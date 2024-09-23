  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

Alanya, Turquía
de
$148,621
BTC
1.7678122
ETH
92.6585962
USDT
146 938.8646936
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33062
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1242
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

🌟AZURA WORLD - un nuevo nivel de vida en Alanya.
🏡 Apartamentos exclusivos en venta:

⚜️1+1-65m2
Amueblado y equipado
🔥127.000 €

📍Türkler
Zona abierta para permisos de residencia

Bienvenido al proyecto más grande y ambicioso de la costa de Antalya, ya llamado "ciudad dentro de una ciudad".

AZURA WORLD es más que un complejo residencial; es un estilo de vida que combina comodidad de resort, infraestructura sofisticada y atractivo de inversión.

✅ Un complejo con licencia de alquiler a corto plazo, ideal para la inversión.

Infraestructura premium, sin paralelo en la región:

✔️ Piscinas: principal, relajarse 16+, mujeres, azotea
✔️ 2 parques acuáticos (para niños y adultos)
✔️ Jardines de infancia, zonas de juego, mini-tren, parque de diversiones
✔️ Áreas deportivas: tenis, voleibol, baloncesto, yoga
✔️ cine al aire libre, pista de patinaje, karaoke, discoteca
✔️ Amplios senderos para caminar y correr
✔️ Al-carte restaurants

⚜️AZURA WORLD⚜️- para aquellos que eligen lo mejor!

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$67,584
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$1,41M
Edificio de apartamentos Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Besiktas, Turquía
de
$246,642
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$82,572
Está viendo
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Alanya, Turquía
de
$148,621
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$244,510
Estamos orgullosos de presentarle un nuevo y moderno complejo de lujo, en una de las zonas más ecológicamente limpias de Alanya. Kargicak. Kargicak es una zona pintoresca ubicada al este de Alanya. Para aquellos que aprecian la hermosa naturaleza, los bosques de pinos, la playa de arena limp…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Kepez, Turquía
de
$325,035
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Pisos con Centros Comerciales y Cafeterías en Antalya, Kepez Los pisos de lujo se encuentran en Kepez, en el barrio de Gülveren. La región ha crecido rápidamente con sus proyectos de transformación urbana y ha atraído a inversores y compradores. Se ha convertido en un centro de atracción gra…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Turquía
de
$322,773
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, sala de conferencias, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), mini club, cine, parque infantil, cafeter…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones