Pisos de obra nueva en Mezitli, Turquía

Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$87,393
Hay 340 pisos en 3 bloques con 14 plantas. Pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial a 3 minutos a pie del mar, con jardines y zonas de recreación.Pago de instalación con un pago de baja del 50%.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Mezitli, barrio de Teje. Distancia al mar - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mezitli, Turquía
de
$92,805
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$52,405
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
OneOne
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turquía
de
$41,116
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Área 32–47 m²
13 objetos inmobiliarios 13
El complejo consta de 1 bloque en 13 pisos, a 300 m del mar Turquía, Mersin Fin de la construcción: 12/30/2025 Apartamentos 1 + 0, área 32 m2, 1 + 1, área 47m2 Precio 1 + 0 desde 36000 euros, 1 + 1 desde 49000 euros Cuota sin intereses hasta el 06/30/2025, pago inicial del 50% Precio de…
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$56,481
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡El vídeo de los apartamentos y el progreso de la construcción serán enviados bajo petición!Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial LAVINYA ASTORIA
Complejo residencial LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquía
de
$62,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 15
Nuevo edificio en Mersin, Mezitli Dos cuadras en 14 pisos. Apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 Área 1 + 1 - 58 m2 brutos Área 2 + 1 - 70 m2 brutos Construcción iniciada - 30/01/2023 Fin de la construcción - 30/12/2024 Distancia al mar - 1300 metros Precio 1 + 1 desde 55.000 euros Precio 2 + …
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$337,921
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 5 dormitorios.Complejo residencial a 10 minutos a pie del mar, con zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$348,194
Ofrecemos apartamentos espaciosos y confortables.La residencia cuenta con amplios jardines y campos de cítricos, una piscina y terrenos deportivos, un mini campo de golf, un parque para mascotas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un cine, un centro de fitness.Terminación - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mezitli, Turquía
de
$128,047
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$80,402
Proyecto compuesto por 3 bloques. El proyecto tiene pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con miradores y zonas recreativas, incluyendo sauna y hammam.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Mezi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Mostrar todo Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Mezitli, Turquía
de
$77,837
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Proyecto premium "Concepto", área de Tedge. Características: El sistema de calefacción central - piso cálido utiliza bloques con un aumento de las propiedades de aislamiento térmico El sistema moderno de ascensores Generador del ciclo completo Descripción de los apartamentos: …
Agencia
INCOME MERSIN
Dejar una solicitud
Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Mostrar todo Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Mezitli, Turquía
de
$60,550
Año de construcción 2022
Número de plantas 14
LCD: Soli Star. Dirección: Turquía,. Mersin, señor Soli. Proyecto de inversión en la región de Mezitli (Soli), a 600 m. del mar Mediterráneo. En el complejo 1 cuadra, la casa está gasificada. Mersin Marina está a solo 15 minutos. en transporte público. La universidad está a solo 25 mi…
Desarrollador
ILKEM YAPI
Dejar una solicitud
Complejo residencial ILKEM DIAMOND
Complejo residencial ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turquía
de
$188,799
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 18
Área 245 m²
1 objeto inmobiliario 1
NUEVO PROYECTO de ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Dirección: Turquía, Mersin, Mezitli ( centro de la ciudad ) ▪ Ľ Inicio de la construcción: 2022 ▪ Ľ Fin de la construcción: mayo de 2024 ▪ Ľ Número de bloques: 2 ▪ Ľ Bloque A pisos: 18 ▪ Ľ Bloque B pisos: 18 ▪ ĽTodos los apartamen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 5 habitaciones
245.0
230,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Dejar una solicitud
Complejo residencial PACIFIC
Complejo residencial PACIFIC
Complejo residencial PACIFIC
Complejo residencial PACIFIC
Complejo residencial PACIFIC
Mezitli, Turquía
de
$197,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 20
Área 230 m²
1 objeto inmobiliario 1
PACÍFICO ILKEM CONSCIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN – DICIEMBRE DE 2023 País: Turquía Provincia: Mersin Ciudad: Mersin Área: Mezitli Microdistrito: Yeni Mahale Distancia al mar: 1900 m Distancia a la playa: 2500 m. Distancia a la pista: 1100 m PLANIFICACIÓN Número de bloques: 1 Número d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
230.0
230,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Dejar una solicitud
