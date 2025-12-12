  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Maltepe, Turquía

Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Un desarrollador turco líder ha lanzado la venta de un nuevo proyecto con vistas al mar, las Islas Príncipes y el bosque. Los proyectos de este desarrollador siempre tienen ubicaciones de alta calidad, perfectas y los mejores materiales del mercado.El proyecto residencial consta de 3 bloques…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complejo residencial Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turquía
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Presentamos a su atención nuestro nuevo complejo situado en la zona de Maltape.El complejo residencial consta de dos bloques, apartamentos con diseños de 0+1 a 2+1 están en venta.Bloque B - 9 plantas, concepto hotelero con recepción 24 horas, apartamentos 1+0 y 1+1.Bloque A - 26 plantas, la …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$289,498
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, parque infantil, una gran zona verde.Terminación - mayo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina Franke/Siemen…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$242,740
Un proyecto único que ofrece la oportunidad de vivir en el mismo centro de la ciudad y sentir como si estuviera dejando atrás el caos urbano.Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y las Islas de los Príncipes y plazas de aparcamiento. Los interiores han sido diseñados utilizando un enfoque…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$403,482
El proyecto consta de dos edificios residenciales de alta altura e incluye apartamentos con 1-4 dormitorios.CaracterísticasPiscinas interiores y exterioresGimnasioJardínSaunaParque infantilTribunal de tenisTerreno deportivo10% de descuento en caso de pago único.Ubicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$298,992
Ofrecemos apartamentos con grandes balcones y vistas al entorno verde y la costa.La residencia cuenta con jardines ajardinados, piscina al aire libre, canchas de baloncesto, gimnasio, sauna y estudio de pilates, sala de juegos, camino a pie y juegos infantiles.Terminación - Diciembre, 2023.U…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Complejo residencial Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
, Turquía
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.Presentamos a su atención nuestro nuevo complejo situado en la zona de Maltape.El complejo residencial se encuentra en una superficie de 26.000 m2, el proyecto consta de 770 apartam…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$284,524
La opción de vivir única en el centro de la vida de la ciudad para aquellos que persiguen sus sueños. La vista única de las Islas de los Príncipes, que es el tema de los poemas en el lado anatólico, se convierte en una parte importante de su vida en el complejo. Simplemente abrir las cortina…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Maltepe Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turquía
de
$469,883
Por qué esta propiedad؟ Lujosos apartamentos dan al mar de Mármara y a la hermosa naturaleza de las islas Princesas. Cerca del mar, la autopista, la estación de metro y otras líneas de transporte. Comprende un gran centro comercial, además de muchas instalaciones y servicios. Es un proyecto…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Turquía
de
$154,200
La residencia cuenta con piscina, centro de fitness, baño turco, sauna, centro de spa, jardín, parque infantil, bicicleta.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 900 metros (7 minutos a pie)Parada de autobús - 500 metros (2 minutos a pie)Carretera costera - 2 km (5 minutos en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$581,610
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$286,443
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Turquía
de
$295,466
La vivienda cuenta con piscina al aire libre, aparcamiento, sistema de seguridad, bar en la azotea, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de hospitales, escuelas, paradas de autobús y estaciones de metro
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments in Maltepe area.
Complejo residencial Luxury apartments in Maltepe area.
Maltepe, Turquía
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Un proyecto único que encarna la arquitectura moderna y el lujoso diseño situado en Maltepe en el lado asiático de la ciudad.El complejo está a pocos pasos del centro comercial metro y Piazza, todo lo que necesitas está cerca - desde escuelas y hospitales a restaurantes y centros de entreten…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con amplias zonas verdes, una piscina al aire libre, un aparcamiento, un parque infantil, un sistema de seguridad.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de toda la infraestructura necesaria, a 3 minutos a …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$409,869
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
