  2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

Muratpasa, Turquía
$170,376
8
ID: 33087
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/12/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

El complejo está situado en el centro de Antalya, en la calle turística principal de la ciudad, Işıklar.
El complejo está diseñado meticulosamente hasta el último detalle: diseño único, ventanas panorámicas y un sistema hogareño inteligente.

Con su propia infraestructura y una empresa de gestión profesional, todo el concepto está diseñado para satisfacer la creciente demanda de alquileres a corto y largo plazo en este lugar.

Sólo hasta el 31 de diciembre:

  • Un apartamento 2+1 por el precio de un apartamento 1+1 - €145.000 en lugar de 200.000 €!
  • Dos 2+1 apartamentos están a la venta, con la opción de vislumbrar el jardín y aumentar la zona.

- Exención fiscal del 4% a la compra
- Retorno anual garantizado del 6% para inversores
— Un producto líquido claro con un precio bajo

  • Complejo de clase empresarial
  • Aparcamiento subterráneo
  • Patio cerrado ajardinado
  • Espacio comercial en la planta baja
  • Infraestructura interna privada

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
