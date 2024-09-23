Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

El complejo está situado en el centro de Antalya, en la calle turística principal de la ciudad, Işıklar.
El complejo está diseñado meticulosamente hasta el último detalle: diseño único, ventanas panorámicas y un sistema hogareño inteligente.
Con su propia infraestructura y una empresa de gestión profesional, todo el concepto está diseñado para satisfacer la creciente demanda de alquileres a corto y largo plazo en este lugar.
Sólo hasta el 31 de diciembre:
- Exención fiscal del 4% a la compra
- Retorno anual garantizado del 6% para inversores
— Un producto líquido claro con un precio bajo