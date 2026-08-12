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Villas del mar en venta en Turquía

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272 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$989,513
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 583 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con sistema de casa inteligente y frente al mar en Bodrum Gümüşlük Güm…
$8,84M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Piso 2/2
Villas Independientes con Piscina Privada y Vistas al Mar en Bodrum Las villas están situada…
$2,63M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Prestigiosa con Piscina Privada y Vista Panorámica al Mar en la Península de Kaş Esta …
$2,57M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$450,303
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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INEST HOMES
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 570 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar y playa privada en Bodrum Gündoğan La región de Gündoğan se encuent…
$5,46M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa con un sistema de casa inteligente y piscina infinita en Bektaş Alanya La villa con un…
$3,49M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas Con Vistas Panorámicas Al Mar Y A La Ciudad En Alanya Kargıcak Alanya es uno de los m…
$836,515
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Número de plantas 3
Villa de Lujo Frente al Mar con Piscina Privada en la Península de Kaş, Antalya La península…
$3,76M
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 391 m²
Piso 1/3
Villas Independientes con Vistas al Mar Piscinas y Terrazas en Kuşadası Kuşadası es una impo…
$879,823
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Villa 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Casas de 6 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Gölköy, Bodrum Gölköy, uno de los des…
$11,80M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Inmuebles con vistas al mar y amplia superficie en venta en Alanya Bektaş Situado en Alanya,…
$4,62M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$673,621
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 419 m²
Número de plantas 3
Villas Tríplex Rodeadas de Naturaleza con Vistas al Mar en Alanya Las villas independientes …
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Número de plantas 4
Villa independiente con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Alanya, uno de los di…
$1,85M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 2
Amplias villas independientes con vistas al mar y a la naturaleza en Bodrum, Turquía Las vil…
$1,85M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 339 m²
Villas independientes con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Kargıcak es un herm…
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villas Independientes en Venta en Bodrum Türbükü Con Vistas Panorámicas al Mar Türkbükü es u…
$3,45M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa amueblada con vistas al mar en Alanya, piscina privada y jardín Alanya, una de las reg…
$809,021
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Piso 1/3
Villas independientes y amuebladas a poca distancia de diversos servicios Situadas en el cen…
$3,72M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Bodrum Konacık Villas independient…
$1,92M
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