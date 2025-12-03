  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bakırköy
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bakirkoy, Turquía

Estambul
12
Antalya
88
Esmirna
14
Alanya
4
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Bakirkoy, Turquía
de
$1,24M
Año de construcción 2019
Número de plantas 20
Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importante…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$461,605
Ofrecemos apartamentos de lujo en una residencia con garaje y seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada justo al lado de la autopista E-5, en el centro de Estambul, a sólo 1 minuto de la escuela, un centro comercial, un hospital, un parque, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$2,11M
El complejo contará con un acogedor vestíbulo, una zona de recreación, piscinas al aire libre, senderos para caminar y ciclismo, una zona de juegos para niños (de hasta 4 años), un SPA con áreas separadas para hombres y mujeres (cámaras, duchas, baño turco, sauna, baño de vapor, salas de mas…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$676,490
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y la ciudad, plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con un hotel de lujo, un jardín, piscinas para niños y adultos, un parque infantil, un gimnasio, tenis y canchas de baloncesto.Instalaciones y equipos en la casa "Smart h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Mostrar todo Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turquía
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$390,971
La residencia cuenta con un sistema de seguridad y vistas al mar y la ciudad.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, cerca de la costa del Mar Maramara.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmEstación de metro - 200 metrosEstación …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$827,581
Ofrecemos apartamentos de lujo con diferentes diseños. Cada apartamento tiene una amplia terraza, vistas al mar y plazas de aparcamiento.La residencia frente a la playa consta de cuatro edificios y cuenta con un hermoso jardín ajardinado, servicio de taxi acuático, servicio de conserjería, c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$994,838
Integrada con un mega puerto deportivo, la residencia utiliza elementos de diseño modernos, amplios espacios abiertos, cuadrados y paisajismo para producir un estilo de vida marino.Este diseño urbano multicapa y multiprograma en las orillas del Marmara se beneficiará no sólo de Ataköy y de s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turquía
de
$458,631
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos de lujo en venta en Bakirkoy Estambul, en la franja costera del mar de Mármara, en el lado europeo de Estambul. Dentro de un proyecto residencial, rodeado de las atracciones turísticas y de atracciones más bellas de Estambul, donde las atracciones turíst…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Bakirkoy, Turquía
de
$440,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 72 m²
1 objeto inmobiliario 1
⚫️ Seguimos sirviendo a nuestros valiosos clientes con nuestros 20 años de experiencia. ℹ️ Te apoyamos y servimos 👇 🛋 Al comprar un apartamento, 🇹🇷 Solicitud de - 🪪 "Permiso de residencia" 🇹🇷 Solicitud de - 🪪 "Ciudadanía" 🏦 Apertura de una cuenta bancaria 💳 📍 Operamos en los distrito…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
440,000
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
