Estudios en venta en Turquía

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Región del Mediterráneo
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Estudio 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
$42,323
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Your Invest Home
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/8
Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPAOfrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nu…
$46,077
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Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 4, , 35m2, 57.000 €Bienvenido a su casa de ensueño…
$65,589
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Estudio 1 habitación en Mezitli, Turquía
Estudio 1 habitación
Mezitli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Nuevo complejo residencial de lujo, situado en Tomuk/Mersin, a 550 metros de una hermosa pla…
$48,912
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Estudio 1 habitación en Kestel, Turquía
Estudio 1 habitación
Kestel, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 4, , 45m2, 77.000 €Entra en un mundo de elegancia …
$88,603
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Estudio 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Estudio 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
PrecioUbicación, Studio
$59,836
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Estudio en Aksu, Turquía
Estudio
Aksu, Turquía
Área 10 m²
Piso 4/10
Deseo Antalya — Conviértete en un Co-Owner de un 5★ Best Western Premier HotelUna inversión …
$30,000
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Agencia
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/11
Ingresos pasivos en Turquía! Apartamento de 1 dormitorio en Mersin por $36,900K💰 10% anual c…
$43,236
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Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 3, , 50m2, 65.000 €Bienvenidos a la mezcla definit…
$74,794
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Moderno complejo residencial que consta de un bloque de 10 plantas a 350 metros en la zona d…
$44,562
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 7/10
Estudio en el complejo Sun Maria BeachLos vídeos de los apartamentos están disponibles bajo …
$41,351
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Estudio en Muratpasa, Turquía
Estudio
Muratpasa, Turquía
Área 10 m²
Piso 4/10
Deseo Antalya — Conviértete en un Co-Owner de un 5★ Best Western Premier HotelUna inversión …
$25,000
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Hotel Invest
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Estudio 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Estudio 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 6, , 40m2, 53.000 €Entra en un mundo de elegancia …
$60,986
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Estudio 2 habitaciones en Isparta, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
$2,85M
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Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Estudio 1 habitación en Kagithane, Turquía
Estudio 1 habitación
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Studio -   25.3 m2 (net) with turnkey furniture, panoramic windows, ceilings 3.5 (3.2 clean)…
$220,000
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Estudio 1 habitación en Sisli, Turquía
Estudio 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Our project is located in the   Schoolshawed   on Buyukdere Street, one of the oldest busine…
$403,000
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Estudio 1 habitación en Besiktas, Turquía
Estudio 1 habitación
Besiktas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
🏡 Proyecto Residencial de Lujo en Beşiktaş, Estambul👉 Listo en 2 meses – ¡Unidades completam…
$175,000
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 5
Super-price from 32,000 € The price below the general level in the Mersin market, do! ⠀ r…
$35,218
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Estudio 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
que se ubicará en Alt nta, una de las zonas más atractivas de Antalya.Información de ubicaci…
$191,798
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Estudio 1 habitación en Latif Sokagi, Turquía
Estudio 1 habitación
Latif Sokagi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/6
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:Alta demanda de alquiler: La proximidad a las …
$125,000
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Estudio 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/4
Vendemos un acogedor apartamento en el centro de Alanya, a 300 metros de la playa de Cleopat…
$133,758
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Estudio 1 habitación en Yeniyol Caddesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Yeniyol Caddesi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
🏡 Apartamentos inteligentes en Küçükçekmece – sin pago, facilidad de instalación- listos Par…
$135,000
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Estudio 1 habitación en Naldoken Mahallesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Naldoken Mahallesi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Habitaciones en el Radisson HotelUsted puede comprar una habitación entera o en partes 0.25%…
$37,500
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/9
$94,998
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Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite estará ubicada en Alanya. Una de las ciudades más grand…
$48,545
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Estudio en Región del Mediterráneo, Turquía
Estudio
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto Alanya en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando …
$48,251
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando una ubi…
$48,097
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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