Guías para comprar obra nueva en Turquía
Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Turquía
De media, ¿cuánto se pide por metro cuadrado en los proyectos de nueva construcción en Turquía?
El coste medio de la vivienda en complejos residenciales nuevos en Turquía es de 1500 euros por metro cuadrado. En los complejos residenciales de clase premium, los precios pueden ser alrededor de un 10-20% más altos.
¿Cuáles son las principales ventajas de comprar pisos de obra nueva en Turquía?
Poseer metros cuadrados ofrece la posibilidad de vivir en un país desarrollado con las mejores playas de Europa, buena medicina y educación. Con el apartamento comprado también puede ganar dinero todo el año si lo alquila.
¿En qué ciudades turcas es más popular el sector inmobiliario?
Se observa una mayor demanda de viviendas en Antalya y Alanya, los dos centros turísticos más populares del país. Aquí se compran bienes raíces, incluyendo obra nueva en Turquía para recreación y alquiler. Los extranjeros que vienen al país para estudiar/trabajar eligen Ankara o Estambul para vivir.
¿Qué documentos y permisos se requieren para la compra de una vivienda en un nuevo edificio turco y qué impuestos deben pagarse?
Para comprar un apartamento en un complejo residencial, los extranjeros solo necesitan un pasaporte y un número de impuestos (se puede obtener del servicio de impuestos local). El impuesto de compra es de un 4% del precio catastral del objeto.