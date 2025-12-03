Alanya, Turquía

¿Qué hay de comprar un apartamento en el centro de la ciudad de Alanya? Este complejo está a solo 1300 metros de las mejores playas de Alanya. Hay tres opciones para comprar, 1 + 1 y 2 + 1 apartamentos y 3 + 1 áticos. El edificio comenzará el 30 de septiembre, 2022 y finalizará el 30 de dici…