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Obra nueva en venta en Turquía

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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
138,488 – 167,340
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
282,747 – 300,058
Desarrollador
Bmv Group Construction
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Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$695,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 26–181 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartamentos 2 habitaciones
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Apartamento
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Adosado
181.3
1,08M
Casa
98.0
273,000
Estudio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencia
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
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Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turquía
de
$137,330
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Nuestro proyecto está ubicado en Etimesgut, Ankara, en la nueva área de asentamiento más adecuada para zonificación y valoración. Se coloca como 4 bloques y 338 pisos en un área de 20,000 m2. hay son pisos normales que comienzan de 1 + 1 a 4 + 1 y pisos de penthouse con piscinas. Todos nue…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
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Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
de
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
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Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
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Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
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Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
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Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
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Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$118,855
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 25 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio - 20 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 5 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$337,921
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 5 dormitorios.Complejo residencial a 10 minutos a pie del mar, con zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$401,447
La residencia cuenta con un gimnasio, una sala de vapor, una sauna, un gimnasio y un estudio de pilates, un cine, una sala multiusos.Ventajas Rendimiento garantizado del 5% durante 2 años en Lira Turca.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 300 metrosMetrobus - 500 metrosLev…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$346,893
Apartamentos en un moderno complejo residencial con un gran centro comercial y una amplia gama de comodidades. El proyecto ubicado en Kadikoy combina arquitectura versátil y un alto nivel de vida. Algunos apartamentos ofrecen vistas al Mar Mármara.Ubicación e infraestructura cercana En las i…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,07M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en un complejo de élite en la orilla del mar.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, garaje y aparcamiento, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, sauna, baño turco, sala de masajes, sala de juegos, parque infanti…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Turquía
de
$490,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instit…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alanya, Turquía
de
$130,310
Opciones de acabado Con acabado
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$337,921
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con tiendas, aparcamiento de 5 niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, sauna, estudio de yoga.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de cafés, restaurantes, univers…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$460,609
La vivienda cuenta con un aparcamiento cubierto de dos niveles y plazas de aparcamiento al aire libre, una gran zona verde ajardinada, una piscina, un complejo deportivo, una cancha de baloncesto, una sauna y un hamam.En cada planta hay 5 pisos.Terminación - Diciembre, 2023.Instalaciones y e…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
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Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquía
de
$805,023
El complejo residencial de lujo consta de 80 casas adosadas de dos plantas y 20 de tres pisos. Cada casa tiene una parcela de 175 m2, piscina privada, jardín y aparcamiento. Las ventanas dan al lago. El complejo también tiene una cancha de voleibol, baloncesto y fútbol, así como una playa pr…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$318,707
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$411,863
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, piscinas, parque infantil y zonas deportivas, zona de estar, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, hamam, gimnasio, aparcamiento, café y restaurante.Ubi…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$358,141
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al mar de Marmara y al lago.La residencia cuenta con parques infantiles y jardines deportivos, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y hamam, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$535,222
Ofrecemos apartamentos con parking, balcones y terrazas.La residencia cuenta con una amplia zona verde, aparcamiento, piscina, gimnasio, baño turco, sauna y baño de vapor, parque infantil interior y exterior.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
de
$239,756
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, centro de fitness, baño turco y sauna, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, centro comercial.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoHospital - 4 minutosUniversidad - 5 …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$193,993
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un aparcamiento, una piscina, un gimnasio, un café.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 9.5 km (15 minutos)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutos)Centro com…
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Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$2,89M
Ofrecemos apartamentos de alta calidad y áticos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios). El apartamento tiene una vista panorámica de la ciudad, terrazas privadas y piscinas.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, aparcamiento, sauna, piscina cubierta, baño turco y spa, c…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$2,28M
