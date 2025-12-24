  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bagcilar
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bagcilar, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$231,797
Con Hayat City Mahmutbey, donde ganarás con tu compra y apreciarás mientras vivas, añadirás valor a tu vida a medida que el valor de inversión de tu hogar aumente. En Hayat City Mahmutbey, donde se maximizan los espacios de paisajismo, se alejará del ruido de la ciudad y encontrará la paz en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$229,807
Ofrecemos apartamentos únicos y confortables.La residencia cuenta con una calle comercial, restaurantes y cafeterías, zonas verdes ajardinadas, piscina cubierta, parque infantil, aparcamiento cubierto, gimnasio, seguridad en las 24 horas y videovigilancia.Terminación - Junio, 2024.Ubicación …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$285,485
Ofrecemos apartamentos funcionales con diferentes diseños. Cada apartamento tiene un gran balcón.La nueva residencia de alta calidad cuenta con un cine, una sala de estar, un gimnasio, una sala de juegos, una sauna, una piscina.Terminación - Enero, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquía
de
$425,592
Ofreciendo una calidad única con sus detalles arquitectónicos, el complejo maximiza su calidad de vida con su estructura orientada al confort, paisaje pacífico y diseño interior útil. El proyecto con infraestructura desarrollada rodeada de espacios verdes es la encarnación de comodidad, tran…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Mostrar todo Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Complejo residencial Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Turquía
de
$408,000
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$310,688
La residencia cuenta con un pequeño centro de negocios con tiendas, oficinas, cafeterías y restaurantes, un gimnasio, seguridad, senderos para caminar, una sauna y un hamam, una zona verde, una piscina cubierta, un parque infantil.Finalidad - Octubre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$157,119
El proyecto consta de 10 edificios, incluyendo apartamentos con 1-3 dormitorios.Características:jardinesZonas verdescaminar y correr caminospiscinagimnasioparque infantilestacionamientoTerminación - Marzo, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 650 metrosCentro comercia…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$290,493
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, gimnasio, parque infantil, piscina al aire libre, un lago, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de univ…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$311,981
La residencia cuenta con un hotel de 5 estrellas, jardines deportivos interiores y exteriores, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio y zona de spa, sauna, sala de vapor y baño turco, parque infantil y jardines, cine al aire libre, karaoke y salas de música, sala de juegos, zona de bar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Complejo residencial Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Turquía
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agencia
Right way Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Mostrar todo Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turquía
de
$418,000
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$582,622
Las suites superiores forman parte del complejo residencial Batışehir. Batışehir es un complejo residencial con locales comerciales, residencias de hoteles de marcas famosas, oficinas y lugares de entretenimiento.El proyecto Superior Suites es un nuevo hotel de apartamentos de 15 plantas con…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$357,730
Ofrecemos apartamentos confortables (2, 3, 4 dormitorios) con amplios balcones, terraza y jardines privados.La residencia cuenta con jardines, piscinas, sauna y baño turco, estudio de pilates, cancha de baloncesto, dos gimnasios, aparcamiento interior.Terminación - Septiembre, 2023.Instalaci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$395,945
La residencia cuenta con parques infantiles, senderos para caminar, estanques ornamentales, un gimnasio, una piscina cubierta, un baño de vapor, un baño turco y una sauna, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Febrero, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$197,874
La residencia cuenta con amplias zonas comunes para vivir cómoda y segura:parque infantilterreno deportivotiendasrestaurantes y cafeteríassalas de reunionespiscinaárea de spasaunagimnasiozona verde con miradoresgarajeUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 50 metrosMarmaray -…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$522,289
Ofrecemos apartamentos amueblados y con servicio.La vivienda consta de dos edificios altos y cuenta con spa, piscinas cubiertas y al aire libre, centro de fitness, restaurantes.Ventajas Ingresos garantizados por 20 años.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca del …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Mostrar todo Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 73 m²
1 objeto inmobiliario 1
"El proyecto One Güneşli se considera una obra maestra inmobiliaria que brilla en el corazón de Estambul, combinando lujo con diseño moderno y ofreciendo a sus residentes la oportunidad de vivir en una de las zonas más distinguidas y dinámicas de la ciudad. El proyecto fue cuidadosamente dis…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.0
124,999
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxera Towers
Complejo residencial Luxera Towers
Complejo residencial Luxera Towers
Complejo residencial Luxera Towers
Complejo residencial Luxera Towers
Mostrar todo Complejo residencial Luxera Towers
Complejo residencial Luxera Towers
Bagcilar, Turquía
de
$246,065
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 31
El proyecto Luxera Towers se encuentra en el lado europeo de Estambul, específicamente en medio de la carretera Basin Express, que es conocida por su gran valor de inversión. Características del proyecto:El proyecto está siendo construido en una superficie terrestre de 17.000 metros cuadrado…
Desarrollador
luxera
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Mostrar todo Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Edificio de apartamentos Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El proyecto consta de 17 edificios, que albergan 754 unidades residenciales y 50 unidades comerciales. Tipos de apartamentos: Los apartamentos ofrecen una variedad de opciones que satisfacen las necesidades de diferentes familias, desde 2+1 hasta 4+1. Espacio: Las unidades residenciales y c…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir