Piso en edificio nuevo Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli

Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli

Erdemli, Turquía
$110,659
ID: 27816
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    10

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.
COV-00186

Educación
Cuidado de la salud

