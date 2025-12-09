  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Beyoglu
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Beyoglu, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$583,970
El proyecto se encuentra en el prometedor y en desarrollo distrito de Beyoglu. A pesar de la ubicación central del complejo, la atmósfera para los residentes es tranquila y tranquila.Diseñado por el reconocido arquitecto Han Tumertekin, ganador del Premio Aga Khan. El complejo residencial co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Mostrar todo Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turquía
de
$420,000
Opciones de acabado Con acabado
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.El complejo se encuentra en Beyoglu, Taksim - una de las zonas más centrales de Estambul.El proyecto con una fachada de 220 m ocupa una parcela de 156.000 m2. Consta de 659 apartamentos con diseños de 1 + 1 a 3…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Taksim Residence Compound
Beyoglu, Turquía
de
$221,611
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado en el famoso distrito de Sisli, en el centro de Estambul europea. El complejo incluye oficinas comerciales y apartamentos de diferentes áreas y estilos, con jardines y balcones. Está cerca de las instalaciones e instituciones más importantes,…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$763,235
El proyecto de alto valor con fácil acceso a galerías de arte, centros de entretenimiento, lugares históricos, lugares culturales y puntos importantes de la ciudad.Amplios apartamentos con luz de todos los lados, amplios balcones y diseñados con maestría.El complejo residencial cuenta con pi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$578,855
El proyecto de redesarrollo para todo el vecindario en el centro de Estambul. El complejo de varias unidades residenciales, oficinas y minoristas y un hotel de cinco estrellas se están construyendo aquí. Una calle peatonal con panaderías, comestibles y hortalizas recorre toda la manzana.Los …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$737,208
En total, 9 edificios están siendo renovados en el proyecto. En uno de ellos habrá un hotel, en los otros — apartamentos, oficinas y tiendas. Para los residentes de los apartamentos hay servicio de hotel: limpieza, limpieza en seco y conserjería. El edificio cuenta con piscina, gimnasio, cin…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$337,921
Ofrecemos hermosos apartamentos con diferentes diseños.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Casa inteligente" (luz. cortinas, persianas, intercomunicación, etc control)Sistema de aire acondicionado ToshibaSistema de calefacción RehauBaterías de GroheGeberit sanitary wareElectrodomésti…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$718,956
El proyecto es un complejo residencial con arquitectura elegante en estilo tradicional y interior moderno.El proyecto cuenta con 20 apartamentos de 2 dormitorios diferentes que varían en tamaño de 64 m2 a 224 m2.Cada apartamento tiene una sala de estar y cocina abierta con comedor, 1-2 dormi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Turquía
de
$458,631
Por qué esta propiedad؟ Una mezcla de arquitectura moderna y el sentido inherente de la historia, cerca de la plaza Taksim. Está rodeado de muchas tiendas, restaurantes, parques y áreas arqueológicas y turísticas. Altos servicios de lujo en el corazón de la ciudad histórica, una gran oferta…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Mostrar todo Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Edificio de apartamentos Beyoglu Istanbul Residence
Beyoglu, Turquía
de
$734,969
Por qué esta propiedad؟ Un proyecto residencial caracterizado por modelos arquitectónicos arqueológicos únicos que datan de la era otomana. La pasarela de compras, de 550 metros de largo, incluye una variedad de marcas. Ubicación estratégica en el distrito de Beyoğlu en el centro de Estambu…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Edificio de apartamentos Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu
Beyoglu, Turquía
de
$394,935
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Propiedades de inversión en Estambul Beyoğlu 500 m del mar El proyecto de inversión está situado en Beyoğlu, uno de los lugares más estratégicos de Estambul, Turquía. La zona atrae a visitantes de todo el mundo. Junto con su historia y arquitectura, Beyoğlu ofrece una rica cantidad de activi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con gimnasios y terrenos deportivos al aire libre, un garaje, servicio de seguridad y conserje.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAire acondicionadoCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La prop…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$251,773
Ofrecemos apartamentos amueblados.La residencia dispone de aparcamiento y servicio de conserjería.Terminación - Septiembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Smart TVCocina equipadaUbicación e infraestructura cercana E-5 autopista - 1 kmEstación de metro - 2.3 kmAeropuerto - 35 km
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$1,91M
Nueva zona residencial en el centro histórico de Estambul, a orillas de la bahía de Cuerno Dorado! Ofrecemos modernos apartamentos amueblados con amplios balcones y terrazas, vistas panorámicas del casco antiguo, servicio de 5 estrellas. La residencia incluye 4 hoteles premium, 270 tiendas, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$174,373
Ofrecemos apartamentos con balcones, plazas de aparcamiento y vistas panorámicas.La residencia cuenta con un club infantil, un gimnasio, canchas de baloncesto, mezquitas, seguridad alrededor de la hora, una zona verde ajardinada, áreas de salón.Instalaciones y equipos en la casa Techos altos…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir