Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
139,570 – 168,647
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
284,956 – 302,402
Desarrollador
Bmv Group Construction
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 47 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
57,155
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
de
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
Desarrollador
TURKREALT
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquía
de
$137,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 77–103 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Dream Alanya es un pequeño complejo acogedor en el centro de Alanya, a solo 520 metros de la hermosa playa Cleopatra (a unos 6-7 minutos a pie), con una zona cerrada e infraestructura hotelera. La ubicación del proyecto le permitirá estar en el centro de la vida urbana, y toda la infraestruc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turquía
de
$123,073
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y …
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquía
de
$134,534
-Esta nueva propiedad excelente en Alanya con precios atractivos y condiciones de pago. Nueva propiedad magnífica en Oba, Alanya, cerca de tiendas y amenitiesthis Nueva propiedad en Alanya ubicada en Oba, que es la zona residencial más popular, a solo 200 metros de la nueva autopista. Puede …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Oba, Turquía
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Número de plantas 5
OBA PARK CORNER Unidad de un dormitorio 50 m ² y un precio de 60000 Distancia al mar 900 m Distancia a Alanya - Centro 3 km Distancia al Metro - Tienda 200 m Diseño interior del apartamento: - 60 - Granito de color Black Star Galexi - Encimeras - Ventanas aisladas - Puerta de acero…
Desarrollador
IKY GROUP ALANYA
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turquía
de
$115,315
Este complejo residencial multifuncional, que consta de dos edificios, estará ubicado en un área de 2.125 m2 en el área de Avsallar. Avsallar es una pequeña área de Alanya que se encuentra en la costa mediterránea y se esfuerza constantemente por el desarrollo. Debido a su ubicación única ce…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turquía
de
$180,446
Nos complace presentar a su atención un apartamento en el centro de Oba, Alanya. Oba es una zona tranquila y familiar de Alanya que se encuentra a lo largo de la impresionante costa mediterránea y a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Debido a su ubicación ideal cerca de este complejo,…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$301,798
La hermosa residencia cuenta con un jardín ajardinado, piscinas para niños y adultos, un gimnasio al aire libre, zonas de barbacoa, seguridad, gimnasio, sauna y baño de vapor, un salón, un parque infantil, un aparcamiento.Terminación - 21/09/2023.Ubicación e infraestructura cercana La propie…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turquía
de
$191,124
Le ofrecemos amplios y luminosos apartamentos en un complejo ubicado a solo 250 metros de la playa ya 50 metros de la calle más famosa de Mahmutlar - Barboros, que es uno de los más populares entre los turistas. A poca distancia del complejo se encuentran: tiendas, restaurantes, cafeterías, …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turquía
de
$104,637
Nos complace presentarle un nuevo complejo residencial, cuya construcción comenzará en julio de este año. El complejo estará ubicado en una parcela de 2155 m ² y constará de 1 bloque residencial y 45 apartamentos de varios diseños. A poca distancia del complejo estará toda la infraestructura…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$108,368
El proyecto consta de 26 apartamentos en una cuadra. Situado en Payallar, el popular centro turístico de Alanya, a 2000 metros del mar.El proyecto consta de 4 plantas, en venta hay apartamentos estándar con 1-2 dormitorios y duplexes con 2-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Otr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$179,379
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turquía
de
$179,379
Si desea ver la piscina desde su gran balcón cuando está descansando o cenando, concéntrese en este apartamento. Hay tres dormitorios, una sala de estar, cocina separada, dos baños y un amplio balcón. Se venderá sin muebles para que pueda elegir sus deseos como desee. Tiene 165 m2, en el ter…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$150,317
El proyecto consta de 5 casas y 113 apartamentos.Tipos de apartamentos: estándar con 1-2 dormitorios, duplexes con 2-4 dormitorios, apartamentos con jardín y 2 dormitorios.Diseño óptimo de las habitaciones. Además de los grandes estudios de salón y dormitorios todos los apartamentos tienen b…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$320,442
El complejo premium elegante y pensado-out se crea para aquellos, que aprecian el lujo y se utilizan para la vida regular.El proyecto cuenta con:jardín tropical con céspedZonas de barbacoaPiscina panorámicavista panorámica del mar y las montañasTerminación - mayo, 2025.Ubicación e infraestru…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$123,676
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 65 m2 en Toprak Palace Residence complejo en primera línea:El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 plantas.Un nuevo complejo residencial premium a 50 metros del Mar Mediterráneo, a nivel de un h…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turquía
de
$90,757
Estamos encantados de ofrecerle este magnífico proyecto en Alanya a un precio asequible. Los pisos se entregarán al 30.03.2020 ¿Por qué comprar este piso en Alanya? Magníficas vistas al mar y la montaña. Instalaciones sobresalientes en el lugar. Excelente potencial de inversión con ingresos …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquía
de
$148,414
Estos apartamentos ecológicos en Alanya ubicados en una ubicación única en Kargıcak son la única corta distancia a pie de cafeterías de playa seleccionadas. El centro comercial está a solo 300 metros y el aeropuerto de Gaipasa-Alanya está a solo 25 km. - Único apartamento ecológico en Alanya…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turquía
de
$123,857
La lejanía del complejo desde el mar está a solo 200 metros y a pocos pasos de la calle principal de Mahmutlar con restaurantes, cafeterías, supermercados. Dos veces por semana los martes y sábados es el bazar agrícola, donde puedes comprar verduras y frutas frescas, productos lácteos y much…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turquía
de
$92,537
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) en el complejo Nobby Garden.Presentamos a su atención un lujoso proyecto a 800 metros de las mejores playas de arena de Avsallar, del principal desarrollador de la región!La combinación ideal de un precio agradable y de alta calidad de una empresa de desarr…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$226,823
El complejo residencial está situado en una parcela de 9,504 m2 en la que una gran parte (6,400 m2) es espacio verde.El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios. Se proporciona una plaza de aparcamiento para cada piso.El edificio tiene resistencia sísmica según las normas europeas.Ubicación …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Mostrar todo Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turquía
de
$133,404
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Oryayayayayayaya територия площадью 2 935 кв.м. La empresa de la industria del sector. TWIN TWIN TWERS: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,60 м2 ) Dirección General de la R…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turquía
de
$160,159
Piscina Piscina cubierta 2477 SeguridadGenerador Aparcamiento para cochesBBQ Pergola Cancha de tenis Cancha de baloncesto Sauna Gimnasio sala de estar Sala de vapor Habitación con amortiguación
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$214,638
La residencia cuenta con una piscina, un gran aparcamiento subterráneo, un gimnasio, una zona de barbacoa, un parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el corazón de Antalya, a 3 minutos del mar Mediterráneo
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquía
de
$309,641
El complejo residencial consta de 3 bloques. Tiene una zona cerrada y ajardinada. El área total del complejo es de 2800m2. Centro SPA:- Piscina cubierta climatizada - Salas de masajes- Sala de vapor- Sauna- Baño turco ( Hamam ) - Sala de fitness con equipamiento profesional- Salón para resid…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turquía
de
$179,379
Un moderno complejo residencial de clase confort ubicado en una zona tranquila de Alanya, con su propia infraestructura establecida. Oba es una de las áreas más buscadas de Alanya. El impresionante diseño arquitectónico, que utiliza materiales de calidad, le da a los edificios expresividad y…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientosala de juegos para niñosgimnasiojacuzzisaunalobbyInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaDoble acristalamientoPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Cikcilli e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$301,088
La residencia cuenta con piscinas, gimnasios, jardines deportivos, sauna y hamam, cine, aparcamiento subterráneo, jardín ajardinado, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario de cocina incorporadoElectrodomésticos de cocina (co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños turcos, salas de fitness, zonas de salón en la azotea y vistas panorámicas al mar.Terminación - Julio, 2023.Características de los planos Planta baja: un salón, una cocina, un dormitorio doble.Primera planta: dos dormito…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$127,060
Jardín en el territorio de la zona residencial compleja para caminar Piscina abierta Aquapark Zona de barbacoa Zona de juegos Cancha para tenis, fútbol, baloncesto Gimnasio sala de cine Spa Hamam Sala de vapor romana Sauna finlandesa Salas de masaje Piscina cubierta climatizada Zona de juego…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$132,398
Está a poca distancia de tiendas, restaurantes, pubs y mercados. Este moderno apartamento de un dormitorio en venta en Alanya está a solo 600 metros de la playa mediterránea. El complejo consta de 2 edificios con un exterior moderno que crea un ambiente de lujo. Este luminoso apartamento est…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turquía
de
$197,530
Oba Crown existen 11 bloques y está cerca de nuevo hospital y ciudad. El coplex cuenta con gimnasio, jacuzzi, piscina cubierta y... El complejo de apartamentos está situado en una tierra de 10000 m2 con un jardín y actividades sociales ajardinadas. Excelente apartamento en Alanya, Oba en una…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turquía
de
$135,602
Este complejo constará de un bloque residencial, 5 pisos y un total de 10 apartamentos. Los residentes del complejo tendrán acceso a su propia infraestructura: piscina, piscina infantil, ascensor, zona de barbacoa, vestíbulo, seguridad, vestíbulo, estacionamiento, parque infantil. La animada…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquía
de
$158,180
El proyecto consta de 11 edificios con 1.437 apartamentos duplex con 1-5 dormitorios.Características:piscinagimnasiosaunaBaño turcosala de vaporparque infantilparque acuáticosenderos para caminarcancha de baloncestopista de tenisZonas recreativasgrandes zonas verdesAparcamiento interior y ex…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turquía
de
$76,877
Presentamos a su atención un nuevo proyecto integrado armoniosamente en el entorno del distrito de Avsallar. El proyecto estará ubicado en una gran área cerrada con un área total de 1743 m2, y consistirá en un bloque residencial de ocho pisos y 35 apartamentos de varios diseños: 1 + 1, 2 + 1…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$131,331
-Exodus residence es un complejo residencial de nueva construcción en Alanya. El complejo está ubicado en la zona residencial más popular llamada Mahmutlar. Este apartamento de nueva construcción constará de dos bloques en 98 apartamentos con diferentes variaciones de diseño. Diseño exterior…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquía
de
$728,278
El complejo consta de 5 villas. Cada una de estas villas tiene una piscina infinita, 3 dormitorios, salón y cocina. Dos villas tienen aparcamiento exterior, tres villas tienen aparcamiento interior.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está a 2 km de Inzhekum, que tiene una de las …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$279,659
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (sauna, baño de vapor), restaurante y bar, zona de barbacoa, parque infantil y sala de juegos, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Puerta…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Ultra-luxurious residence in Oba
Barrio residencial Ultra-luxurious residence in Oba
Barrio residencial Ultra-luxurious residence in Oba
Barrio residencial Ultra-luxurious residence in Oba
Barrio residencial Ultra-luxurious residence in Oba
Oba, Turquía
de
$137,737
Nuestra empresa quiere ofrecerle un nuevo proyecto ubicado en Oba. Este complejo consta de 1 bloque con 5 pisos. Cada piso tiene 8 apartamentos. Fecha de finalización - 15.03.2022 El proyecto completamente a la vista del mar ofrece opciones de ático de 1 habitación, 2 habitaciones y 4 habita…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turquía
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡VIVE UNA VIDA REAL! Se proporciona sin cuota de interés por un período de 20 meses! ¡Instalación inicial 50%! House – es el factor que afecta en gran medida la calidad de la vida humana. Descubra Antalya, con su magnífico clima mediterráneo, bellezas naturales y sitios del patrimonio hist…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
110,000
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
Opciones de acabado Con acabado
Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.Apartamento 2 + 1-115 m?Amueblado (nuevos muebles)2a planta2 baños2 balconesWindows dan al noroeste y al esteVista de las montañas y…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$86,709
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquía
de
$221,711
Opciones de acabado Con acabado
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 56 m2 en planta alta está en venta.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de inversión de élite en el centro de Mahmutlar de una empresa de desarrolladores confiable.El nuevo complejo residencial se encuentra a 550 metros del mar, y pertenece al segment…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargicak, Turquía
de
$115,505
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 65 m2 en el complejo Toprak Panorama.Complejo residencial Premium con infraestructura privada de primera clase, vistas panorámicas del mar Mediterráneo y las montañas Taurus, situado en una tranquila zona verde de Kargicak, a 700 metros del mar y …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complejo residencial We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complejo residencial We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complejo residencial We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Alanya, Turquía
de
$76,244
Opciones de acabado Con acabado
We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya at prices below the market, we do not hide the name of the projects, and you can compare prices on the Internet or at other real estate agencies in Alanya. Apartments with one (1+1), two (2+1) and three (3+1) bedr…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complejo residencial Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Oba, Turquía
de
$261,594
A poca distancia de supermercados, playas, restaurantes y un parque infantil. El mar está a 530 metros del complejo, así como el hermoso río de montaña Dimchay, que desemboca en el mar Mediterráneo, fluye cerca. Puedes dar un paseo al aire libre a lo largo del río o un paseo marítimo de unos…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Barrio residencial Stylish furnished apartment in Demirtas
Demirtas, Turquía
de
$166,566
Si está buscando un apartamento de vacaciones listo para usar o una residencia permanente a orillas del suave mar Mediterráneo, vale la pena considerar esta oferta con más detalle. Se vende un apartamento con renovación, muebles, electrodomésticos. Pero la principal ventaja de este apartamen…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Barrio residencial Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$155,888
¿Por qué deberías comprar una propiedad aquí? - Calidad de lujo, pensada hasta el más mínimo detalle a un precio asequible; - Impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráneo y las montañas; - Una gran área de 26,000 m2; - Infraestructura de un hotel de cinco estrellas en su hogar; - E…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$365,887
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, gimnasio, sauna y baño de vapor, zonas de salón, Internet inalámbrico, vigilancia de vídeo en las 24 horas.Finalidad - Septiembre, 30, 2023.Características de los planos Sistema central de satélitesVentanas de PVC doblesIluminación Spot…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Alanya, Turquía
de
$156,258
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвест. Ibaga de la región de la región de la región de la región de la región de la región. Velo 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Yarkoе солнце, ласковое море и золотистый песочек…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylali, Turquía
de
$140,940
Por qué comprar este apartamento en Alanya, Kestel? - Apartamentos de primera línea - Un diseño moderno exterior e interior - Ubicación; Cerca de servicios sociales y tiendas Esta propiedad con vista al mar ubicada en Kestel, Alanya, cerca de la playa y de servicios locales como estacionamie…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Tosmur, Turquía
de
$186,130
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Nobby Comfort es un moderno complejo residencial con un diseño conciso - una combinación ideal de un precio agradable, ubicación conveniente, infraestructura diversa y diseños funcionales competentes de los apartamentos. Es ideal no sólo para los amantes de un estilo de vida tranquilo, medid…
Desarrollador
Daria Çiçek
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complejo residencial Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$80,740
Opciones de acabado Con acabado
Furnished one bedroom apartment (1+1) 52 m2 on the 1st high floor in the Konak Life Residence complex. The complex is located just 300 meters from the sea on the border of two popular areas of Alanya - Mahmutlar and Kargicak. 100 meters away is the central street of the area - Barbaros…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$230,718
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infantil con toboganes de agua, zona de barbacoa y sala de estar, baño turco, sauna y jacuzzi, sala de masajes, gimnasio, pista de tenis, sala de juegos, mini club, parque infantil, aparcamiento.Finalidad - 30/08/2023.Carac…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Barrio residencial Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turquía
de
$168,701
Situado en una ubicación tranquila y segura cerca de hospitales, restaurantes, cafeterías, tiendas y centros comerciales. Rodeado de 21000 m2 de jardín paisajístico que conduce a una hermosa piscina, gran piscina equipada con tumbonas y sombrillas. Un complejo de estilo mediterráneo con colo…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Konyaalti, Turquía
de
$160,506
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Apartamento de 1 Dormitorio en un Complejo Seguro con Estacionamiento Interior en Konyaaltı, Antalya Antalya ofrece un estilo de vida costero vibrante con clima cálido, hermosas playas, rica historia y modernas comodidades, lo que la convierte en un destino popular tanto para residentes como…
Agencia
TEKCE Real Estate
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Barrio residencial New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$180,446
Alanya Twin Towers Apartamentos junto al mar en Mahmutlar. Ideal para vacaciones durante todo el año. Hay diferentes diseños de apartamentos. El territorio está protegido con su estacionamiento abierto y cerrado Apartamentos junto al mar en el complejo Twin Tower ubicado en el distrito Mahmu…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$425,314
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientogimnasiosauna y baño de vaporsala de juegos con billaralrededor de la hora secuirtyInstalaciones y equipos en la casa Internet inalámbricoSistema central de satélitesIntercomunicación …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turquía
de
$324,371
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. La Comisión de la Unión Europea, la Propiedad de la Propiedad de la Unión Europea, la Administración de la Unión de la Unión Europea. Rebate de la República de China. Выгодное расположение, пано…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Turquía
de
$123,323
Nos complace presentar este Proyecto con un período de pago de dos años. Esta es una oportunidad para comprar este apartamento con precios iniciales y con un plan de pago de 2 años. Este es un nuevo proyecto de élite en Alanya, Mahmutlar, ubicado en una zona muy bonita cerca de tiendas local…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$325,929
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: pisos estándar de 1-2 dormitorios, duplex de jardín con 3-4 dormitorios y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos El apartamento está equipado con: puerta de entrada de acero, int…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Turquía
de
$133,466
-Crystal Park Alanya es un complejo sensacional, una ubicación inmejorable con todas las comodidades. Este complejo es conocido como el mejor complejo residencial de Alanya. Apartamento Crystal Park en venta en Alanya, ubicación única a solo 50 metros del centro comercial más grande de Alany…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Barrio residencial Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$144,143
Este complejo de apartamentos amueblado en reventa ubicado en una zona tranquila de Oba, a solo 3 km de Alanya. Yüksek I fue construido en 2007 y el complejo es muy popular en la zona. Tiene todo lo que puede pedir en su casa de vacaciones perfecta con sus diferentes instalaciones, como una …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Tosmur, Turquía
de
$147,968
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2, en el complejo Waterfall Residence.Disposición:Cuarto de cocina2 Dormitorios2 Baños2 BalconesWaterfall Residence es un maravilloso complejo residencial con t…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$127,807
Este apartamento fuera de plan está declarado terminado por el constructor en 03.03.2019. Este apartamento de 3 dormitorios está construido en un distrito de prestigio en Oba, rodeado de un jardín naranja natural. Está a solo 2 km y medio de la playa ya solo 1 km del nuevo hospital. hay algu…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turquía
de
$126,173
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
продажа кварти interfacción в газипаше о заículos город в 30 км на восток о алнии с населениеusa 52000 человек. Газипаша имет соб mem. Газипаша находит involuce на равнине между средизеículos Центра razón ае и клуы с аквапаркаood. медицинска show " Так же, есть косетetro pregunt. Жизнь в г…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$113,179
-Este apartamento barato de 3 dormitorios en Alanya con piscina está a poca distancia de todas partes. El apartamento está cerca del río Dim, tiendas y restaurantes, y está a solo 500 metros de la playa. Precioso y limpio apartamento perfectamente ubicado cerca del popular Oba centrum. Este …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Complejo residencial Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$134,604
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Someva de la ciudad de Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктуро. Mind Alivio de la República de Bulgaria y el 30 de la región de la región de la Unión Europea. В эти аэропорты лета…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Aksu, Turquía
de
$202,377
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$90,306
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 27 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 12 unidadesApartamentos con 2 dormitorios - 9 unidadApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 1 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 4 un…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$123,061
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residence in Alanya
Complejo residencial Residence in Alanya
Complejo residencial Residence in Alanya
Complejo residencial Residence in Alanya
Complejo residencial Residence in Alanya
Complejo residencial Residence in Alanya
Demirtas, Turquía
de
$134,604
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Torre de Bravo расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Futusil ADемирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широки. В северной части района находится приро…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Barrio residencial Elite residential complex in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$120,653
Le presentamos un nuevo proyecto moderno que se ubicará en el corazón del área de rápido desarrollo de Alanya, Avsallar. Avsallar es un área increíble con su propia infraestructura desarrollada, así como numerosos bosques de pinos. Este complejo está ubicado en una gran área de 2.950 m ², co…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Barrio residencial New investment project in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$123,857
El complejo consta de un bloque de 12 pisos, 120 apartamentos de diferentes diseños, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, así como dúplex y apartamentos con cocina independiente. Área total del proyecto 3.713 m ² Infraestructura: Piscina Piscina para niños Jardín propio Mini cascada Vitamina bar Parque de f…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$195,518
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$1,14M
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
Agencia
TEKCE Real Estate
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Turquía
de
$272,271
-¿Soñar con una terraza mirando directamente al mar? ¿Qué hay de este? El apartamento de alta calidad junto a la playa en Alanya, Oba. Kucuker prime es la última serie de la empresa de construcción más famosa de Alanya. diseño principal, construcción de alta calidad y ubicación, Esta es una …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquía
de
$141,684
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de una habitación (1+1), 60 m2 en Konak Twin Towers 3 El complejo Cleopatra está en venta.Este proyecto es perfecto para aquellos que quieren vivir cerca del mar y al mismo tiempo tienen toda la infraestructura de la ciudad a poca distancia, así como para inversores para alquila…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Turquía
de
$160,159
¿Qué hay de comprar un apartamento en el centro de la ciudad de Alanya? Este complejo está a solo 1300 metros de las mejores playas de Alanya. Hay tres opciones para comprar, 1 + 1 y 2 + 1 apartamentos y 3 + 1 áticos. El edificio comenzará el 30 de septiembre, 2022 y finalizará el 30 de dici…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Turquía
de
$80,307
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 50 m2 en el 3er piso en el complejo Konak Green Life Avsallar.El complejo consta de un bloque de 7 plantas, situado en un bosque de pinos, a 800 metros de la playa de Incekum, a 500 metros del centro de Avsallar, donde encontrará tiendas, cafés y …
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
de
$378,133
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turquía
de
$129,178
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para obtener un permiso de residencia - podemos indicar 200,000 USD en el tapu.Apartamento amueblado de una habitación (1 + 1), 65 m2 en el complejo Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - un complejo residencial situado en una ubicación impresionante, cerca del centro de Alanya - Dinek…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Barrio residencial Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Turquía
de
$198,598
Amplio apartamento de 2 + 1 totalmente amueblado con una superficie total de 120 m2, con dos dormitorios, baños y balcones se encuentra en el octavo piso de un complejo de lujo, en la zona de Cikcilli, con vistas al mar y las montañas. El complejo tiene su propia infraestructura desarrollada…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Muratpasa, Turquía
de
$218,520
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles anima…
Agencia
TEKCE Real Estate
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Barrio residencial Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alanya, Turquía
de
$180,446
Recomendamos prestar atención a una nueva oferta: apartamento de 2 dormitorios totalmente amueblado en la famosa zona de Cleopatra Piscina infantil estacionamiento Sauna Gimnasio Parque infantil TV vía satélite Billar Ascensor
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$228,133
La residencia cuenta con un sistema de seguridad, piscinas cubiertas y exteriores, un gimnasio y un estudio de pilates, zonas verdes y estanques.Terminación - 2025.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 4 kmCentro de la ciudad de Antalya - 5 kmCiudad vieja - 8 kmPlaya - 7 kmA…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquía
de
$171,291
La residencia cuenta con jardines ajardinados, senderos para caminar, parque infantil y piscina, una piscina al aire libre de 192 m2, áreas de salón, un bar y una zona de barbacoa, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, una sauna y un baño turco.Terminación - Diciembre…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Turquía
de
$333,771
Opciones de acabado Con acabado
¡Te enviaremos una foto del apartamento bajo petición!Apartamento de dos dormitorios (2+1) -100 m2 con muebles nuevos y electrodomésticos Siemens en el complejo de élite Oba Sol Garden.Disposición:Cocina-Sala de estar2 Dormitorios2 Baños con suelo calentadoJardín privado y acceso a la piscin…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$279,659
La residencia consta de 4 edificios con apartamentos de dos, tres y cuatro habitaciones y dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizaron materiales certificados que cumplier…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Mahmutlar, Turquía
de
$127,603
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1) of 57 sq m is for sale in the Kurt Safir Flower complex. This comfortable residential complex features modern architecture, stylish interior design, and thoughtful apartment layouts. The complex is located 150 meters from the seashore and 25 minutes from G…