Ofrecemos villas con piscinas infinitas, jardines, terrazas, casas de huéspedes, vistas panorámicas del mar y el puerto deportivo, plazas de aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la calle principal, a 2 minutos del puerto deportivo
Agencia
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Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$265,848
El proyecto multifuncional incluye unidades residenciales, comerciales y de oficina.Las ventanas ofrecen vistas al mar, al lago y a la ciudad.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana 200 metros de la Universidad Beykent100 metros del centro comercial Perlavista200 metros …
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Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$315,199
Esta residencia de clase confort con una infraestructura rica es una gran oportunidad para los inversores que quieren comprar bienes raíces modernos a precios de ganga.En el corazón de una zona grande y muy popular de Alanya - Kestel, a una distancia de 200 metros de la costa. El complejo se…
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TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$2,15M
El proyecto establecerá un ejemplo global en campos como la correcta restauración de edificios históricos con un enfoque arquitectónico contemporáneo.El complejo residencial cuenta con 76 apartamentos, 36 apartamentos loft, 3 tiendas, piscina cubierta, zona de spa, parque infantil, centro de…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
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Complejo residencial DESIRE
Aksu, Turquía
de
$192,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 50 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de Antalya.La distancia al aeropuerto es de 3 km, al mar - 3.5 km.El complejo incluye 127 apartamentos premium: 73 residencias y 54 apartamentos con alquiler garantizado bajo contrato con la cadena hoteler…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
192,000
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
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Buyukcekmece, Turquía
de
$1,59M
Ofrecemos villas con grandes jardines y vistas panorámicas al lago y al mar.Es posible construir una piscina.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, cafés y restaurantes, gimnasio, campos deportivos y juegos infantiles.Instalaciones y equi…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
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Kepez, Turquía
de
$402,009
El complejo residencial cuenta con 359 apartamentos (con 1, 2 y 3 dormitorios) y 51 locales comerciales (18 oficinas y 33 tiendas), piscinas cubiertas y exteriores para niños y adultos, sauna, centro de fitness y parque infantil al aire libre, aparcamiento. Frente a la entrada del complejo h…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$183,853
Opciones de acabado Con acabado
Fotos de apartamento disponibles bajo petición.Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.Vista directa al marApartamento no amuebladoEdificio terminado en 2022El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargi…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
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Cekmekoy, Turquía
de
$452,651
Hay más que casas en este complejo. Hay exuberantes jardines, niños alegres, amplios balcones de terraza para relajarse con placer, y mucho más. Sólo hay 342 familias, naturaleza y felicidad. En casas de baja altura, sus puertas abren al jardín, terrazas y balcones.CaracterísticasPiscina y p…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$154,462
Opciones de acabado Con acabado
Licencia de alquiler a corto plazo!Apartamentos de un dormitorio (1+1) 70 m2, fachada sur, con vistas al mar en el complejo Novus Sky.El complejo se encuentra en Alanya en la zona de Mahmutlar, en la calle Barbaros, a 120 metros del mar.Hay todo lo que necesita para la recreación y residenci…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Turquía
de
$1,08M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, seguridad en las 24 horas, un aparcamiento subterráneo de tres niveles, un gimnasio, una zona de spa con sauna, un hamam y un jacuzzi, una sala de conferencias, una sala de estar…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$158,180
El proyecto Forev Modern Haliç, que se eleva junto a la textura histórica de Eyüp y el Cuerno de Oro, le ofrece espacios de vida óptimos en línea con las tendencias actuales con los privilegios que ofrece. Nuestros apartamentos, diseñados adecuadamente para cada necesidad, abren las puertas …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$1,41M
Ofrecemos hermosas villas con una vista panorámica del Marmara, jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta y un club deportivo.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca d…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
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Bodrum, Turquía
de
$718,568
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento y vistas al mar y la ciudad.La vivienda cuenta con una piscina comunitaria de 60 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el centro de Bodrum
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
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Mezitli, Turquía
de
$52,405
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Edificio de apartamentos Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$244,000
Dünya Şehir Maltepe es un destacado complejo residencial situado en la parte asiática de Estambul, en la zona de Maltepe – Esenkent. El proyecto se extiende sobre una superficie de 26.000 m² y cuenta con más de 780 viviendas distribuidas en nueve edificios residenciales, muchos de ellos con …
Agencia
Binaa Investment
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Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
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Atasehir, Turquía
de
$633,977
El proyecto es un complejo residencial de 3 edificios separados con apartamentos. Además, el proyecto incluye diversas comodidades e infraestructura: piscinas cubiertas y exteriores, zona de fitness al aire libre, terrazas para tomar el sol, gimnasio, sauna, tenis de mesa, parque infantil, c…
Agencia
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Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Aksemsettin Bulvari, Turquía
de
$193,993
Características:Lush jardines ajardinadosRecorridos y senderos para caminarZonas infantiles y espacios abiertos para actividades familiaresPiscinas y elementos decorativos de aguaEspacios seguros y comunes para una experiencia cómodaEspacios sociales para actividades multipropósitos y de oci…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$75,741
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cine, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHa…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Oba, Turquía
de
$166,516
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit - we can list the price at USD 200,000 in Tapu. Furnished two-bedroom apartment (2+1) 120 m² on the 4th floor in the Ulusoy Residence Oba complex. Layout: Kitchen-living room Spacious entrance area 2 Bedrooms 2 Bathrooms Glazed balcony U…
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Smart Home
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Turquía
de
$1,35M
Opciones de acabado Con acabado
Precio desde 1,155.000 EURApartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primera línea, con una playa privada y un concepto de hotel y spa en la zona de Ilica están a la venta.Los apartamentos y villas forman parte del complejo Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel en una parcela …
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Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
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Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$89,124
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situa…
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Smart Home
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Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$5,42M
Uno de los mayores proyectos inmobiliarios residenciales en Estambul. Además de apartamentos, incluye oficinas, centro comercial, un hotel de 5*. Los primeros 11 pisos están ocupados por el hotel, luego hay 320 apartamentos, 197 de los cuales están completamente amueblados. Además, hay una p…
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Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
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Erdemli, Turquía
de
$89,724
Un complejo residencial en una comunidad cerrada con muchas comodidades incluyendo piscina, gazebos, sauna y hammam. El nuevo proyecto consta de 3 bloques. En una cuadra hay apartamentos de dos habitaciones, en los otros dos - apartamentos de tres habitaciones.Se puede pagar en cuotas con un…
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Turquía
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Beylikdüzü Estambul, con un diseño estético y funcional distintivo. Una vida saludable en el corazón de los jardines verdes que inspiran la paz. Está cerca de centros comerciales e instituciones educativas, sanitarias y culturales prominentes.…
Agencia
Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$318,348
Ofrecemos apartamentos con amplias terrazas.La residencia cuenta con un gimnasio, una piscina, una sauna, un baño turco, juegos infantiles, restaurantes y cafeterías, un centro comercial.Terminación - Abril, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la carre…
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Alanya, Turquía
de
$227,428
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo resid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Kepez, Turquía
de
$373,065
La vivienda, que tiene una superficie de construcción de 14.085 m2, consta de 4 bloques. Con su ubicación y características de proyecto de uso mixto; Se ha diseñado para hacer el mejor uso de las condiciones geográficas y climáticas. Debido a su ubicación, Kepez es capaz de dar una nueva dir…
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Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Edificio de apartamentos Via Life Eyup
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Edificio de apartamentos Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Turquía
de
$350,000
Via Life Eyup es un moderno complejo residencial actualmente en construcción en Eyüp Sultan, Estambul, desarrollado sobre un terreno de 12.000 m². El proyecto consta de 5 edificios con más de 350 viviendas, que ofrecen distribuciones de 2+1 a 5+1, combinando diseño contemporáneo, funcionalid…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$173,327
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de dos dormitorios (2+1) en el complejo Kavi Dreams Oba.El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de …
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Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
Lujo viviendo en el corazón de Alanya, donde cada día es como un resort de lujo.Imagínese un lugar, donde el lujo mediterráneo se encuentra con el espíritu de libertad, y cada mañana comienza con la fragancia del mar, el sol cálido y el sentimiento, que usted está en la más hermosa mancha en…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$3,69M
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Bósforo, Gran Balcón y 500 Metros a Akmerkez en Beşiktaş, Istanbul Los apartamentos en venta están situados en el distrito de Levent de Beşiktaş. Levent es el centro financiero de Istanbul y es una de las zonas de mayor valor de la tierra de Istanbul con su alto tr…
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$422,650
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con diferentes diseños (de 1 a 4 dormitorios).La residencia cuenta con piscinas y zonas verdes ajardinadas, aparcamiento, parque infantil y jardines deportivos, sala de fitness y sauna, restaurantes, cafeterías y tiendas.Terminación - Febrero, 20…
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Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turquía
de
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en la zona de Küçükçekmece / Atakent de Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 30.000 m², de los cuales 18.420 m² están destinados a amplias zonas verdes. El complejo ofrece 540 apartamentos con diferente…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
de
$208,368
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
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Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turquía
de
$315,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
Edificio de apartamentos Nivak Florya
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Edificio de apartamentos Nivak Florya
Bakirkoy, Turquía
Precio en demanda
Nivak Florya es un exclusivo proyecto residencial de baja altura ubicado en Şenlikköy, en el distrito de Bakırköy. El proyecto se extiende sobre una superficie de 20.500 m² y está compuesto por 12 edificios residenciales con un total de 96 viviendas exclusivas. Ofrece apartamentos con distri…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
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Atasehir, Turquía
de
$480,507
La residencia moderna ofrece una amplia gama de apartamentos: apartamentos con 1-3 dormitorios, apartamentos dúplex con 2 dormitorios.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra directamente frente al centro comercial Palladium, a 350 metros de la estación de metro de Atase…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$799,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Bienes Raíces en un Complejo Cerca del Mar en Estambul Beşiktaş Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona. El…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquía
de
$105,569
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turquía
de
$178,000
Número de plantas 5
Área 50 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Estambul Kucukcekmece junto a las estaciones de transporte rápido. Está a solo unos pasos de los prominentes centros educativos y de salud de la región. Es una oportunidad prometedora dentro de una de las áreas de inversión más importantes de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
227,057
Agencia
Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$816,319
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$499,890
La residencia cuenta con jardín, zona de estar y zona de barbacoa, parque infantil, piscina cubierta, baño de vapor, sauna y sala de masajes, gimnasio.Características de los planos Muebles de cocinaEncimera de granitoPiso azulUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en l…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
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Edificio de apartamentos Nordic Sky
Tosmur, Turquía
de
$308,860
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya y se distingue por la arquitectura lacónica y la comodidad de un hotel de cinco est…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$371,572
El proyecto en el lado europeo de Estambul, en Beylikdüzü, nueva zona urbana de Estambul. El complejo tiene vistas al Mar Mármara y parques. La estación de metro cercana es una ventaja y valor para los inversores.El proyecto tiene 3 bloques con espacio comercial y una variedad de diseños pla…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquía
de
$171,291
La residencia cuenta con jardines ajardinados, senderos para caminar, parque infantil y piscina, una piscina al aire libre de 192 m2, áreas de salón, un bar y una zona de barbacoa, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, una sauna y un baño turco.Terminación - Diciembre…
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TRANIO
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Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
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Erdemli, Turquía
de
$46,077
Opciones de acabado Con acabado
Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPAOfrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nuevo complejo residencial de lujo Ilkem Rio 1, con un descuento de 10.000 € en comparación con el precio que pide el desarrollador.Ubicación y conceptoEl complejo se encuentra en el distrito Tomük de M…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
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Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
, Turquía
de
$240,000
Número de plantas 12
¿Por qué esta propiedad? La zona de proyecto es uno de los centros más vitales de Estambul europea. Su proximidad a Hayat Valley Park lo convierte en un destino para inversores y aquellos que desean vivir en el corazón de la naturaleza. El proyecto está garantizado por el gobierno y consta d…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
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Kuzucubelen, Turquía
de
$348,194
Ofrecemos apartamentos espaciosos y confortables.La residencia cuenta con amplios jardines y campos de cítricos, una piscina y terrenos deportivos, un mini campo de golf, un parque para mascotas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un cine, un centro de fitness.Terminación - …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
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Esenyurt, Turquía
de
$128,334
El proyecto cuenta con 9 edificios residenciales separados, así como 33 tiendas y espacio de oficinas.El complejo residencial cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios, con superficie de 41 - 227 m2.Instalaciones y equipos en la casa El complejo residencial también cuenta con sauna, piscina…
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Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Un desarrollador turco líder ha lanzado la venta de un nuevo proyecto con vistas al mar, las Islas Príncipes y el bosque. Los proyectos de este desarrollador siempre tienen ubicaciones de alta calidad, perfectas y los mejores materiales del mercado.El proyecto residencial consta de 3 bloques…
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Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago y al Mar de Marmara.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un minuto a pie de la costa y el…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Turquía
de
$348,428
Opciones de acabado Con acabado
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$2,10M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$272,586
Infraestructura de proyectos:Piscina cubiertaGymBaño turcoSaunaSenderos de senderismo interiorParque infantilAparcamiento cerrado y abiertoSeguridad las 24 horasFinalidad - Septiembre, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Acabados de alta calidadtechos de 3 metros de altura3 electrodomést…
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TRANIO
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Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con un edificio con apartamentos de 2-3 habitaciones.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$188,024
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar y al puerto deportivo.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, sauna y baño turco, gimnasio, café, aparcamiento.Terminación - Marzo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca del Mar d…
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$240,040
El nuevo complejo residencial con diferentes tipos de apartamentos: apartamentos de dos habitaciones, tres habitaciones y cuatro habitaciones.Además de los apartamentos, el proyecto cuenta con parques infantiles, aparcamiento interior y exterior, piscina al aire libre, baño turco, sauna, caf…
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Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
Edificio de apartamentos Albatros Life
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Edificio de apartamentos Albatros Life
Buyukcekmece, Turquía
de
$185,000
Albatros Life ofrece un estilo de vida elegante en Büyükçekmece, Estambul, con modernas unidades residenciales y comerciales situadas en un tranquilo entorno junto al mar, listas para entrega inmediata. Albatros Life combina confort, privacidad y un ambiente ideal para familias con una am…
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Binaa Investment
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$106,438
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 56 m2 en planta alta está en venta.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de inversión de élite en el centro de Mahmutlar de una empresa de desarrolladores confiable.El nuevo complejo residencial se encuentra a 550 metros del mar, y pertenece al segment…
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Smart Home
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Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$3,27M
El complejo residencial consta de villas con 4-5 dormitorios. Las casas tienen balcones o terrazas. Están situados junto al puerto deportivo.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad costera de Estambul con 55 km de costa.Hay una oportunidad para obte…
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Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$131,090
El proyecto consta de 63 apartamentos en una cuadra. El proyecto está en Demirtas, el centro turístico más popular de Alanya, a 1.000 metros del mar.El proyecto tiene 9 plantas y apartamentos con 1-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Características interiores del edificio: Puer…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$355,400
El proyecto consta de 2 bloques e incluye 72 apartamentos premium con sistema "Smart Home": 46 apartamentos acogedores y espaciosos 1+1 (41-46 m2) y 26 duplexs de diseño 2+1 (82-97 m2).La ubicación perfecta en la popular zona de Oba cerca del mar y el centro de Alanya, rodeado por las majest…
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Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$312,425
Ofrecemos apartamentos amplios y de alta calidad con diferentes diseños. Algunos apartamentos tienen vistas al mar y las islas.La residencia de alta altura cuenta con gimnasio y centro de fitness, sauna, piscina cubierta, sala de vapor, aparcamiento y garaje, baño turco, territorio ajardinad…
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Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$543,181
El proyecto se encuentra en el distrito elite de Uskudar, en la parte anatoliana de Estambul, rodeado de reservas naturales y parques forestales.El proyecto tiene una vista pintoresca de la Torre Çamlıcu TV, que se puede llegar en 8 minutos en coche para disfrutar del desayuno desde la cubie…
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Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
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Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
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Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos elegantes villas de alta calidad con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas y baños turcos, grandes terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar.Características de los planos Planta baja: sala de estar, cocina, piscina.Primera planta: un dormitorio doble con baño,…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$716,283
La residencia cuenta con cafeterías y restaurantes, un garaje, un gimnasio, una piscina al aire libre y una piscina infantil, un parque infantil, una sala de conferencias, una sauna, un baño de vapor y una zona de yoga, seguridad alrededor de la hora, servicio de conserjería.Terminación - Di…
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Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
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Edificio de apartamentos Golden Palace Halic
Beyoglu, Turquía
Precio en demanda
Ubicación Privilegiada en Beyoğlu con Vistas Panorámicas al Cuerno de Oro Golden Palace Halic está ubicado en el corazón de Beyoğlu, uno de los distritos más dinámicos y con mayor riqueza histórica de Estambul. El proyecto ofrece impresionantes vistas panorámicas al Cuerno de Oro, combina…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$167,133
El proyecto cuenta con:vistas al mar y a la ciudadgimnasioestacionamientoseguridadparque infantilUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada directamente en el mar y está rodeada de toda la infraestructura necesaria, incluyendo parques y el puerto deportivo con restaurantes…
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Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$198,968
La residencia cuenta con juegos infantiles, un campo de fútbol y una cancha de baloncesto, un aparcamiento y un garaje, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 800 metrosCentro comercial - 5 minutosUniversidad - 5 minutosAeropuerto de Estambul -…
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Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$301,537
Un tipo único de proyecto es coliving, que proporciona alojamiento compartido para personas con intereses comunes. Una característica distintiva de este tipo de vivienda es la celebración de eventos conjuntos y la comunicación en áreas comunes de vida.El proyecto cuenta con 128 apartamentos …
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Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$172,456
La residencia consta de dos edificios de cinco plantas con apartamentos de dos, tres habitaciones y áticos dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizan materiales certificad…
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Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
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Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Turquía
de
$109,432
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas para niños y adultos, zona de salón, vigilancia de vídeo en las 24 horas, seguridad y servicio de conserjería.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoAire acondicionado en el salónElectrodomésticos de cocina (stove, capucha…
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Guías para comprar obra nueva en Turquía

