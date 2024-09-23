  1. Realting.com
  Turquía
  Erdemli
  Piso en edificio nuevo Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli

Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli

Erdemli, Turquía
de
$68,279
;
22
ID: 27815
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.
COV-00186

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Está viendo
Piso en edificio nuevo Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$68,279
Realting.com
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
