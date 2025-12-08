  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sariyer
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sariyer, Turquía

casas independientes
2
Complejo residencial Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$746,128
Ofrecemos villas confortables con jardín.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila y verde
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Turquía
de
$226,527
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
6 objetos inmobiliarios 6
♦ ️ * PLAN DE PAGO: EFECTIVO * ♦ ️REGION: EYÜP ♦ ️ * BENEFICIOS REGIONALES* ⁇ ️ EN EL CENTRO DE CIUDAD
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complejo residencial Type B_79
Sariyer, Turquía
de
$150,000
Año de construcción 2023
Sitio europeo – Bagcilar Este proyecto se basa en un área de 24,000 M2. El proyecto estará operativo en diciembre de 2023 y 1 + 1 y 2 + 1 unidades están disponibles. Este proyecto se encuentra al lado de la autopista Basın Express. Los proyectos incluyen piscina, baño turco, estacionamient…
Desarrollador
Majd International Company
OneOne
Edificio de apartamentos Apartment in İstanbul Turkey
Sariyer, Turquía
de
$109,396
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 38
3 objetos inmobiliarios 3
El proyecto incluye bienes raíces residenciales y comerciales, Un hotel en la calle Suite B y bloque C en construcción y Ready Block D, donde los apartamentos ya están a la venta. El bloque D tiene 38 pisos, 480 apartamentos 13 apartamentos por piso Últimos 23 apartamentos en venta 1 +…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complejo residencial Investments with obtaining Turkish Citizenship!
, Turquía
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Una oferta sin igual en el mercado inmobiliario turco de nuestra empresa!La construcción de un complejo residencial en una superficie de 13.848 m2, que consta de 5 bloques, un total de 324 apartamentos de diversos diseños y áreas, junto al Centro de Exposiciones de Tuyap, que es el lugar par…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$994,838
La residencia cuenta con jardines y zonas verdes, seguridad alrededor de la hora, piscina, sauna, parque infantil, gimnasio, senderos para caminar.Terminación - Julio, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de la autopista TEM y el bosque de Belgrado.Univers…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Turquía
de
$191,028
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
6 objetos inmobiliarios 6
♦ ️ PLAN DE PAGO: EFECTIVO ♦ ️FECHA: AGOSTO 2023 ♦ ️UBICACIÓN: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦ VENTAJA DE UBICACIÓN
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$945,096
Ofrecemos villas confortables con dos plazas de aparcamiento, un hamam, una sauna y un gimnasio, una vista panorámica del mar, la ciudad y la naturaleza circundante.La residencia cuenta con piscina, jardines y seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa ParquetCalefacci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Type B_66
Sariyer, Turquía
de
$128,162
Año de construcción 2022
Lado europeo - Eyyup Este proyecto está construido en un área de 10,700 M2. El proyecto estará listo para su entrega a fines de 2022 y hay unidades de dos a tres habitaciones disponibles. Las ventajas de este proyecto incluyen estar ubicado entre dos estaciones de metro, cerca de la autopi…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$719,888
El proyecto consta de 2 bloques - 142 apartamentos + 7 villas, con una superficie total de 24500 m2. Servicios para residentes:Seguridad 24/7sistema de vigilancia de vídeoconciergegimnasioÁrea de spa: sauna y sala de vaporparque infantil al aire librepiscinas exteriores / interioressenderos …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Sarıyer Residence Project Istanbul
Sariyer, Turquía
de
$1,26M
Por qué esta propiedad؟ El único proyecto con garantía del gobierno en la región central de Maslak, el centro de Estambul europea. Especialmente diseñado para una vida familiar tranquila, complejo residencial de lujo, sin oficinas comerciales. La escritura del título está lista y el proyect…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Type B_54
Sariyer, Turquía
de
$269,139
Año de construcción 2023
Lado asiático - Kadikoy   Este proyecto está construido en un área de 26,000 M2 y en dos fases, cada fase consta de 3 bloques de 24 pisos. La primera fase del proyecto estará lista para su entrega en junio de 2023, y hay unidades de una a cuatro habitaciones disponibles. Este proyecto con …
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial Type A_45
Sariyer, Turquía
de
$440,235
Año de construcción 2025
Lado europeo - Levent Este proyecto está construido en un terreno con un área de 103,000 M2, de los cuales el 85% es espacio verde. El proyecto estará listo para su entrega en 2025 y hay unidades con una o cuatro habitaciones disponibles. Este proyecto se encuentra en el centro de la ciuda…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$467,574
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al bosque de Belgrado.La residencia cuenta con jardines ajardinados, piscinas cubiertas y al aire libre, parques infantiles, estanques ornamentales, aparcamiento, seguridad en las 24 horas, sauna y baño turco, estudio de pilates, sala de conferencia…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments in Maslak area.
Sariyer, Turquía
de
$275,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Rodeado de vegetación, el nuevo complejo residencial de Estambul está a un paso de todo lo que necesita - cerca del hospital, centro comercial, instituciones educativas y centros de transporte, 3 km. Estación de metro Ayazaga, a 3,5 km de la autopista E-80.El proyecto cuenta con 10 tiendas, …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Type B_67
Sariyer, Turquía
de
$153,000
Año de construcción 2021
lado asiático - fikirtepeEste proyecto se encuentra en la zona más importante en términos de acceso. Los proyectos que se ubican en una ubicación muy céntrica de Estambul, están junto a la estación de metro-bus. El proyecto está construido sobre una superficie de 8000 M2, que incluye 3 bloqu…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$984,889
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al Bosphorus, al bosque y a la ciudad.La residencia cuenta con aparcamiento, piscina infinita, centro de fitness, sauna y baño turco, tiendas, un helipuerto, salas de estar, restaurantes.Terminación - 2025.Ubicación e infraestructura cercana La p…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Sariyer, Turquía
de
$321,000
Opciones de acabado Con acabado
Oferta exclusiva de nuestra empresa!Apartamentos en el complejo Dap Yeni Levent - más barato que otros corredores por 235.000 USD!Un proyecto que se distingue por el hecho de que se encuentra en una colina de 35 metros de altura con vistas a los bosques de Belgrado en el centro comercial y f…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$606,851
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños (de estudio a cuatro dormitorios). Los apartamentos tienen una vista panorámica de la ciudad.La residencia de altura consta de tres torres y cuenta con servicio de conserjería, centro de fitness y spa, piscinas, aparcamiento para 3.500 coches.Ins…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Turquía
de
$513,667
Por qué esta propiedad؟ La ubicación geográfica está cerca de la vida empresarial en el centro de la ciudad, y es adecuada para el entretenimiento de su familia cerca de los centros comerciales más grandes de Estambul. Ricas y variadas instalaciones sociales interiores adecuadas para todos …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$1,35M
Ofrecemos apartamentos luminosos con vistas al bosque.La residencia cuenta con piscina al aire libre y solárium, aparcamiento, seguridad, terrenos deportivos, sala de fitness.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de escuelas, universidades, hospitales, el centro…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turquía
de
$502,393
El concepto de una casa de campo en el centro de la ciudad de uno de los desarrolladores más confiables en Turquía!Ofrecemos apartamento con vistas al bosque de Belgrado, jardines en la azotea y grandes terrazas en un proyecto único que da la oportunidad de vivir en una casa de campo en el c…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Turquía
de
$720,561
¿Por qué esta propiedad? El proyecto Estambul Maslak Apartments se encuentra en las zonas más destacadas de la ciudad, con un creciente valor de inversión y un destino preferido para los inversores. Este proyecto cumple con las condiciones de ciudadanía turca, disponibles con diversas ofert…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turquía
de
$1,13M
Opciones de acabado Con acabado
Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.Hay un m…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$1,12M
Ofrecemos casas adosadas con jardines y garajes para 2 coches.La residencia cuenta con centro de fitness y zona de sauna, yoga y pilates.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAscensorUbicación e infraestructura cercana Bosque de Belgrado - 5 min…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$395,522
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas y una vista panorámica de la ciudad.La residencia cuenta con piscina, yoga y zonas de pilates, centro de fitness y sauna, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 30 metrosUniversidades - 50…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Type B_73
Sariyer, Turquía
de
$152,000
Año de construcción 2023
Lado asiático - kartal Este proyecto está construido en un área de 20972 M2 y el 60% del área del proyecto consta de espacios verdes e instalaciones sociales. Este proyecto estará listo para su entrega en 2023. Increíble vista al mar que comienza desde el tercer piso y las instalaciones so…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$762,882
Ofrecemos apartamentos con grandes ventanales y vistas al mar.La residencia cuenta con piscina al aire libre, hamam, sauna, salas de masajes, centros de fitness, tiendas, restaurantes y cafeterías.Terminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEscu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Type B_81
Sariyer, Turquía
de
$233,382
Año de construcción 2021
Lado europeo - beylikduzu   Este proyecto está ubicado en una de las carreteras más importantes de Estambul en absoluto ( E 5 y al mismo tiempo cerca del metro-bus ). El proyecto está construido en un área de 36,581 M2 con 2 bloques y 565 unidades. Lo que distingue al proyecto es que tiene …
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$827,324
Moderno complejo consta de apartamentos, áticos, multioficinas, tiendas y un hotel de 5 estrellas. Además, hay:centro de arte, centro de exposiciones y sala para 500 personasSeguridad 24 horas con videovigilanciaservicios de conserjeríaestacionamiento grandezona de juegos para niñosspa con p…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Type A_37
Sariyer, Turquía
de
$3,33M
Año de construcción 2024
Lado europeo - Nisantasi Este proyecto está construido en un área de 60,000 M2, que incluye 6 bloques y 160 apartamentos de lujo. Este proyecto está listo para su entrega en 2023. Este es un proyecto de lujo que se encuentra en la parte más céntrica y lujosa de Estambul. El precio de list…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Turquía
de
$295,000
Opciones de acabado Con acabado
Skyland Istanbul - the perfect choice for living, business, and investment! Skyland Istanbul is a luxury multifunctional complex located in the Sariyer district. It consists of three main towers (residential, office, and commercial) and a shopping mall. The project stands out as one of…
Agencia
Smart Home
