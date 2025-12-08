  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kadikoy
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kadikoy, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$541,373
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños. Los pisos superiores tienen una vista pintoresca.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, restaurantes y cafés, un gimnasio, un centro de spa, yogs y estudios de pilates, un aparcamiento y un g…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Mostrar todo Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Edificio de apartamentos Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Turquía
de
$238,183
Por qué esta propiedad؟ Se garantiza un proyecto adecuado para inversión, alquiler y una garantía de retorno de inversión. El primer proyecto en Estambul con el sistema inteligente "Ultra Smart" para controlar los detalles más finos de su apartamento. Se encuentra en el lado de Anatolia …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$291,311
El nuevo proyecto está a poca distancia de la calle Bagdat, una de las zonas más prestigiosas de Estambul. El edificio consta de 42 pisos.Terminación - Junio, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Paneles solaresCalefacción centralCalefacción por suelo radiantePersianas de rodillo automati…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$648,963
Ofrecemos amplios apartamentos con balcón y vistas a la ciudad y al mar.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde ajardinada, un aparcamiento, una tienda, un centro de fitness, una piscina cubierta, una sauna.Terminación - Abril, 2023.Ubicación e infraestructura…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turquía
de
$214,028
Por qué esta propiedad؟ El complejo se encuentra dentro de una zona de inversión, es testigo del rápido desarrollo en proyectos de infraestructura. Cuenta con apartamentos con encantadoras vistas de la ciudad y Camlica Hill, la característica más destacada del lado de Anatolia. Está cerca d…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$542,882
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños en una residencia moderna y confortable
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$346,893
Apartamentos en un moderno complejo residencial con un gran centro comercial y una amplia gama de comodidades. El proyecto ubicado en Kadikoy combina arquitectura versátil y un alto nivel de vida. Algunos apartamentos ofrecen vistas al Mar Mármara.Ubicación e infraestructura cercana En las i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$964,993
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas a la ciudad.La residencia cuenta con gimnasio, seguridad, zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de paradas de autobús, centros comerciales, una escuela y un jardín de infantes.Kadiköy es una de las zonas más a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Mostrar todo Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Kadikoy, Turquía
de
$140,647
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos con impresionantes vistas de las Islas de los Príncipes, con títulos de propiedad listos e ingresos de alquiler garantizados. Una ubicación distintiva en Fikrtepe, el barrio asiático más prestigioso de Estambul, junto al transporte terrestre y marítimo. …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$318,348
La compleja infraestructura:Aparcamiento interiorarea paisajísticaparque infantilSalón y zonas de senderismoTerminación - Octubre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Paneles solaresCalefacción centralElectrodomésticos de cocina incorporadosAire acondicionadoUbicación e infraestructura c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,66M
Ofrecemos apartamentos con superficies de 138 m2 a 290 m2.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,39M
Nuevo complejo residencial en la zona de élite de Kadikoy en el lado anatolio de Estambul con mansiones y edificios modernos de alta altura.El complejo ofrece apartamentos de varios diseños 2+1, 3+1, 4+1 que van desde 117 m2 a 350 m2.Instalaciones: piscina al aire libre, spa, sala de billar,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,08M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, seguridad en las 24 horas, un aparcamiento subterráneo de tres niveles, un gimnasio, una zona de spa con sauna, un hamam y un jacuzzi, una sala de conferencias, una sala de estar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Residencia Project in İstanbul
Residencia Project in İstanbul
Residencia Project in İstanbul
Residencia Project in İstanbul
Residencia Project in İstanbul
Kadikoy, Turquía
de
$168,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
3 objetos inmobiliarios 3
HP 4 Elite House es la nueva dirección para aquellos que desean una vida cómoda, exclusiva y lujosa con su familia en el centro de la ciudad. 80% de nuestro proyecto, que ha sido diseñado pensando en sus espacios de vida hasta el más mínimo detalle, consta de amplias áreas verdes. Abriendo l…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$641,073
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, parque infantil, mirador, sistema de seguridad, piscina.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Aplicado incorporadoCamarote de duchaCiegosVentanas de PVCSistema central de satélitesPuerta de aceroUbicación e infraestructura…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$369,085
