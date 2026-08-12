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Locales comerciales en venta en Turquía

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395 propiedades total found
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa en Kalender Caddesi, Turquía
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Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Turquía
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Estación de Combustible Operacional de Petrol Ofisi en venta en BursaUna estación de combust…
$3,24M
VAT
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Doga Kececioglu
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Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
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Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul en , Turquía
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Turquía
Área 2 300 m²
Número de plantas 4
Un edificio comercial independiente de nueva construcción que ofrece alta visibilidad y exce…
$4,36M
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Doga Kececioglu
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Propiedad comercial en Karacahisar, Turquía
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Propiedad comercial
Karacahisar, Turquía
Imagina que despiertas y el negocio está funcionando. Minería, procesamiento, ganancia. Sin …
$12,00M
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Negocio listo 30 m² en Konak, Turquía
Negocio listo 30 m²
Konak, Turquía
Área 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
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Propiedad comercial 2 500 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 2 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Área 2 500 m²
Número de plantas 4
Hotel con Negocio en Funcionamiento en Venta en Güzeloba, Antalya El edificio hotelero en ve…
$2,93M
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De inversiones 207 m² en Turquía
De inversiones 207 m²
Turquía
Área 207 m²
Espaciosas instalaciones comerciales en venta en Altyntash, Antalya - un área de desarrollo …
$482,426
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De inversiones 175 m² en Turquía
De inversiones 175 m²
Turquía
Área 175 m²
Inmobiliaria comercial en una de las encrucijadas clave del desarrollo de AntalyaPara su pro…
$550,620
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Propiedad comercial 72 m² en Kagithane, Turquía
Propiedad comercial 72 m²
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 10
Habitaciones de hotel de inversión en venta a 1,2 km del metro en Kağıthane İstanbul. El pro…
$349,851
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De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
De inversiones 454 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
Piso 1/1
$59,29M
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Propiedad comercial 45 m² en Tepecik, Turquía
Propiedad comercial 45 m²
Tepecik, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 3
$15,70M
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Propiedad comercial 400 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 400 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 400 m²
Situado en la bulliciosa zona Cleopatra del centro de la ciudad de Alanya, esta propiedad co…
$1,58M
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De inversiones 405 m² en Kayi, Turquía
De inversiones 405 m²
Kayi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
$11,16M
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Tienda 77 m² en Rize, Turquía
Tienda 77 m²
Rize, Turquía
Área 77 m²
Piso 1
$4,01M
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Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
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Propiedad comercial 220 m² en Pamukkale, Turquía
Propiedad comercial 220 m²
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 1/3
$6,05M
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Propiedad comercial 110 m² en Turquía
Propiedad comercial 110 m²
Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
We offer functional commercial spaces as part of a stylish and modern residential complex. T…
$340,000
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Propiedad comercial 373 m² en Honaz, Turquía
Propiedad comercial 373 m²
Honaz, Turquía
Área 373 m²
$430,171
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Propiedad comercial 900 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 900 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Tiendas en venta en Alanya ofrecen una de las oportunidades de inversión inmobiliaria más se…
$4,38M
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Número de plantas 9
Hotel boutique con vistas al Bósforo en Estambul Beyoğlu. El hotel boutique está situado en…
$7,49M
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Oficina 90 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 90 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 90 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$185,894
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Tienda 186 m² en Sur, Turquía
Tienda 186 m²
Sur, Turquía
Área 186 m²
$57,30M
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Propiedad comercial 200 m² en Turquía
Propiedad comercial 200 m²
Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
This innovative new project from a leading developer is located in the elevated mountainous …
$600,000
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Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,03M
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De inversiones 53 m² en Konyaalti, Turquía
De inversiones 53 m²
Konyaalti, Turquía
Área 53 m²
Local comercial en un complejo moderno en Konyaalti – una inversión en un lugar que funciona…
$239,933
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Tienda 300 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 300 m²
Muratpasa, Turquía
Área 300 m²
Pisos a Estrenar en una Ubicación Céntrica en Alanya Antalya Alanya ha sido una zona privil…
$1,14M
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Propiedad comercial 126 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 126 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Si usted está buscando una inversión lucrativa o la base perfecta para su negocio, las ofici…
$525,368
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$681,228
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Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
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