Inversiones en el sector inmobiliario turco: análisis de mercado y perspectivas
Inversiones en el sector inmobiliario turco: análisis de mercado y perspectivas

Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Turquía

De media, ¿cuánto se pide por metro cuadrado en los proyectos de nueva construcción en Turquía?

El coste medio de la vivienda en complejos residenciales nuevos en Turquía es de 1500 euros por metro cuadrado. En los complejos residenciales de clase premium, los precios pueden ser alrededor de un 10-20% más altos.

¿Cuáles son las principales ventajas de comprar pisos de obra nueva en Turquía?

Poseer metros cuadrados ofrece la posibilidad de vivir en un país desarrollado con las mejores playas de Europa, buena medicina y educación. Con el apartamento comprado también puede ganar dinero todo el año si lo alquila.

¿En qué ciudades turcas es más popular el sector inmobiliario?

Se observa una mayor demanda de viviendas en Antalya y Alanya, los dos centros turísticos más populares del país. Aquí se compran bienes raíces, incluyendo obra nueva en Turquía para recreación y alquiler. Los extranjeros que vienen al país para estudiar/trabajar eligen Ankara o Estambul para vivir.

¿Qué documentos y permisos se requieren para la compra de una vivienda en un nuevo edificio turco y qué impuestos deben pagarse?

Para comprar un apartamento en un complejo residencial, los extranjeros solo necesitan un pasaporte y un número de impuestos (se puede obtener del servicio de impuestos local). El impuesto de compra es de un 4% del precio catastral del objeto.
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