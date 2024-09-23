  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe

Maltepe, Turquía
de
$582,728
;
20
Dejar una solicitud
ID: 27693
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    14

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe

Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estilo de vida activo y agradable, con senderos para caminar junto al mar, parques, lugares para conciertos y eventos, centros comerciales y de entretenimiento. Su ubicación destaca por la cercanía a la estación de tren Marmaray, estaciones de metro, terminal de ferris y el aeropuerto, además de sus pintorescos paseos marítimos y zonas verdes.

Los apartamentos en venta en Maltepe, Estambul están a 50 metros del supermercado más cercano, a 350 metros de la estación de metro, a 1 km de la estación de tren Marmaray y de centros comerciales, a 1 km de Maltepe Piazza Mall, a 16 km del Túnel Eurasia, a 18 km del Puente de los Mártires del 15 de Julio y a 23 km del Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen.

El proyecto consta de 5 bloques con un total de 458 apartamentos. Incluye estacionamiento interior y exterior, piscinas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar, senderos para caminar, sauna, baño turco, cafetería, parque infantil, club social, jardín compartido, cancha de tenis, servicio de recepción, cancha de baloncesto, área de squash, conserje, servicios de seguridad y cámaras de vigilancia.

Los apartamentos están equipados con cocina empotrada, sistemas avanzados de purificación de agua, bañera, cuarto de lavado, cabina de ducha, vestidor, baño en suite, sistema de casa inteligente, ventanas de PVC, balcón, terraza, sistema central de televisión satelital, baño estilo Hilton y puerta de entrada de acero.


IST-01687

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Attractive Seafront Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$155,888
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$188,728
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$2,41M
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$422,625
Complejo residencial Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$990,458
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$582,728
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Mostrar todo Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Tosmur, Turquía
de
$308,860
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya y se distingue por la arquitectura lacónica y la comodidad de un hotel de cinco est…
Desarrollador
Daria Çiçek
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con un aparcamiento de 4 niveles, un gimnasio, una sauna, una zona de barbacoa en la azotea, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Finalización - final de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralCalefacción por suelo radianteUbicación e infr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$90,647
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Apartamento a poca distancia a pie de la playa en Çeşmeli Mersin es una de las ciudades destacadas para la inversión inmobiliaria. Ofrece opciones atractivas tanto para vivir como para vacacionar a lo largo de la costa del Mediterráneo. El clima templado de la ciudad, sus largas playas y el …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones