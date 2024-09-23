Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

🌟AZURA WORLD - un nuevo nivel de vida en Alanya.

🏡 Apartamentos exclusivos en venta:

⚜️1+1-65m2

Amueblado y equipado

🔥127.000 €

📍Türkler

Zona abierta para permisos de residencia

Bienvenido al proyecto más grande y ambicioso de la costa de Antalya, ya llamado "ciudad dentro de una ciudad".

AZURA WORLD es más que un complejo residencial; es un estilo de vida que combina comodidad de resort, infraestructura sofisticada y atractivo de inversión.

✅ Un complejo con licencia de alquiler a corto plazo, ideal para la inversión.

Infraestructura premium, sin paralelo en la región:

✔️ Piscinas: principal, relajarse 16+, mujeres, azotea

✔️ 2 parques acuáticos (para niños y adultos)

✔️ Jardines de infancia, zonas de juego, mini-tren, parque de diversiones

✔️ Áreas deportivas: tenis, voleibol, baloncesto, yoga

✔️ cine al aire libre, pista de patinaje, karaoke, discoteca

✔️ Amplios senderos para caminar y correr

✔️ Al-carte restaurants

⚜️AZURA WORLD⚜️- para aquellos que eligen lo mejor!