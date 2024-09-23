Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

🌟AZURA WORLD - un nuevo nivel de vida en Alanya.
🏡 Apartamentos exclusivos en venta:
⚜️1+1-65m2
Amueblado y equipado
🔥127.000 €
📍Türkler
Zona abierta para permisos de residencia
Bienvenido al proyecto más grande y ambicioso de la costa de Antalya, ya llamado "ciudad dentro de una ciudad".
AZURA WORLD es más que un complejo residencial; es un estilo de vida que combina comodidad de resort, infraestructura sofisticada y atractivo de inversión.
✅ Un complejo con licencia de alquiler a corto plazo, ideal para la inversión.
Infraestructura premium, sin paralelo en la región:
✔️ Piscinas: principal, relajarse 16+, mujeres, azotea
✔️ 2 parques acuáticos (para niños y adultos)
✔️ Jardines de infancia, zonas de juego, mini-tren, parque de diversiones
✔️ Áreas deportivas: tenis, voleibol, baloncesto, yoga
✔️ cine al aire libre, pista de patinaje, karaoke, discoteca
✔️ Amplios senderos para caminar y correr
✔️ Al-carte restaurants
⚜️AZURA WORLD⚜️- para aquellos que eligen lo mejor!