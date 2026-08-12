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Pisos de obra nueva en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
83
Alanya
5
Provincia de Mersin
100
Muratpasa
86
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
138,488 – 167,340
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
282,747 – 300,058
Desarrollador
Bmv Group Construction
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Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 26–181 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartamentos 2 habitaciones
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Apartamento
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Adosado
181.3
1,08M
Casa
98.0
273,000
Estudio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Mostrar todo Complejo residencial The Cruise Collection
Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
de
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
Desarrollador
TURKREALT
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TekceTekce
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
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Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
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Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
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Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
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Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
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Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$118,855
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 25 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio - 20 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 5 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$337,921
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 5 dormitorios.Complejo residencial a 10 minutos a pie del mar, con zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Complejo residencial 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alanya, Turquía
de
$130,310
Opciones de acabado Con acabado
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Agencia
Smart Home
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$318,707
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$315,199
Esta residencia de clase confort con una infraestructura rica es una gran oportunidad para los inversores que quieren comprar bienes raíces modernos a precios de ganga.En el corazón de una zona grande y muy popular de Alanya - Kestel, a una distancia de 200 metros de la costa. El complejo se…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
Complejo residencial DESIRE
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Complejo residencial DESIRE
Aksu, Turquía
de
$192,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 50 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de Antalya.La distancia al aeropuerto es de 3 km, al mar - 3.5 km.El complejo incluye 127 apartamentos premium: 73 residencias y 54 apartamentos con alquiler garantizado bajo contrato con la cadena hoteler…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
192,000
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
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Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
El complejo residencial cuenta con 359 apartamentos (con 1, 2 y 3 dormitorios) y 51 locales comerciales (18 oficinas y 33 tiendas), piscinas cubiertas y exteriores para niños y adultos, sauna, centro de fitness y parque infantil al aire libre, aparcamiento. Frente a la entrada del complejo h…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$183,853
Opciones de acabado Con acabado
Fotos de apartamento disponibles bajo petición.Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.Vista directa al marApartamento no amuebladoEdificio terminado en 2022El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargi…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$154,462
Opciones de acabado Con acabado
Licencia de alquiler a corto plazo!Apartamentos de un dormitorio (1+1) 70 m2, fachada sur, con vistas al mar en el complejo Novus Sky.El complejo se encuentra en Alanya en la zona de Mahmutlar, en la calle Barbaros, a 120 metros del mar.Hay todo lo que necesita para la recreación y residenci…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
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Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$52,405
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
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Smart Home
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Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$75,741
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cine, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHa…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Oba, Turquía
de
$166,516
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit - we can list the price at USD 200,000 in Tapu. Furnished two-bedroom apartment (2+1) 120 m² on the 4th floor in the Ulusoy Residence Oba complex. Layout: Kitchen-living room Spacious entrance area 2 Bedrooms 2 Bathrooms Glazed balcony U…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
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Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$89,124
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situa…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$89,724
Un complejo residencial en una comunidad cerrada con muchas comodidades incluyendo piscina, gazebos, sauna y hammam. El nuevo proyecto consta de 3 bloques. En una cuadra hay apartamentos de dos habitaciones, en los otros dos - apartamentos de tres habitaciones.Se puede pagar en cuotas con un…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Alanya, Turquía
de
$227,428
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo resid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$373,065
La vivienda, que tiene una superficie de construcción de 14.085 m2, consta de 4 bloques. Con su ubicación y características de proyecto de uso mixto; Se ha diseñado para hacer el mejor uso de las condiciones geográficas y climáticas. Debido a su ubicación, Kepez es capaz de dar una nueva dir…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$173,327
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de dos dormitorios (2+1) en el complejo Kavi Dreams Oba.El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
Lujo viviendo en el corazón de Alanya, donde cada día es como un resort de lujo.Imagínese un lugar, donde el lujo mediterráneo se encuentra con el espíritu de libertad, y cada mañana comienza con la fragancia del mar, el sol cálido y el sentimiento, que usted está en la más hermosa mancha en…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
de
$208,368
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquía
de
$105,569
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
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Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$499,890
La residencia cuenta con jardín, zona de estar y zona de barbacoa, parque infantil, piscina cubierta, baño de vapor, sauna y sala de masajes, gimnasio.Características de los planos Muebles de cocinaEncimera de granitoPiso azulUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en l…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Mostrar todo Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Tosmur, Turquía
de
$308,860
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya y se distingue por la arquitectura lacónica y la comodidad de un hotel de cinco est…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquía
de
$171,291
La residencia cuenta con jardines ajardinados, senderos para caminar, parque infantil y piscina, una piscina al aire libre de 192 m2, áreas de salón, un bar y una zona de barbacoa, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, una sauna y un baño turco.Terminación - Diciembre…
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TRANIO
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Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
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Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Turquía
de
$46,077
Opciones de acabado Con acabado
Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPAOfrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nuevo complejo residencial de lujo Ilkem Rio 1, con un descuento de 10.000 € en comparación con el precio que pide el desarrollador.Ubicación y conceptoEl complejo se encuentra en el distrito Tomük de M…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
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Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$348,194
Ofrecemos apartamentos espaciosos y confortables.La residencia cuenta con amplios jardines y campos de cítricos, una piscina y terrenos deportivos, un mini campo de golf, un parque para mascotas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un cine, un centro de fitness.Terminación - …
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TRANIO
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Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con un edificio con apartamentos de 2-3 habitaciones.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$106,438
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 56 m2 en planta alta está en venta.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de inversión de élite en el centro de Mahmutlar de una empresa de desarrolladores confiable.El nuevo complejo residencial se encuentra a 550 metros del mar, y pertenece al segment…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$131,090
El proyecto consta de 63 apartamentos en una cuadra. El proyecto está en Demirtas, el centro turístico más popular de Alanya, a 1.000 metros del mar.El proyecto tiene 9 plantas y apartamentos con 1-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Características interiores del edificio: Puer…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$355,400
El proyecto consta de 2 bloques e incluye 72 apartamentos premium con sistema "Smart Home": 46 apartamentos acogedores y espaciosos 1+1 (41-46 m2) y 26 duplexs de diseño 2+1 (82-97 m2).La ubicación perfecta en la popular zona de Oba cerca del mar y el centro de Alanya, rodeado por las majest…
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Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$172,456
La residencia consta de dos edificios de cinco plantas con apartamentos de dos, tres habitaciones y áticos dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizan materiales certificad…
Agencia
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Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
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Complejo residencial New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Turquía
de
$109,432
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas para niños y adultos, zona de salón, vigilancia de vídeo en las 24 horas, seguridad y servicio de conserjería.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoAire acondicionado en el salónElectrodomésticos de cocina (stove, capucha…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$195,761
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, un acuario, un mini club, una sala de fitness, un centro de spa (un baño turco, sauna, baño de vapor), una sala de descanso, un cine, una zona de barbacoa, un parque infantil y una sala de juegos, vigilancia de video …
Agencia
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$172,308
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$214,638
La residencia cuenta con una piscina, un gran aparcamiento subterráneo, un gimnasio, una zona de barbacoa, un parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el corazón de Antalya, a 3 minutos del mar Mediterráneo
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Aksu, Turquía
de
$186,076
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
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Kusluca, Turquía
de
$98,664
Athena Nixie Residence combina el sueño mediterráneo y estilo de vida de lujo, y la magnífica arquitectura de Nişantaşı se lleva a Erdemli. El proyecto consta de 10 plantas e incluye 33 pisos, incluyendo 13 pisos con 1 dormitorio y 20 pisos con 2 dormitorios.Característicasseguridad alrededo…
Agencia
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquía
de
$176,886
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Smart Home
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Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$233,049
La residencia cuenta con aparcamiento, piscina al aire libre y piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (un baño turco, sauna, baño de vapor), zona de barbacoa, parque infantil, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaVentanas de aluminioPu…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$233,229
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Aksu, Turquía
de
$202,059
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El …
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$163,677
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Turquía
de
$268,006
En una popular zona turística, este complejo ofrece diferentes tipos de pisos: estándar 1 dormitorio, 2 y 5 dormitorios áticos.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, interfono de vídeo, muebles incorporados en la cocina y baños, armario empotrado en el pasill…
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina con parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, hammam, sauna, etc.Hay 3 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Techo suspendidoJuego de cocin…
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$1,57M
Ofrecemos villas con piscinas, plazas de aparcamiento y terrazas.La residencia cuenta con jardines ajardinados y senderos para caminar, miradores, parques infantiles, un gimnasio, una zona de spa, un baño turco, un café, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2024.Instalacio…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$217,901
El proyecto cuenta con 15 apartamentos y 2 tiendas. La infraestructura del proyecto incluye: piscina, parque infantil, aparcamiento exterior, mirador y zona de barbacoa, sauna, jacuzzi, fitness, vestíbulo y recepción.Ubicación e infraestructura cercana Este proyecto se encuentra en la provin…
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Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
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Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
de
$411,553
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$243,536
La residencia cuenta con piscina, parque infantil, sala de estar, aparcamiento.Terminación - 2023.Características de los planos Intercomunicación de vídeoInternet inalámbricoSistema central de satélitesPisos de azulejosDoble acristalamientoMuebles de cocinaPuerta de entrada de aceroUbicación…
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Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$80,402
El proyecto consta de 5 bloques, con pisos con 1-3 dormitorios.Complejo residencial con una gran infraestructura y varias comodidades, incluyendo piscinas, un parque acuático, sauna, baloncesto, fútbol, voleibol, pistas de tenis, yoga al aire libre, café, jardín para mascotas, lago artificia…
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$361,226
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, baño turco, sauna y jacuzzi, centro de fitness, zona de barbacoa, bares, aparcamiento, mirador, parque infantil, cine, Internet inalámbrico, seguridad en las 24 horas.Finalidad - Septiembre, 30, 2023.Caracterís…
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Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
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Complejo residencial Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Alanya, Turquía
de
$358,878
Opciones de acabado Con acabado
AZURA WORLD en Türkler: abre la puerta a una nueva vida.Introduciendo AZURA WORLD, un gran proyecto urbano dentro de una ciudad en la costa de Antalya. Esto es más que un complejo residencial, pero un entorno holístico para la vida, la recreación y la inversión, donde cada detalle ha sido cu…
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Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$226,823
El complejo residencial está situado en una parcela de 9,504 m2 en la que una gran parte (6,400 m2) es espacio verde.El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios. Se proporciona una plaza de aparcamiento para cada piso.El edificio tiene resistencia sísmica según las normas europeas.Ubicación …
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$410,202
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$101,286
Opciones de acabado Con acabado
Un video del apartamento está disponible bajo petición.Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 63 m2, en el cuarto piso con vistas a la montaña en el complejo Yenisey Yaparlı Avangard.Yenisey Yaparlı Avangard es una excelente solución para aquellos que buscan propiedades de alta calidad, cómodas,…
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Smart Home
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños turcos, salas de fitness, zonas de salón en la azotea y vistas panorámicas al mar.Terminación - Julio, 2023.Características de los planos Planta baja: un salón, una cocina, un dormitorio doble.Primera planta: dos dormito…
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TRANIO
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Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$101,959
Complejo residencial con muchas comodidades incluyendo jardín con fuentes, TV vía satélite, deportes y parques infantiles, seguridad, miradores para la recreación. Los pisos están listos para alquilar.Todas las cuadras tienen tres dormitorios. En todas las cuadras y en cada planta en 4 pisos…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$714,924
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$89,724
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, cine, baño turco, terrenos deportivos, etc.Hay 5 edificios con apartamentos de 1-3 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de c…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
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Muratpasa, Turquía
de
$765,198
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos. Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurant…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$2,21M
Ofrecemos una villa con una piscina infinita, una sauna, terrazas, un jardín, un garaje, vistas panorámicas del centro histórico de Alanya, el castillo, el mar y el entorno verde.Características de los planos Planta baja: un salón de planta abierta con cocina personalizada y zona de comedor …
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
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Muratpasa, Turquía
de
$531,738
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
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Edificio de apartamentos Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Aksu, Turquía
de
$220,823
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Pisos Elegantes Bien Diseñados en un Proyecto en Antalya, Altintas con Muchos Servicios in Situ. Los pisos están situados en Aksu, Altıntaş. Aksu es un distrito en Antalya con una historia arraigada. Barrio Altıntaş es una de las zonas residenciales más prestigiosas y centros de inversión en…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
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Serik, Turquía
de
$699,147
Ofrecemos una villa moderna y de calidad con piscina, jardín, aparcamiento, balcones y terraza.Terminación - mayo, 2023.Características de los planos La casa cuenta con 4 dormitorios, salón, cocina abierta, 4 baños, vestidor, sauna y baño turco, bodega.Instalaciones y equipos en la casa Puer…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Oba, Turquía
