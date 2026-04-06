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Complejo residencial Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquía
de
$1,40M
Ofrecemos una villa con vistas panorámicas al mar, una piscina al aire libre, una piscina cubierta climatizada, un jacuzzi, una sauna y un hamam, un gran jardín y un parque infantil, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa ChimeneaAlarmaUbicación e infraestructura cercana La propi…
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Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquía
de
$1,46M
Ofrecemos villas con vistas al mar con baños turcos, saunas y jacuzzis, gimnasios, bares, cines, piscinas al aire libre y piscinas cubiertas climatizadas, jardines.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Planta baja: una cocina moderna, un salón con vistas al mar, una ter…
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Complejo residencial Furnished villa with swimming pools abd a spa area, Kalkan, Turkey
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Kas, Turquía
de
$873,933
Ofrecemos una villa moderna con un terreno deportivo, piscinas cubiertas y exteriores, una piscina infantil, un hamam, una sauna y un jacuzzi, un gran jardín, una terraza, un gazebo, una zona de barbacoa y una zona de comedor al aire libre, un parque infantil, un aparcamiento.Instalaciones y…
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños turcos, salas de fitness, zonas de salón en la azotea y vistas panorámicas al mar.Terminación - Julio, 2023.Características de los planos Planta baja: un salón, una cocina, un dormitorio doble.Primera planta: dos dormito…
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Complejo residencial Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquía
de
$1,05M
Ofrecemos una villa de alta calidad con un gran jardín y un gazebo, una piscina al aire libre y una piscina cubierta climatizada, una vista al mar, una amplia terraza y un parque infantil.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteChimeneaAlarmaUbicación e infraestructu…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquía
de
$1,40M
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento y garajes subterráneos, piscinas cubiertas y exteriores, jacuzzis, saunas y baños turcos, vistas al mar, zonas de barbacoa, parque infantil.Terminación - Junio, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoPisos de azulejosInternetChim…
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