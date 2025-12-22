Bahcelievler, Turquía

El proyecto conceptual de los apartamentos tipo loft se encuentra en Basyn Express, una de las áreas más valiosas para la inversión en Estambul. El proyecto consta de 2 bloques en una parcela de 24,000 m2. El proyecto ofrece oficinas en el hogar al estilo del loft 1 + 1 y 2 + 1.