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Pisos de obra nueva en Milas, Turquía

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Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquía
de
$1,56M
Ofrecemos villas con grandes jardines, piscinas, plazas de aparcamiento, vistas panorámicas del mar y las montañas.La residencia cuenta con una playa privada, un bar, un estudio de yoga y pilates, seguridad, un aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Sistema…
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Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
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Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquía
de
$805,023
El complejo residencial de lujo consta de 80 casas adosadas de dos plantas y 20 de tres pisos. Cada casa tiene una parcela de 175 m2, piscina privada, jardín y aparcamiento. Las ventanas dan al lago. El complejo también tiene una cancha de voleibol, baloncesto y fútbol, así como una playa pr…
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Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
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Milas, Turquía
de
$2,37M
Ofrecemos amplias y acogedoras villas con piscinas, jardines y zonas de comedor al aire libre, vistas pintorescas de las colinas, olivares y el mar, plazas de aparcamiento.Zona de jardín - de 1.000 m2 a 3.700 m2.Las residencias se marcan en realidad Six Senses Residences Kaplankaya y el hote…
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Complejo residencial Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complejo residencial Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
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Gulluk, Turquía
de
$617,580
Hay varias villas en el proyecto, situado en la pequeña ciudad pesquera de Gulluk. Aeropuerto Bodrum/Milas a 8 km. Ciudad Bodrum a 40 km.Cada casa tiene piscinas, plazas de aparcamiento, terrazas para la relajación, salón y cocina, 2-4 dormitorios, 2-3 baños. Algunos tienen servicio de lavan…
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Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
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Milas, Turquía
de
$425,314
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina, aparcamiento, servicio de conserjería.Instalaciones y equipos en la casa Cocina integradaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 15 minutos del aeropuerto de Bodrum y a 30 minutos del centro de la ciudad
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Complejo residencial Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Turquía
de
$541,839
Ofrecemos villas con chimeneas y amplios jardines.La residencia cuenta con una zona de eventos, un restaurante, piscinas, un parque acuático, un terreno deportivo, zonas de barbacoa, un gimnasio, parque infantil.Terminación - mayo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Bodrum -…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Bogazici, Turquía
de
$213,628
Ofrecemos apartamentos y villas con vistas panorámicas al mar, al lago y jardines.La residencia consta de 132 apartamentos y 35 villas, y cuenta con piscinas, zonas verdes ajardinadas, plazas de aparcamiento, centro comercial, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad …
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Complejo residencial Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
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Complejo residencial Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
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Complejo residencial Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turquía
de
$1,49M
Un complejo lujoso y confortable construido en 72 mil m2 de terreno con 194 villas. El proyecto combina arquitectura contemporánea y singularidad, cada villa en tiene una vista al mar con 2 grandes terrazas, 4 habitaciones, 3 baños, y una amplia sala de estar.El complejo ofrece un restaurant…
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