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Bungalow en venta en Turquía

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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633,630
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Amplias villas de 3 dormitorios con jardín privado en Muğla Seydikemer es un distrito de la …
$359,088
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Erdemli, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas a poca distancia del mar en Mersin Ayaş Mersin es una de las ciudades adecuadas para …
$608,525
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Aegean Region, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Aegean Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa moderna de lujo de 3 dormitorios con jardín privado y piscina en venta directamente de…
$250,000
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Amasra, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Amasra, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
$67,969
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