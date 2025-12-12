  1. Realting.com
  Turquía
  Esenyurt
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Esenyurt, Turquía

Edificio de apartamentos Esenyurt residentional complex
Edificio de apartamentos Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turquía
de
$185,129
Por qué esta propiedad؟ Un proyecto moderno con una excelente ubicación en una muy buena zona Este proyecto incluye modelos de apartamentos en varios estilos con un espacio social adecuado para familias Además de la presencia de una escuela al lado del complejo, este proyecto está adyace…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Barrio residencial LOFT
Esenyurt, Turquía
de
$200,000
Año de construcción 2022
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
Extra Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$274,069
La residencia cuenta con galerías de arte, piscinas cubiertas y exteriores, parques infantiles, cines, cafés y restaurantes, centros comerciales, tres centros de spa, tres gimnasios.Terminación - 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada frente a una estación de metr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$131,506
La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil, sala de estar, zona deportiva, aparcamiento.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto de Estambul - 50 minutosPlaya - 24 minutosCentro comercial - 14 minutosHospital - 20 minutosUniversidad - 17 minutosMarina …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$149,226
El proyecto tiene un edificio con tres tiendas y pisos con 1-3 dormitorios. Todos los apartamentos de 2-3 dormitorios tienen 2 baños. Algunos tienen un salón combinado con una cocina.Ubicación e infraestructura cercana Todo lo que necesitas para vivir cómodamente está a poca distancia: resta…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$144,251
Ofrecemos cómodos apartamentos con diferentes diseños (de uno a tres dormitorios).La vivienda consta de cuatro edificios (dos de 15 plantas y dos de 13 plantas) y dispone de gimnasio, piscina, sauna, sala de vapor, baño turco, parque infantil y zonas verdes, garaje para 157 coches.Ubicación …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$165,302
La residencia cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, baño turco y sauna, aparcamiento cubierto y abierto, cafetería, bar y restaurantes, seguridad.Ventajas 8% garantiza ingresos por 3 años.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 1 minutoUniversidad - 1 minutoHospital - 5 …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turquía
de
$127,194
¿Por qué esta propiedad 时 高؟ Por su ubicación central en el distrito vital de Esenyurt en Estambul, Europa. La proximidad a las líneas de tráfico, metro, carreteras principales y autopistas. Su arquitectura exquisita combina el encanto del pasado con lo moderno del presente en un ambient…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Esenyurt, Turquía
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 125 m²
1 objeto inmobiliario 1
Número de unidades: 223 (217 apartamentos y 6 unidades comerciales) Altura del edificio: • Comprende un total de 4 bloques: bloques A, B, C, D • Bloque A-B: 15 pisos (3 plantas sótano + planta baja + 11 pisos normales) • Bloque C-D: 13 pisos (1 planta sótano + planta baja + 11 pisos norm…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
145,000
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Esenyurt Istanbul Apartments Project
Esenyurt, Turquía
de
$244,603
Por qué esta propiedad؟ El proyecto se encuentra dentro de una de las áreas europeas más vitales de Estambul, cerca de instalaciones y centros de servicio. Está cerca de las dos arterias vitales de Estambul, TEM y E - 5, los centros de transporte más importantes de la ciudad de los dos cont…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alya Four Seasons
Esenyurt, Turquía
de
$166,019
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
Este proyecto proporciona a los inversores todos los beneficios de un proyecto fuera de plan que es de fácil acceso al transporte público, alta densidad de población y ROI.
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Esenyurt, Turquía
de
$154,200
El proyecto incluye 4 edificios, 2 de los cuales ya se han completado y 2 están en construcción.La vivienda consta de cuatro edificios con 609 pisos y 60 unidades comerciales, y características:grandes zonas verdesshopping mallgimnasioBaño turco, saunaparque infantilpiscinaestacionamiento cu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$437,729
Ofrecemos amplios apartamentos con balcones, terrazas y jardines privados.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, piscinas, tiendas, parques infantiles y jardines deportivos, aparcamiento, paseos y paseos, centro de spa, restaurantes y cafeterías, áreas de salón, seguridad alrededor d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$290,493
La residencia cuenta con centros de spa, saunas y baños turcos, juegos infantiles, piscina al aire libre y dos piscinas cubiertas, centros de fitness, un aparcamiento de tres niveles, seguridad en las 24 horas, zonas de salón.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a po…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$128,334
El proyecto cuenta con 9 edificios residenciales separados, así como 33 tiendas y espacio de oficinas.El complejo residencial cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios, con superficie de 41 - 227 m2.Instalaciones y equipos en la casa El complejo residencial también cuenta con sauna, piscina…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$288,503
El proyecto incluye opciones de vivienda que van desde 2+1 hasta 5+1 duplexes, así como el hotel mundialmente famoso.Características:gimnasiopiscinasaunajacuzziparque infantilcentro de spaseguridad alrededor de la horaEstacionamiento de 3 nivelesInstalaciones y equipos en la casa Conjunto in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
