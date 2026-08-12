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Oficinas en Venta en Turquía

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49 propiedades total found
Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
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Oficina 90 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 90 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 90 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$185,894
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Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 70 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$514,505
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TekceTekce
Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$283,312
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Oficina 50 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 50 m²
Golbasi, Turquía
Área 50 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$133,936
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Oficina 95 m² en Süreyya Opera, Turquía
Oficina 95 m²
Süreyya Opera, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1
$12,09M
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Oficina 95 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 95 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 95 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$262,432
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Oficina 90 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 90 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$393,626
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Oficina 96 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 96 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$193,977
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Oficina 247 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 247 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 247 m²
Piso 2
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$588,445
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Oficina 128 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 128 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 3
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$530,540
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Oficina 75 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 75 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 5
Oficinas con Vista al Mar en Venta en la Prestigiosa Zona de Yenişehir Mersin, una de las pr…
$349,851
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Oficina 85 m² en Sariyer, Turquía
Oficina 85 m²
Sariyer, Turquía
Área 85 m²
Número de plantas 65
Amplias oficinas cerca de la autopista TEM en İstanbul Sarıyer Sarıyer, uno de los distritos…
$725,104
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Oficina 102 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 102 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 102 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$467,295
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Oficina 41 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 41 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 41 m²
Piso 1/5
Tiendas Frente a la Autopista de Istanbul en Yalova Gaziosmanpaşa Yalova es una ciudad turís…
$78,514
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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 9
Propiedades Comerciales de Inversión Cerca del Metro en Ataşehir, Estambul Las propiedades c…
$267,873
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Oficina 115 m² en Tarso, Turquía
Oficina 115 m²
Tarso, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 115 m²
Número de plantas 15
Nuevas Oficinas en Venta en una Ubicación Estratégica en Mersin Tarsus Mersin Tarsus destaca…
$126,512
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Oficina 242 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 242 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 242 m²
Piso 4
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$787,252
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Oficina 39 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 39 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/4
Oficinas y Tiendas Dentro de un Complejo Cerca de Instituciones Gubernamentales en Yalova Ya…
$86,597
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Oficina 55 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 55 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$198,595
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Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$211,075
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Oficina 135 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 135 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 135 m²
Piso 2/4
Propiedades Comerciales en Venta en Yalova, Cerca de Todas las Comodidades Necesarias Respal…
$157,029
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Oficina 377 m² en Sisli, Turquía
Oficina 377 m²
Sisli, Turquía
Área 377 m²
Tiendas llave en mano adecuadas para la inversión en Şişli Estambul El proyecto está ubicado…
$2,30M
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Oficina 478 m² en Maltepe, Turquía
Oficina 478 m²
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 478 m²
Número de plantas 29
Oficinas Premium con Opción de Garantía de Alquiler Cerca de la Carretera Principal en Malte…
$1,85M
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Oficina 60 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 60 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
$2,64M
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Oficina 209 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 209 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 209 m²
Piso 4
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$764,434
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Oficina 149 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 149 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$371,789
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Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$228,189
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Oficina 125 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 125 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 3
$4,59M
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Oficina 107 m² en Esenyurt, Turquía
Oficina 107 m²
Esenyurt, Turquía
Área 107 m²
Número de plantas 35
Oficinas con vista al mar en venta en Estambul Esenyurt Las oficinas en venta están ubicadas…
$234,389
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