Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquía
de
$59,449
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario 1
LCD: TERRAZA REAL se encuentra en un área para dormir recientemente desarrollada que muchas familias de habla rusa han seleccionado. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Teja Mercin Marina está a 20 minutos en coche -. Inicio de la construcción: enero de 2022 Fin de construcción: enero de 202…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
95,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$92,054
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, parque acuático, cancha de baloncesto, campo de fútbol, sauna, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con 3 edificios con apartamentos de 2-3 dormitori…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turquía
de
$139,829
El nuevo complejo residencial de la zona de Mezitli incluye dos edificios residenciales de 13 plantas. Hay 5 apartamentos en cada planta. Hay una piscina entre los edificios. Los miradores de madera con sofás y sillones están instalados en la zona. La zona común está rodeada de vegetación. T…
Agencia
TRANIO
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto consta de 13 plantas con 7 pisos en cada planta. El proyecto debido a su ubicación le da ventajas significativas en términos de rentabilidad e inversión. Se encuentra en una ubicación adecuada para alquileres a corto y largo plazo.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$48,358
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina con aquapark, gazebos, cancha de baloncesto, senderos para caminar, seguridad, hammam, sauna, etc.El complejo cuenta con un edificio con estudios y apartamentos de 1 dormitorio.Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial TECE PANAROMA
Complejo residencial TECE PANAROMA
Complejo residencial TECE PANAROMA
Complejo residencial TECE PANAROMA
Complejo residencial TECE PANAROMA
Complejo residencial TECE PANAROMA
Akdeniz, Turquía
de
$72,660
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
LCD: TECE PANAROMA es un complejo único con estacionamiento, hammam, zona SPA y gimnasio. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Teja. Inicio de la construcción: junio de 2021. Fin de construcción: junio de 2023. Costo: 2 + 1 110 metros cuadrados desde € 66,000 3 + 1 130 metros cuadrados…
Desarrollador
ILKEM YAPI
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$88,559
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos CaracterísticasTecho suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el bañoPuerta blinda…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$159,638
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, miradores, jardín, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características de los planos:Techo suspendidoJuego de coc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$80,402
El proyecto consta de 5 bloques, con pisos con 1-3 dormitorios.Complejo residencial con una gran infraestructura y varias comodidades, incluyendo piscinas, un parque acuático, sauna, baloncesto, fútbol, voleibol, pistas de tenis, yoga al aire libre, café, jardín para mascotas, lago artificia…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
El proyecto compuesto por bloques A y B se encuentra en Kocahasanli. El proyecto tiene pisos con 1-2 dormitorios.El bloque A tiene 7 pisos en cada piso y el bloque B tiene 14 pisos en cada piso.50% de pago anticipado y 6 meses de plazos están disponibles.Ubicación e infraestructura cercana E…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$69,915
La residencia moderna cuenta con ascensores, parque infantil, miradores, piscina, zona de barbacoa, aparcamiento subterráneo.Terminación - 30/06/2025.Instalaciones y equipos en la casa Techo suspendidoMuebles de cocinaarmarios empotradosMuebles de bañoPuerta de entrada de aceroVentanas de PV…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$162,552
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y las montañas.La residencia cuenta con grandes piscinas y un parque acuático, un aparcamiento, jardines, un baño turco y una sauna, un parque infantil, una zona de barbacoa, un gimnasio, canchas de baloncesto y tenis, una sala de juegos, un café.Term…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$89,724
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, cine, baño turco, terrenos deportivos, etc.Hay 5 edificios con apartamentos de 1-3 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$75,741
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cine, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHa…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cine, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos CaracterísticasTechos de doble alturaJuego de …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMueble…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$130,507
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turquía
de
$62,752
Año de construcción 2022
Número de plantas 14
Características básicas de la LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Dirección: Turquía, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda no.: 197 ▪ ĽParsel no.: 5 ▪ Ľ área del sitio de construcción (m²): 3650 ▪ ĽComplex está conectado al sistema central de gas ▪ Ľ Inicio de la construcción: inicio de la construcción ▪ …
Desarrollador
ILKEM YAPI
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turquía
de
$38,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Agencia
Deep Gayrimenkul
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$300,031
La residencia cuenta con restaurantes, cafeterías abd bars, un club ecuestre, 3 clubes de playa, una playa privada, una pista de tenis, un gimnasio y una zona de yoga, un parque infantil, un centro de spa, piscinas cubiertas y al aire libre, un aparcamiento, un supermercado.Terminación - May…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina con parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, hammam, sauna, etc.Hay 3 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Techo suspendidoJuego de cocin…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$129,329
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con grandes piscinas y un acuario, un aparcamiento, jardines, un baño turco y una sauna, un parque infantil, una zona de barbacoa, un centro de fitness, una cancha de baloncesto, una sala de juegos, un café.Instalaciones …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con un edificio con apartamentos de 2-3 habitaciones.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial CONCEPT
Akdeniz, Turquía
de
$83,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Nuevo complejo en Mersin, Teja Ubicado a 600 metros del mar. Apartamentos 1 + 1 y 2 + 1, áreas comerciales Tres bloques Almacenes 14 Área 1 + 1 - 62 m2 brutos Área 2 + 1 - 100 m2 brutos Hay diseños de apartamentos 2 + 1 100 m2 + terraza 76.5 m2 Adecuado para obtener un permiso de res…
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un gran centro regional situado …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turquía
de
$44,036
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 70 m²
1 objeto inmobiliario 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA se encuentra en una zona ecológica con una amplia línea de playas de arena y un paseo cultural. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina se encuentra a 30 minutos en coche. Inicio de la construcción: abril de 2021. Fin de la construcción: marzo de 2023. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
74,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$89,724
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoArmarios de cocinaArmarioarmarios de bañoCocina mostrad…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$109,533
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparking exteriorparque infantilzona de barbacoaTerminación - Noviembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Techo suspendidoMuebles de cocinaVentanas de PVCUnidad de duchaPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Playa - 800 metro…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$85,063
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, cancha de baloncesto, hammam, sauna, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoUnidad de cocinaHall a…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el bañoPue…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$111,863
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cancha de tenis, etc.Hay 3 edificios con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial MARSHAL
Akdeniz, Turquía
de
$53,681
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 12
Área 70–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ILKEM MARSHALL CONSCIOUS OF CONSTRUCTION – DECEMBER 2024 Country: Turkey Province: Mersin City: Erdemli Area: Tomyuk Distance to the sea: 550 m Distance to the beach: 550 m Distance to the track: 300 m PLANNER Number of blocks: 5 ( A▪ ĽV ▪ ▪ ▒D ▪ ▒D ▪ ) Number of floors in each blo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
75,000
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
95,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquía
de
$98,407
Número de plantas 14
Apartamento en zona muy transitada. El apartamento tiene una cómoda distribución 2+1 con una superficie de 62 m2. En buena zona de Mezitli. ID Mers0003 El conjunto residencial está ubicado en una de las calles más transitadas y céntricas de la zona. Hay todo lo que necesitas para una e…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$113,029
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, terrenos deportivos, etc.El proyecto tiene 5 pisos en cada planta. Un bloque consta de 14 plantas. Pisos con 3 dormitorios.Características de los planos Características:Techo suspendidoJue…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$79,237
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Caracterización de los pisos:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el b…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$76,906
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, parque infantil, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características de los planos:Techo suspendidoJuego de cocinaMuebles d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Turquía
de
$94,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 13
Obra nueva en Mersin, TomyukDos bloques en 13 plantas (parking subterráneo, planta cero + 13 plantas)Apartamentos 1+1 y 2+1Superficies 1+1 - 75 m2 bruta, 49 m2 netSuperficies 2+1 - 120 m2 bruta, 85 m2 netInicio de la construcción - 30.06.2022Fin de la construcción - 30.05.2024Distancia al ma…
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$43,697
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, cancha de baloncesto, miradores, hammam, sauna, etc.Hay 3 edificios con estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios.Características de los planos Techo suspendidoJuego de cocinaHall …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$151,482
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, hammam, sauna, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Especificaciones:Te…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ELEXUS
Complejo residencial ELEXUS
Complejo residencial ELEXUS
Complejo residencial ELEXUS
Complejo residencial ELEXUS
Akdeniz, Turquía
de
$41,834
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
LCD: ELEXUS. Dirección: Turquía,. Mersin, provincia de Mezitli, distrito de Teja. Mar Mediterráneo: 300 m. Mersin Marina está a solo 25 minutos. en el coche. Inicio de la construcción: mayo de 2021 Fin de la construcción: junio de 2023 Costo: 1 + 1 60 metros cuadrados.m desde 38.000…
Desarrollador
ILKEM YAPI
