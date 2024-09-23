Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 55 m2 en el complejo River Panorama Oba.
River Panorama es un nuevo complejo residencial premium situado en Oba - una de las mejores zonas de Alanya.
Aquí se ha creado una infraestructura completa y conveniente, incluyendo supermercados Migros y Carrefour, un hipermercado Metro y el centro comercial más grande de Alanyum en Alanya.
La distancia entre el complejo y el mar es de 2.500 m, traslado gratuito a la playa.
El complejo residencial ocupa una superficie de 5.662 m2 y consta de tres bloques residenciales de 7 plantas, entre los cuales hay una gran piscina al aire libre con un parque acuático.
Infraestructura:
