637
La residencia cuenta con saunas, una sala de vapor y un baño turco, un parque en la azotea, un gimnasio, un cine al aire libre, un aparcamiento de tres niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha de baloncesto, un parque infantil, una zona de barbacoa.Terminación - Enero, 2024.Ub…
TRANIO
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$238,761
La residencia cuenta con zona verde con miradores y piscinas ornamentales, sistema de seguridad, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Estambul, a 1 minuto a pie del lago.Metrobus - 1 k…
TRANIO
Complejo residencial New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$255,176
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y al lago.La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 3 minutosEstación de metro - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 20 minutos
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$403,268
Ofrecemos apartamentos médicos amueblados y apartamentos de lujo con plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes, salas de estar y zonas deportivas, seguridad alrededor de la hora, un garaje.El complejo residencial estará destinado a científ…
TRANIO
Complejo residencial Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$655,598
Ofrecemos nuevos apartamentos para la ciudadanía en Kucukcekmece, que está en la parte europea de Estambul, en la orilla del canal en construcción.El complejo residencial de calidad y confortable consta de 70 edificios de baja altura y cuenta con zonas verdes ajardinadas, piscinas cubiertas …
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$179,071
La residencia cuenta con una piscina cubierta, una sauna y un baño de vapor, un gimnasio, un garaje, seguridad alrededor de la hora.Terminación - 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto de Estambul - 35 minutosCentro comercial - 17 minutosEstación de metro - 1 minutoUniversidad -…
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece residence project
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turquía
de
$86,957
Área 65 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado en la distintiva zona residencial de Kucukcekmece, en la Estambul europea. El proyecto está rodeado de centros de servicio, universidades, parques, centros comerciales y cafeterías
Apartamentos 1 habitación
65.0
229,000
Binaa Investment
Complejo residencial Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$258,657
La residencia cuenta con un centro comercial y restaurantes, un hotel, un sistema de seguridad, un aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la autopista E-5, a 7 minutos a pie de una estación de metrobus.Metrobus - 1 km…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$258,657
La residencia cuenta con canchas de baloncesto y tenis, un pintoresco río, zonas de senderismo, una gran piscina cubierta, una sala de vapor, una sauna, un gimnasio, un restaurante, una peluquería, un supermercado y una lavandería.Terminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cer…
TRANIO
Complejo residencial New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$264,627
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento, un gimnasio, un parque infantil, una zona verde.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 12 minutosEstación de metro - 12 minutosNuevo Aeropuerto de Estambul - 25 minutosCentro…
TRANIO
Complejo residencial Tema Istanbul
Kucukcekmece, Turquía
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 198 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido al mundo de la vivienda del futuro, en nuestro complejo residencial único - una ciudad dentro de la ciudad!Aquí tienes todas las oportunidades para una vida cómoda y feliz. Disfrute de la magnífica infraestructura alrededor del proyecto, incluyendo su propio centro comercial diseñ…
Apartamentos 3 habitaciones
198.0
772,000
NWS INVEST
Complejo residencial New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$169,122
Ofrecemos apartamentos de lujo con grandes terrazas, una vista panorámica del lago y el Mar Mármara, plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con aparcamiento, parque infantil, zona verde, gimnasio y zona de spa, seguridad alrededor de la hora.Terminación - 2025.Ubicación e infraestructur…
TRANIO
Edificio de apartamentos Safakoy Istanbul Apartment compound
Edificio de apartamentos Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Turquía
de
$69,819
Por qué esta propiedad؟ Una ubicación central dentro del barrio Safakoy de la región de Küçükçekmece en Estambul europea. El complejo incluye apartamentos, oficinas y tiendas, donde es posible trabajar y alojarse en una vecindad. El proyecto está ubicado a lo largo de la autopista E5, al la…
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$304,420
Las características complejas:Zona verdeAparcamiento subterráneo de 2 nivelesGimnasio y saunaPiscinaTiendasTerminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Armoni Park Mall - 1 minutoCentro Comercial de Estambul - 15 minutosParada de autobús - 1 minutoMetrobus - 5 minutosMarmara…
TRANIO
Complejo residencial Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complejo residencial Apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turquía
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta para Ciudadanía Turca:Dos apartamentos - 2 + 1 y 1 + 1 para 400.000 USDCuatro apartamentos - 4 × 0 + 1 para 440.000 USDEl proyecto se encuentra en la carretera Basin Express y ofrece fácil acceso a todas las zonas de Estambul. Situado entre las autopistas E-5 y TEM, a solo 200 metros d…
Smart Home
Complejo residencial Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$253,684
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento y vistas a la ciudad.La residencia cuenta con una piscina cubierta, una sauna, un gimnasio, un baño turco, servicio de conserjería, una sala de conferencias, restaurantes y cafés, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, una zona verd…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$276,163
Complejo residencial con vistas a zonas verdes ajardinadas: Jardín de la municipalidad de Estambul y Parque Central.El proyecto consta de 3 bloques: A, B y C.Bloque A es una casa de huéspedes.El bloque B incluye oficinas.El Block C tiene 264 apartamentos residenciales y 234 oficinas.Instalac…
TRANIO
Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Kucukcekmece, Turquía
de
$470,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
✅ Dos apartamentos - 1+1 y 1+1 para USD 470.000✅ Adecuado para la Ciudadanía TurcaEl proyecto G-HUB - un hotel, centro comercial, universidad y hospital en un complejoEl complejo está situado en el distrito de Sefaköy/Küçükçekmece, directamente en la autopista E-5, una de las rutas de transp…
Smart Home
