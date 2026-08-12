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De inversiones 175 m² en Turquía
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De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
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Dosemealti, Turquía
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Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
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TekceTekce
De inversiones 405 m² en Kayi, Turquía
De inversiones 405 m²
Kayi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
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De inversiones 53 m² en Konyaalti, Turquía
De inversiones 53 m²
Konyaalti, Turquía
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De inversiones 4 m² en , Turquía
De inversiones 4 m²
, Turquía
Área 4 m²
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De inversiones 220 m² en Melikgazi, Turquía
De inversiones 220 m²
Melikgazi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
$6,02M
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De inversiones 220 m² en Odunpazari, Turquía
De inversiones 220 m²
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$5,52M
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De inversiones 110 m² en 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
De inversiones 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 2
$14,74M
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De inversiones 500 m² en Yenisehir, Turquía
De inversiones 500 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Piso 1/1
$8,64M
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De inversiones 2 m² en Kas, Turquía
De inversiones 2 m²
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
$7,15M
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De inversiones 86 m² en , Turquía
De inversiones 86 m²
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/1
$6,74M
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De inversiones 235 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 235 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Número de plantas 3
$3,66M
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De inversiones 160 m² en Didim, Turquía
De inversiones 160 m²
Didim, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
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De inversiones 4 m² en , Turquía
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De inversiones 120 m² en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
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De inversiones 350 m² en Turquía
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Saludos a todos los que buscan oportunidades de inversión rentables en bienes raíces!Present…
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De inversiones 165 m² en , Turquía
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Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Número de plantas 2
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De inversiones 7 m² en , Turquía
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Área 7 m²
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De inversiones 150 m² en Gundogan, Turquía
De inversiones 150 m²
Gundogan, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
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De inversiones 120 m² en 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
De inversiones 120 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
$13,59M
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De inversiones 6 m² en , Turquía
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Área 6 m²
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De inversiones 220 m² en Dagbeli, Turquía
De inversiones 220 m²
Dagbeli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$7,38M
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De inversiones 150 m² en Kardeskoy, Turquía
De inversiones 150 m²
Kardeskoy, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
$930,098
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De inversiones 240 m² en , Turquía
De inversiones 240 m²
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Habitaciones 6
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Área 240 m²
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De inversiones 2 m² en Cayyuzu, Turquía
De inversiones 2 m²
Cayyuzu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
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$1,50M
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De inversiones 70 m² en Buyukcekmece, Turquía
De inversiones 70 m²
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
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De inversiones 72 m² en Sisli, Turquía
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Piso 7/13
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De inversiones en Beyoglu, Turquía
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