Piso en edificio nuevo Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin

Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin

Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con su nuevo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Çukurova y el Puerto Internacional de Mersin, se destaca por las inversiones y continúa desarrollándose. El proyecto de concepto de hotel está ubicado en la región de Erdemli, Tömük, que es un destino muy popular en la ciudad.

Los apartamentos en venta en Mersin están situados a 250 m del mercado, a 600 m de la playa, a 700 m del restaurante, a 5 km de la autopista de Çeşmeli, a 8 km de la estación de autobuses de Erdemli, a 10 km del centro comercial Novacity, a 11 km del Hospital Estatal de Erdemli, a 21 km del puerto deportivo de Mersin, a 30 km del centro comercial Forum y a 90 km del aeropuerto internacional de Çukurova.

El proyecto de concepto de hotel, construido sobre una superficie de 7.078 m², consta de 2 bloques. El proyecto, con 477 apartamentos, incluye opciones de apartamentos como estudios, apartamentos de 1 dormitorio, dúplex de 1 dormitorio y dúplex de 2 dormitorios. El proyecto de concepto de hotel ofrece una piscina, un parque acuático, un aparcamiento al aire libre, una estación de carga eléctrica, un servicio de transporte, un restaurante a la carta, servicio de habitaciones, recepción, lavandería, cafetería, un mercado, una peluquería, un parque infantil, billar, sala de cine y PlayStation, un gimnasio, cenadores, un baño turco, zonas de barbacoa, un generador, un sistema de ascensor inteligente, un sistema de cámaras de seguridad y seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los elegantes apartamentos de diseño se entregarán con un paquete de mobiliario. El paquete incluye una cocina eléctrica, una cama, un mueble de TV, un armario, un escritorio, un guardarropa y armarios para la cocina y el baño.

