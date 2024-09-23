Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

  1. Realting.com
Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Oba, Turquía
de
$140,159
;
13
Dirección
Opciones
Descripción
Medios de comunicación
ID: 27416
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 55 m2 en el complejo River Panorama Oba.

River Panorama es un nuevo complejo residencial premium situado en Oba - una de las mejores zonas de Alanya.

Aquí se ha creado una infraestructura completa y conveniente, incluyendo supermercados Migros y Carrefour, un hipermercado Metro y el centro comercial más grande de Alanyum en Alanya.

La distancia entre el complejo y el mar es de 2.500 m, traslado gratuito a la playa.

El complejo residencial ocupa una superficie de 5.662 m2 y consta de tres bloques residenciales de 7 plantas, entre los cuales hay una gran piscina al aire libre con un parque acuático.

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Piscina cubierta climatizada
  • SPA zona (sauna, jacuzzi, hamam, baño de vapor romano, sala de sal, sala de masajes)
  • Ping-pong y billar
  • Sala de juegos
  • Corte de tenis y cancha de baloncesto
  • Mini golf
  • Sala de juegos para niños
  • Hermoso jardín
  • Gazebo y zona de barbacoa
  • Aparcamiento exterior
  • Vigilancia de vídeo 24/7
  • Traslado a la playa.

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

