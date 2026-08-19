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Pisos de obra nueva en Beykoz, Turquía

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Edificio de apartamentos Lokasyon Beykoz
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Edificio de apartamentos Lokasyon Beykoz
Edificio de apartamentos Lokasyon Beykoz
Beykoz, Turquía
Precio en demanda
Desarrollo de Uso Mixto en una Ubicación Estratégica de Beykoz–Paşabahçe Lokasyon Beykoz es un moderno proyecto residencial y comercial de uso mixto ubicado en Beykoz–Paşabahçe, en la parte asiática de Estambul. Gracias a su proximidad al Bósforo, a los principales puentes de la ciudad y …
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Binaa Investment
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Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,50M
El proyecto villa con una ubicación única en Estambul en el lado asiático en la zona de Beykoz.El proyecto cuenta con hermosas vistas de los bosques y el Mar Negro. Situado lejos del ruido de la ciudad.Cada villa tendrá dos o tres plantas.Las casas tienen diferentes diseños, con 1-2 salones …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Beykoz Blue Residences
Complejo residencial Beykoz Blue Residences
Complejo residencial Beykoz Blue Residences
Complejo residencial Beykoz Blue Residences
Beykoz, Turquía
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 34
Mientras tanto, este proyecto le ofrece sensación de campo y comodidad de residencia. Totalmente listo para moverse y acabado de primera clase que puede observar en cada paso. Junto al complejo de villas más grande y prestigioso de Estambul. Este proyecto es adecuado para usted si desea mien…
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EOS Turkey Property
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IresIres
Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,93M
Moderno complejo residencial en una zona desarrollada, rodeado de naturaleza. Verde sin fin, vías acuáticas, jardín interior en el patio, paisaje único, arquitectura natural. Un lago azul profundo en el corazón del bosque.El proyecto incluye: apartamentos, parque infantil, gimnasio, piscinas…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
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Complejo residencial Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Beykoz, Turquía
de
$690,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 34
This project offers to you countryside feeling  and residence comfort meanwhile. Totally ready to move and first class finishing you can observe in each steps. Next to the largest and most prestigous villa compound of Istanbul. This project is suits to you if you would like meanwhile green&b…
Agencia
EOS Turkey Property
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Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,39M
El complejo cuenta con zonas verdes de 10.000 m2, una piscina cubierta, parques acuáticos, un centro deportivo, un baño turco, un parque infantil, un centro de fitness y un estudio de pilates, restaurantes, cafeterías, panaderías, senderos para caminar, sauna, sala de vapor, zona de spa, sup…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,70M
El proyecto en la zona de Adjarkent, Beykoz, conocido como el distrito más verde de Estambul. La ubicación única es entre Fatih Sultan Bridge y Yavuz Sultan Selim Bridge. Entre Marmara y Mar Negro.El proyecto cuenta con 2 edificios de altura con diferentes planes de diseño: apartamentos de 1…
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TRANIO
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