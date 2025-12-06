  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Atasehir
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Atasehir, Turquía

Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and a conference room near a highway and Istanbul International Financial Center, Istanbul
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$980,969
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia dispone de aparcamiento, piscina al aire libre con solárium y cascada decorativa, parque infantil, zona verde, cafetería, zona de spa, centro de fitness, estudio de pilates, sala de conferencias, sala de juegos.Finalidad - Octub…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a park close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$568,052
La residencia cuenta con piscinas, zonas de senderismo y salas de estar, sistema de seguridad alrededor de la hora, garaje, parque.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 450 metrosParada de autobús - 100 metrosE-80 autopista - 8 minutosD-100 autopis…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$533,941
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 49
¡Un nuevo concepto de vida de uso mixto se eleva junto al Centro Financiero de Estambul en Ataşehir "REAL" ahora con garantía gubernamental!!! Ahora, el Centro Financiero Internacional de Estambul es construido por el gobierno turco como megaproyecto en Atasehir. Recibirá 100.000 personas d…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$480,507
La residencia moderna ofrece una amplia gama de apartamentos: apartamentos con 1-3 dormitorios, apartamentos dúplex con 2 dormitorios.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra directamente frente al centro comercial Palladium, a 350 metros de la estación de metro de Atase…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Residencia PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residencia PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Área 125–220 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Área del proyecto: 42.000 m2 Número de unidades: 146 (141 apartamentos y 5 unidades comerciales) Altura del edificio: BLOQUE A 22 PISO BLOQUE B 32 Tipos de apartamentos: 2+1- 3+1 – 4+1 Paisaje: Islas, Mar, Ciudad, Bosque, Çamlıca Especificaciones del proyecto: • Piscinas decorativas …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
450,000
Apartamentos 3 habitaciones
190.0
699,000
Apartamentos 4 habitaciones
220.0
1,15M
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$394,752
La residencia cuenta con un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un mirador y piscinas artificiales, una zona verde, un terreno deportivo y un sendero para caminar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaCalefacción por suelo radianteUbicación e in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in Atasehir area.
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo, situado en el distrito de Ataşehir en el lado asiático de Estambul, está siendo construido en una superficie total de 42.000 m2, y consta de una o dos bloques - 22 y 32 plantas, con un total de 146 apartamentos en 2+1, 3+1 y 4+1, que van desde 116 m2 a 216 m2.Alrededor del proye…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$345,077
Por qué esta propiedad؟ Apto para aquellos que buscan apartamentos en venta en el centro del lado asiático de Estambul. El área del proyecto es el punto de contacto entre las partes europea y anatolia. Todo lo que necesita de instalaciones de servicio y centros de salud y educación lo rodea…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$633,977
El proyecto es un complejo residencial de 3 edificios separados con apartamentos. Además, el proyecto incluye diversas comodidades e infraestructura: piscinas cubiertas y exteriores, zona de fitness al aire libre, terrazas para tomar el sol, gimnasio, sauna, tenis de mesa, parque infantil, c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments near the financial center.
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$317,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$315,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Rifat Danisman Sokagi, Turquía
Rifat Danisman Sokagi, Turquía
de
$315,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
Atasehir, Turquía
de
$479,015
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad, zona verde, restaurante y cafetería.Terminación - 4o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralElectrodomésticos de cocinaAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
