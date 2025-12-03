  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Buyukcekmece
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Buyukcekmece, Turquía

Complejo residencial Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Turquía
$220,000
El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.Presentamos a su atención un complejo residencial en la zona de Buyukcekmece cerca del mar.El complejo residencial está construido sobre una superficie de 2.863 m2, consta de cuatro bloques, un total de 74 apartamentos, con diseños de 1 + 1…
Smart Home
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$1,74M
El complejo cuenta con amplias áreas sociales diseñadas con atención al mejor detalle para 95 familias distinguidas, donde se pueden hacer recuerdos agradables.Piscina cubiertasaunabaño de vaporgimnasiosala multifuncionalpiscina al aire librezona de barbacoajardines deportivos al aire libreU…
TRANIO
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Ozgurluk Caddesi, Turquía
$66,190
Una oferta sin igual en el mercado inmobiliario turco de nuestra empresa!Sea uno de los primeros en invertir en la construcción de un complejo residencial en una superficie de 13.848 m2, que consta de 5 bloques, un total de 324 apartamentos de diversos diseños y áreas, junto al centro de exp…
Smart Home
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$2,13M
La marca Vadi Estambul El proyecto es un pináculo de lujo de construcción villa, que abarca 287.000 m2 en el codiciado distrito de Büyükçekmece villa de Estambul. Este proyecto excepcional cuenta con 225 villas independientes de diseño meticuloso, cada una con una piscina privada y amplio ja…
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
$239,756
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, centro de fitness, baño turco y sauna, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, centro comercial.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoHospital - 4 minutosUniversidad - 5 …
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$147,236
El proyecto cuenta con:piscina al aire libresaunabaño de vaporgimnasioAparcamiento interiorcampo de fútbol y cancha de baloncestoparque infantilTerminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana E-5 autopista - 10 minutosAutovía TEM - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 30 minutosHo…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$338,245
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con balcones y terrazas, vistas panorámicas al mar y al lago.La residencia cuenta con gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y hamam, parque infantil y jardines deportivos, zona verde, aparcamiento subterráneo, seguridad en las 24 ho…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
, Turquía
$124,355
Siente la naturaleza mientras estás en la ciudad, junto al lago Büyükçekmece, con vistas al mar de Marmara, fascinante diseño paisajístico y amplios balcones. Usted puede encontrar sus amplias y confortables residencias en una zona de estar exuberante y paz.Características:Piscinas interiore…
TRANIO
Complejo residencial Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$1,39M
El complejo consta de 16 villas de lujo con vistas al mar y un aparcamiento para 4 coches.El proyecto cuenta con:piscina al aire libresaunaBaño turcogimnasiojacuzziverde paisajezona de barbacoaseguridad alrededor de la horaCaracterísticas de los planos Ascensor silenciosoSistema "Smart Home"…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$318,348
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y al lago.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, senderos para caminar, amplias zonas verdes, sauna y baño turco, aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Nuevo Aeropuerto de Estambul - 45 …
TRANIO
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$358,141
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al mar de Marmara y al lago.La residencia cuenta con parques infantiles y jardines deportivos, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y hamam, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana …
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$1,92M
Ofrecemos villas con jardines, plazas de aparcamiento, amplios balcones y vistas panorámicas.Es posible construir una piscina.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños de vapor, cancha de baloncesto y campo de fútbol, caf…
TRANIO
Complejo residencial Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$220,625
El proyecto de inversión residencial en construcción con vistas tanto al Marmara como al Lago Büyükçekmece. Es un lujoso complejo familiar con el estilo de un complejo turístico, que consta de 2 edificios de hasta 14 plantas de altura. La zona verde del complejo es de 8.000 m2. Distintos dis…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$240,040
El proyecto de transformación urbana más grande de Estambul, que consiste en un total de 2500 residencias diseñadas de acuerdo a diferentes necesidades de 2+1 a 5+2 en Hilal Hill Büyükçekmece, construido en 9 fases en una superficie de 80.000 m2.Con los apartamentos que tienen jardines, disf…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$220,625
La residencia cuenta con terrenos deportivos y centro de fitness, sauna y baño turco, zona de pilates, parque y amplios jardines ajardinados, piscina, cafeterías y restaurantes, camino de bicicletas.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana autopista TEM - 1 kmE-5 autopis…
TRANIO
Complejo residencial Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$516,321
El proyecto consta de dos edificios construidos en una superficie de 4.000 m2, 80% de los cuales está cubierto por espacio verde, e incluye 120 pisos de diferentes diseños, que van desde apartamentos de una habitación con un salón a dos dormitorios con dos salones y cuatro dormitorios.El pro…
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$166,028
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y al lago.La residencia cuenta con un campo de golf, cafeterías y restaurantes, un centro comercial, pistas de tenis y baloncesto, diferentes piscinas, un hamam, una sauna y un acuario, un centro de fitness.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuer…
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$1,59M
Ofrecemos villas con grandes jardines y vistas panorámicas al lago y al mar.Es posible construir una piscina.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, cafés y restaurantes, gimnasio, campos deportivos y juegos infantiles.Instalaciones y equi…
TRANIO
Complejo residencial Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
$258,657
El proyecto está situado junto a uno de los parques más grandes de Estambul.El proyecto consta de 9 bloques, cada edificio consta de 3 plantas. El proyecto tiene 104 pisos de diferentes estilos y tamaños, con 1-4 dormitorios.El complejo residencial cuenta con diversas instalaciones recreativ…
TRANIO
