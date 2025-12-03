  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çekmeköy
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Cekmekoy, Turquía

Estambul
12
Antalya
88
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turquía
de
$74,716
Por qué esta propiedad؟ El área del proyecto es una de las áreas más finas y tranquilas del lado de Anatolia para aquellos que buscan vivir lejos del ajetreo y el bullicio. Vive en el corazón del bosque en lujosas casas saludables que combinan las ventajas de la ciudad y el encanto de la…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$1,65M
El proyecto cuenta con:Piscina privadabalconesSistema "Smart Home"vista pintorescajardinesseguridad y vigilancia de vídeocercado territorio verdeestacionamientoInstalaciones y equipos en la casa ParquetCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$186,532
La residencia consta de 2 edificios residenciales (9 y 13 plantas) y un centro de negocios, y cuenta con un centro de fitness, jardines ajardinados, una cocina de verano, miradores y un parque infantil.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Carretera - 3 kmEstación…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complejo residencial Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Cekmekoy, Turquía
de
$458,620
El proyecto está a poca distancia de la estación de metro y tiendas.Hay 13 bloques con pisos y un 60% de espacio ajardinado en el sitio.Amplias viviendas con 1-4 dormitorios y balcones.El proyecto cuenta con un gran parque, centro comercial, escuelas, cafeterías y restaurantes, zonas de jueg…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turquía
de
$1,19M
Le ofrecemos un complejo de primera clase de amplias villas. Cada villa tiene una piscina privada, una gran zona verde y aparcamiento. En el territorio cerrado hay patios de recreo, pista de tenis, cancha de baloncesto, zonas de recreación y caminatas.Ubicación e infraestructura cercana Hosp…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$1,93M
El complejo consta de 12 villas con piscinas y terrazas.El proyecto cuenta con:seguridad y vigilancia de vídeoverde paisajeestacionamientoInstalaciones y equipos en la casa ParquetCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de paradas de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$452,651
Hay más que casas en este complejo. Hay exuberantes jardines, niños alegres, amplios balcones de terraza para relajarse con placer, y mucho más. Sólo hay 342 familias, naturaleza y felicidad. En casas de baja altura, sus puertas abren al jardín, terrazas y balcones.CaracterísticasPiscina y p…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$352,752
El proyecto cuenta con:piscinagimnasioCafézona comercialTerminación - Diciembre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto de Estambul - 35 minutosAeropuerto de Sabiha Gosen - 25 minutos15 Temmuz Bridge - 25 minutos.Tunel de Eurasia - 25 minutos
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Mostrar todo Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Turquía
de
$403,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo residencial LUXURY CLASS está situado en una prestigiosa parte de Estambul en el lado asiático del Bosphorus en la zona de Cekmekoy, rodeado de bosque y naturaleza, ideal para la vida familiar y unas vacaciones relajantes.En el territorio del complejo de lujo, jardines, piscinas …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir