  2. Turquía
  Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

, Turquía
de
$418,000
11
ID: 27459
Última actualización: 20/8/25

Localización

  • Metro
    Yenimahalle (~ 300 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Piscina
  Gimnasio
  Área vallada
  Ascensor

Además

  Tour online
  Concesión de un permiso de residencia
  Concesión de ciudadanía
  Transacción remota

Sobre el complejo

Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.

El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de 754 apartamentos con diseños de 2 + 1 a 4 + 1, con una superficie de 122 m2 a 208 m2, así como 50 locales comerciales.

Todos los apartamentos están completamente terminados, que se llevarán a cabo de acuerdo con los más altos estándares de calidad de materiales de alto nivel, unidades de cocina y baños totalmente equipados.

Fecha final: Agosto 2024.

Infraestructura:

  • 2 piscinas semi-olímpicas
  • Sala de fitness
  • Hamam turco y sauna
  • Parque infantil
  • Parque con áreas recreativas
  • Campos deportivos
  • Tiendas y restaurantes
  • Aparcamiento
  • Vigilancia de vídeo 7/24

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

, Turquía

Está viendo
Complejo residencial Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turquía
de
$418,000
