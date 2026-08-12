Áticos en Venta Turquía

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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Número de plantas 5
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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Pisos con alto potencial de alquiler cerca de la costa en Kadıköy Estambul Los apartamentos …
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 4
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
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$989,295
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 7
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar y Balcón en Altıntaş, Aksu, Antalya El apartam…
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
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$399,500
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Apartamentos con Vistas al Mar Rodeados de Naturaleza en Alanya Kestel Alanya destaca por su…
$368,273
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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$179,059
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Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento amueblado de dos niveles 3+1 en venta en Konyaalti Khurma, AntalyaAmueblado 3+1 …
$288,647
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Pisos listos para mudarse en una ubicación céntrica a 100 m del mar en Alanya Kestel Kestel …
$357,682
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 4
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 8/8
Propiedades con vista al mar y a la piscina en un complejo de concepto hotelero cerca del ae…
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
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$738,849
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
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Área 130 m²
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$749,873
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Amplio ático en la avenida principal de Konyaaltı, Liman Este dúplex de 2 dormitorios se enc…
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 130 m²
Apartamentos en un complejo cerca de la playa de Cleopatra en Alanya Los elegantes apartamen…
$363,708
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Ático Ático 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Propiedades de Lujo en un Complejo Cerca de las Comodidades en Gazipaşa Antalya Las propieda…
$319,465
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamentos en Alanya Mahmutlar en un Complejo a 500 m del Mar con Actividades El distrito …
$270,321
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Ático Ático 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 7/7
Amplia propiedad con vistas despejadas al mar en un edificio con ascensor en Sultanahmet Est…
$220,533
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/3
Apartamentos en Venta en Antalya Konyaaltı Cerca de Centros Comerciales y Playas Los apartam…
$361,397
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en un Complejo con Piscina en Alanya Alanya es …
$299,271
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