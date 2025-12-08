  1. Realting.com
  Turquía
  Uskudar
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Uskudar, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$432,754
Cada apartamento en la Quinta Temporada le ofrece un espacio de vida único. Disfruta del placer de estar a salvo con tus seres queridos y vivir la paz al máximo en tu apartamento donde sentirás los toques estéticos de la arquitectura...La compleja infraestructura:Aparcamiento interiorpiscina…
TRANIO
Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$1,19M
Un nuevo complejo residencial en el estilo de villas costeras con vistas al Bosphorus. Los apartamentos están terminados en calidad de lujo, cada apartamento tiene un trastero y lugares en el garaje subterráneo.En el territorio del complejo residencial se ubicará: un café, una zona de recrea…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$1,17M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, piscina infantil y parque infantil, centro de fitness y estudio de pilates, cafeterías y restaurantes, senderos para caminar y correr, sauna, hamam y salas de masaje.Ubicación e infrae…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$812,783
Adecuado para la ciudadanía y permiso de residencia.Este acogedor complejo familiar incluye pisos y duplexs con 2-6 dormitorios, jardín y terrazas. Dentro del edificio hay una piscina, sauna, hammam, gimnasio.Situado en una zona ecológicamente limpia junto a la colina Camlica, donde podrá di…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$664,751
Ofrecemos apartamentos de prestigio con terrazas bien cuidadas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina, parque infantil, gimnasios, un sistema de seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento cubierto, zonas verdes ajardinadas.Instalaciones y equipos en la casa Calefa…
TRANIO
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$1,72M
La residencia cuenta con piscinas al aire libre, centro de fitness, sauna y baño de vapor, parque infantil, cancha de baloncesto, café.Terminación - Septiembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona verde, cerca del Bosphorus y las carreteras
TRANIO
Complejo residencial New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$882,697
La residencia cuenta con una gran zona verde, un parque infantil y un club infantil, un sendero para caminar, una piscina cubierta, una sauna, un centro de fitness.Terminación - Septiembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Jardines de infancia - 100 metrosEscuela primaria - 200 metro…
TRANIO
Complejo residencial Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$543,181
El proyecto se encuentra en el distrito elite de Uskudar, en la parte anatoliana de Estambul, rodeado de reservas naturales y parques forestales.El proyecto tiene una vista pintoresca de la Torre Çamlıcu TV, que se puede llegar en 8 minutos en coche para disfrutar del desayuno desde la cubie…
TRANIO
Barrio residencial Two bedroom apartment in a luxury complex.
Uskudar, Turquía
de
de
$359,000
Año de construcción 2025
Año de construcción 2025
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.Nuestro proyecto se encuentra en la parte asiática de Estambul Uskudar - Acibadem, que es una de las zonas más bulliciosas y populares de Estambul.Nuestro proyecto ofrece fácil acceso al transporte público, cen…
Smart Home
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$786,902
Ofrecemos apartamentos amplios y de lujo con una vista pintoresca de Bosphorus.La residencia cuenta con una gran zona verde, piscinas cubiertas y exteriores con cascadas y estanques, áreas de salón y juegos infantiles, un elegante café, salas de conferencias, un gimnasio, un baño turco, un j…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$2,71M
Complejo residencial en una zona tranquila, rodeado de vegetación.El proyecto incluye 4 edificios, zona ajardinada con zonas de recreación y pequeños lagos, trastero.Cada apartamento tiene un hall de entrada, salón con comedor, cocina, 3-4 dormitorios, 2-3 baños, balcón o terraza. Algunos ap…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$1,50M
Complejo residencial Premium en el distrito histórico en el lado asiático del Bosphorus. Con vista a la Torre de Maiden y a la mezquita de Sultanahmet.El complejo consta de 12 bloques de no más de 5 plantas cada uno. No hay pequeños apartamentos en el complejo, toda la infraestructura está d…
