Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Turquía

;
Estambul
96
Antalya
186
Alanya
38
Bodrum
6
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
435 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$345,233
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Lujoso Yalı con muelle privado en Fethiye Knight Island El yalí frente al mar se encuentra e…
$2,55M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$989,513
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1
Piso Amueblado en un Complejo Costero con Piscina en Alanya Kestel Este elegante piso está s…
$170,059
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villas con Vistas al Mar en Venta en Milas Bozbük La región de Bozbük, en Muğla Milas, con s…
$920,548
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$187,232
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 583 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con sistema de casa inteligente y frente al mar en Bodrum Gümüşlük Güm…
$8,84M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Piso 2/2
Villas Independientes con Piscina Privada y Vistas al Mar en Bodrum Las villas están situada…
$2,63M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
Dejar una solicitud
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$220,347
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Prestigiosa con Piscina Privada y Vista Panorámica al Mar en la Península de Kaş Esta …
$2,57M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Sistemas de Hogar Inteligente a Poca Distancia del Mar en Antalya Lara Güze…
$670,836
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$450,303
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sogucak, Turquía
Casa 7 habitaciones
Sogucak, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 1/4
Villa pareada en complejo con ambiente natural en Kuşadası, Aydın Esta elegante villa está u…
$529,255
Dejar una solicitud
Casa grande 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Número de plantas 1
Villas independientes con vistas al mar, amplios jardines y piscinas en Bodrum Las villas es…
$2,10M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 570 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar y playa privada en Bodrum Gündoğan La región de Gündoğan se encuent…
$5,46M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Turquía

villas
castillos
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir