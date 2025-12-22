  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Bahcelievler, Turquía

Complejo residencial New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquía
de
$632,717
La residencia cuenta con un hotel de 5 estrellas, un centro comercial, zonas verdes, un aparcamiento de 5 niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y baño turco, gimnasio, senderos para caminar y bicicletas.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón …
TRANIO
Complejo residencial New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquía
de
$744,591
Ofrecemos amplios apartamentos con balcones.La residencia cuenta con una gran zona verde, un aparcamiento, un estanque artificial, una pista de jogging y una zona de yoga, jardines deportivos, piscinas cubiertas y al aire libre, un cine al aire libre.Terminación - Junio, 2024.Instalaciones y…
TRANIO
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquía
de
$432,754
Ofrecemos apartamentos de alta calidad con vistas panorámicas a la ciudad, el lago y el Mar de Marmara.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, gimnasio, piscina, cine, jardines, sala de conferencias, sauna y hamam, sala de juegos, sala de estar.Ubicación e infraestructura cercana…
TRANIO
Apart - hotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Para inversores:Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos está…
Smart Home
Complejo residencial Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Para inversores:Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos está…
Smart Home
Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Turquía
de
$415,000
Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de…
Smart Home
Edificio de apartamentos
Bahcelievler, Turquía
de
$255,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 20
Área 90 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Tu inversión ideal!* *Características principales:* - *Ubicación:* Primera línea en BasinExpress, lo que garantiza una visibilidad y accesibilidad excelentes. - *Título de propiedad listo:* Asegure su inversión con la propiedad inmediata. - *Diversas opciones de apartamentos:* Elija en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
255,000
Mehal Group
Residencia Loft in Istanbul
Bahcelievler, Turquía
de
$277,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
El proyecto conceptual de los apartamentos tipo loft se encuentra en Basyn Express, una de las áreas más valiosas para la inversión en Estambul. El proyecto consta de 2 bloques en una parcela de 24,000 m2. El proyecto ofrece oficinas en el hogar al estilo del loft 1 + 1 y 2 + 1.
FIBO Property