El proyecto en una comunidad de lujo de 251 viviendas y 20 espacios comerciales. Consta de 4 edificios.Estéticamente agradables apartamentos de 1-3 dormitorios y dúplex de 4-5 dormitorios.En las inmediaciones hay un centro cultural, estaciones de metro, playa, centros comerciales.Primer pago…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$283,528
La residencia cuenta con piscina, gimnasio, sauna, baño turco y jacuzzi, parque infantil, sala de juegos, aparcamiento de 5 niveles.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEstación de metro - 5 minutosTunel de Eurasia - 8 minutosAeropuer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$312,330
El complejo incluye apartamentos con 1-3 dormitorios, así como locales comerciales (oficinas y tiendas). Cada apartamento tiene un balcón con vistas al mar.Características:Aparcamiento exterior e interiorRecepciónSeguridadServicio de valetPiscina interior y exteriorSPA Centro con zona de fit…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Kadikoy Istanbul Apartments Project
Kadikoy, Turquía
de
$256,630
Por qué esta propiedad؟ Un entorno fértil para la inversión junto a los proyectos residenciales y comerciales más importantes del lado de Anatolia. El proyecto se encuentra dentro de un área histórica que alberga muchas de las atracciones arqueológicas y turísticas más antiguas de Turquía. …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$354,162
Ofrecemos apartamentos luminosos con amplios balcones y vistas pintorescas.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, zona de spa, centro de fitness, sauna, sala de vapor y baño turco, parque infantil, pequeño cine, salas de juegos, aparcamiento, videovigilancia.Instalaciones …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,61M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a Bosphorus, Marmara, las Islas Príncipes y la ciudad.La vivienda consta de 5 edificios (uno de 22 plantas y cuatro bajos ingresos) y dispone de aparcamiento y garaje subterráneo, videovigilancia, centro comercial, restaurantes y cafeterías, pisc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$529,860
La residencia cuenta con un aparcamiento cubierto, un acuario, tiendas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, una zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las mejores zonas de la parte asiática de la ciudad, cerca de playas, una univers…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$427,780
Las características de projet:estacionamiento cubiertoascensor doblemateriales de primera clasemuebles hechos a medidaFinalidad - Abril, 2025Ubicación e infraestructura cercana Hospital central - 150 metrosEstación de metro - 450 metrosCalle Bagdad - 1,5 kmMarmaray - 1,5 kmMarina - 2 km
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$347,199
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, terrazas soleadas, centro de fitness, spa, baño de vapor, club infantil y parque infantil, tiendas, senderos para caminar, aparcamiento, servicio de conserjería.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Intercom…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Turquía
de
$206,789
Ofrecemos apartamentos de uno y dos dormitorios con vistas panorámicas a la ciudad.La vivienda consta de cuatro edificios de 22 plantas y dispone de un aparcamiento de cinco niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, sauna, estudio de yoga.Ubicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turquía
de
$557,109
El nuevo edificio ofrece amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios. En la planta baja del edificio hay locales comerciales. La construcción corresponde a las tecnologías modernas, se utilizan materiales de alta calidad.Características de los planos ventanas de doble acristalamientocegueras …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Edificio de apartamentos Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Kadikoy, Turquía
de
$298,959
Por qué esta propiedad؟ El área del proyecto es uno de los barrios residenciales más importantes que combinan historia y modernidad en el lado asiático. Lujosos apartamentos con impresionantes vistas al mar de Mármara, espacios verdes, jardines y parques. Está al lado de muchas áreas vitale…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$904,803
Ofrecemos apartamentos con zonas de 123 m2 a 298 m2.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde. Hay tiendas en la planta baja del edificio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de tiendas y …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$337,921
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con tiendas, aparcamiento de 5 niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, sauna, estudio de yoga.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de cafés, restaurantes, univers…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$811,202
Ofrecemos amplios apartamentos con balcón y vistas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde ajardinada, un aparcamiento, un parque infantil.Finalidad - Febrero, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de parada…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence in the historic area of Istanbul, Turley
Complejo residencial New residence in the historic area of Istanbul, Turley
5 Birlik Rezidans, Turquía
de
$708,867
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas.Ubicación e infraestructura cercana Kadiköy es una de las zonas más antiguas, situada en la parte asiática de Estambul. Es menos bullicioso y concurrido aquí en comparación con los otros distritos turísticos. Pero esto no es decir que hay falta de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir