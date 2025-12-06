  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ümraniye
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Umraniye, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turquía
de
$238,488
Por qué esta propiedad؟ Vivir en el corazón de la naturaleza pintoresca, en una zona urbana con muchos de los parques más bellos de la ciudad. Un proyecto con un alto valor de inversión; Está en un área vital adyacente a los centros financieros y comerciales. Se encuentra dentro de una ubic…
Binaa Investment
Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Turquía
de
$440,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Este es un proyecto único y único con tal concepto, ofreciendo un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.El proyecto se encuentra en una superficie de 23.000 m2, donde el 70% es zona ver…
Smart Home
Complejo residencial One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complejo residencial One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Umraniye, Turquía
de
$263,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Consulte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.El proyecto se encuentra en una superficie de 12.600 m2, el complejo consta de 7 bloques residenciales, un total de 387 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 4 + 1, con una superficie de 69 m2 a 239 m2.El p…
Smart Home
Edificio de apartamentos Asian Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Asian Istanbul apartments project
Umraniye, Turquía
de
$314,010
Por qué esta propiedad؟ Los más altos estándares de alojamiento y el mayor retorno potencial de inversión en la región, según Forbes. Ubicación estratégica en el lado asiático de Estambul, fácil transporte. Un rico entorno de instalaciones vitales como centros comerciales, centros deportivo…
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turquía
de
$50,755
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto es distintiva en el lado asiático de la ciudad de los dos continentes. Está cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul, entre Atasehir y Umraniye, lo que lo hace de gran importancia para la inversión. Fácil acceso al lado europeo …
Binaa Investment
Complejo residencial
Complejo residencial
Umraniye, Turquía
de
$415,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Este es un proyecto único y único con tal concepto, ofreciendo un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.El proyecto se encuentra en una superficie de 23.000 m2, donde el 70% es zona ver…
Smart Home
Complejo residencial Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$456,630
Ofrecemos nuevos apartamentos con balcones. La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, sauna y baño turco, senderos para correr y campos deportivos, jardines y parques infantiles.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el centro de la part…
TRANIO
Complejo residencial A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complejo residencial A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Umraniye, Turquía
de
$415,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Este es un proyecto único y único con tal concepto, ofreciendo un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.El proyecto se encuentra en una superficie de 23.000 m2, donde el 70% es zona ver…
Smart Home
Complejo residencial 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complejo residencial 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Umraniye, Turquía
de
$440,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos de dos dormitorios con jardín privado y terraza en la azotea en venta.Un proyecto único con tal concepto, que ofrece un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.El proyecto se…
Smart Home
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Residence project
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turquía
de
$271,510
Por qué esta propiedad؟ Aquí podrá disfrutar de los lugares y monumentos más bellos, así como de la naturaleza encantadora del lado de Anatolia de Estambul. Está cerca del Bósforo, la carretera internacional E - 80 y la autopista TEM. Una vida cómoda y animada con instalaciones deportivas y…
Binaa Investment
Complejo residencial Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$876,039
El proyecto consta de dos partes:1) Edificios residenciales medianos: 17 bloques, 491 apartamentos con 2-4 dormitorios.2) Torre alta: 43 plantas, 547 apartamentos con 1-2 dormitorios.También hay un jardín de 25.000 m2, un lago y cuerpos de agua con una superficie total de 6.000 m2.Instalacio…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$924,039
Complejo residencial rodeado de vegetación, cerca del Centro Financiero Internacional (el séptimo más grande del mundo) y de la estación de metro.El complejo con detalles funcionales y convenientes: grandes balcones, trasteros, lugares de trabajo y ocio, restaurante, aulas, un lugar para cla…
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquía
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Compruebe la disponibilidad y el costo de los apartamentos con nuestros especialistas.El proyecto se encuentra en una superficie de 13.000 m2, el complejo consta de 6 bloques residenciales, un total de 343 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1, con una superficie de 74 m2 a 174 m2.…
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$1,00M
El complejo residencial está diseñado como un pequeño pueblo con una ubicación privilegiada - cerca del nuevo Centro Financiero Internacional, en una de las zonas más dinámicas de la parte asiática de Estambul.El proyecto cuenta con edificios residenciales de baja altura, un gran parque urba…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un amplio garaje, una sauna y un baño turco, un parque infantil, una cancha de baloncesto.Terminación:Primera etapa: 30/06/20242a etapa: 30/12/20243a etapa: 30/12/2025.Ventajas Adecuado para la ciudadanía.Ubicación e infraestructura cercana Carr…
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$248,710
El concepto consta de 2 tours que tienen 200 árboles en cada fachada. Hay balcones verdes y coloridos en cada esquina.sala de estarcuadradopiscinagimnasio con áreas de yoga y pilatesspaHamamsupermercadoboutiquesCafésvista del bosqueUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentr…
TRANIO