TRANIO
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turquía
de
de
$752,419
Año de construcción 2025
Año de construcción 2025
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.El complejo residencial premium se encuentra en la prestigiosa parte central de Estambul en el lado asiático del Bosphorus, ideal para vivir en familia y unas vacaciones relajantes.…
Smart Home
Edificio de apartamentos Uskudar Apartments Compound Istanbul
Uskudar, Turquía
de
de
$715,832
Por qué esta propiedad؟ Está dentro de una ubicación central en medio de los dos puentes, con impresionantes vistas del Bósforo. Tendrás la oportunidad de vivir en el antiguo barrio de Cengilkoy, con el aroma de la historia y la civilización. Es de estilo arquitectónico horizontal, con poco…
Binaa Investment
Complejo residencial New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
de
$432,754
El proyecto único y lujoso consta de dos bloques de 8 plantas, que ofrecen 98 apartamentos con 1-5 dormitorios.Características:piscinaBaño turcoAparcamiento interiorgimnasioparque infantilZonas verdesSeguridad 24/7Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está situado en el lado asiáti…
TRANIO
Complejo residencial ASIA ACIBADEM
Uskudar, Turquía
de
de
$438,077
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Número de plantas 12
¿Quieres tener un apartamento en Estambul construido por la ciudad de Moscú y el desarrollador del estadio Krasnodar, Esta Construction? ¿Quieres llegar a los centros comerciales Akasya y Emaar en unos pocos pasos? Centro Zorlu solo 7 minutos? Kadıköy y Uskudar 5 minutos? ¿Quieres …
EOS Turkey Property
Complejo residencial New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$329,616
El proyecto, situado en Usküdar - Acıbadem, una zona popular que encarna las bellezas históricas y naturales de Estambul. Wheil está en el corazón de la ciudad, tiene fácil acceso al transporte público y centros comerciales, restaurantes, cafés y lugares de entretenimiento.El complejo consta…
TRANIO
Complejo residencial Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,30M
La residencia cuenta con piscina cubierta, centro de fitness, canchas de baloncesto y tenis, zona de barbacoa, sauna.Terminación - Diciembre, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoElectrodomésticos de cocinaCalentador de agua eléctricoUbicación e infraestructura cercana A…
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$5,42M
Uno de los mayores proyectos inmobiliarios residenciales en Estambul. Además de apartamentos, incluye oficinas, centro comercial, un hotel de 5*. Los primeros 11 pisos están ocupados por el hotel, luego hay 320 apartamentos, 197 de los cuales están completamente amueblados. Además, hay una p…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,19M
El moderno complejo residencial consta de 7 edificios de baja altura.Características:zonas de senderismosalonespista de teniscancha de baloncestoparque infantilterrazasPiscinas interiores y exterioressaunabaños de vaporMasajesgimnasioAparcamiento interiorInstalaciones y equipos en la casa Ca…
TRANIO
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$594,903
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al Bosphorus.La residencia cuenta con piscinas cubiertas, un hamam y una sauna, un centro de fitness y un estudio de pilates, senderos para caminar y correr, jardines.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Bosph…
TRANIO
Edificio de apartamentos Asian Istanbul apartments project Uskudar
Edificio de apartamentos Asian Istanbul apartments project Uskudar
Uskudar, Turquía
de
$662,468
Por qué esta propiedad؟ Es un proyecto familiar en las afueras del Bósforo, dentro de una de las mejores zonas asiáticas de Estambul. Se encuentra dentro de una ubicación central en el corazón de la ciudad vieja, rodeado de prestigiosos compuestos y antiguos sitios arqueológicos. Tiene un d…
Binaa Investment
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turquía
de
$488,957
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Proyecto de concepto totalmente familiar rodeado de árboles, paisaje verde al 75 %, apartamentos con vista al Bósforo y al casco antiguo y más. Ahora a la venta con atractivas opciones de pago. ¿Quiere tener un apartamento en Estambul construido por el desarrollador de Moscow City y Krasn…
EOS Turkey Property