de
$177,555
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$260,648
Ofrecemos apartamentos con terrazas.La residencia cuenta con aparcamiento cubierto, piscina, jardín, sistema de seguridad, gimnasio, sauna, miradores.Terminación - Abril, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoTV vía satélitePersianas eléctricasCalefacción por suelo radian…
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Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$279,659
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: apartamentos estándar de 1-2 dormitorios y áticos de 2-3 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Alanya, Turquía
de
$144,515
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquía
de
$322,773
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), sala de conferencias y biblioteca, bar, zona de barbacoa, mini club, parque infantil, parque acuático, playa privada…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$535,609
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turquía
de
$192,375
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de una habitación (1+1) 60 m2, en la segunda planta.Best Home 25 es un nuevo complejo residencial premium con su propia infraestructura, situado en la parte central de Alanya, a pocos minutos a pie de la playa de Cleopatra y la zona del parque.Al mismo tiempo, el comple…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Alanya, Turquía
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Furnished one-bedroom apartment (1+1) 70 m² with sea views in the Utopia Residence complex. Layout: Kitchen-living room Spacious bedroom Glazed balcony View of the sea and Alanya Castle Utopia Residence is a beautiful residential complex built in 2008 with its own 5-star …
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquía
de
$141,651
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
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Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$109,061
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Pisos Listos para Mudarse con Precios Justos en Çeşmeli, Mersin Mersin es una de las ciudades portuarias que llama la atención por sus inversiones inmobiliarias accesibles. La ciudad, que destaca por su mar y playas únicas, es una de las ciudades costeras más preferidas gracias a su red de t…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$676,490
La residencia destaca como un proyecto de vida innovador diseñado especialmente para usted y le ofrece una vida urbana cómoda en la zona de Cankaya en Masa dağı, ubicado en Antalya, donde la construcción acaba de comenzar. Tiene condiciones climáticas más frescas en comparación con el centro…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$122,351
Un complejo residencial premium con su propia infraestructura. Los tipos de apartamento incluyen apartamentos áticos únicos con acceso al jardín y vistas panorámicas al mar. En términos de ubicación y proyecto arquitectónico, todos los pisos están situados para ofrecer vistas panorámicas al …
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$110,698
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 14 unidadesApartamentos dúplex con 4 dormitorios — 2 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe r…
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
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Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Muratpasa, Turquía
de
$311,965
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos. Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurant…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquía
de
$158,180
El proyecto consta de 11 edificios con 1.437 apartamentos duplex con 1-5 dormitorios.Características:piscinagimnasiosaunaBaño turcosala de vaporparque infantilparque acuáticosenderos para caminarcancha de baloncestopista de tenisZonas recreativasgrandes zonas verdesAparcamiento interior y ex…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$235,433
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$227,805
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con aparcamiento subterráneo, piscinas cubiertas y exteriores, bar, centro de fitness y zona de spa, pistas de tenis, baloncesto y voleibol, zona de barbacoa, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2024…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
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Mezitli, Turquía
de
$128,047
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido …
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
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Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
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Muratpasa, Turquía
de
$391,409
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
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Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
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Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$228,133
La residencia cuenta con un sistema de seguridad, piscinas cubiertas y exteriores, un gimnasio y un estudio de pilates, zonas verdes y estanques.Terminación - 2025.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 4 kmCentro de la ciudad de Antalya - 5 kmCiudad vieja - 8 kmPlaya - 7 kmA…
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Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Edificio de apartamentos Nobby Comfort
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Edificio de apartamentos Nobby Comfort
Tosmur, Turquía
de
$186,130
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Nobby Comfort es un moderno complejo residencial con un diseño conciso - una combinación ideal de un precio agradable, ubicación conveniente, infraestructura diversa y diseños funcionales competentes de los apartamentos. Es ideal no sólo para los amantes de un estilo de vida tranquilo, medid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$266,480
La residencia cuenta con piscinas al aire libre, un parque acuático, fuentes de baile, piscinas artificiales, un jacuzzi, un centro de spa, una piscina cubierta climatizada, un gimnasio, un club infantil, cafés, restaurantes y bares, restaurante en la azotea y bar con vistas panorámicas, un …
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Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
Residencia Nordic Art 2
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Residencia Nordic Art 2
Mahmutlar, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
El nuevo proyecto de clase premium NORDIC ART 2 es una residencia residencial de nueva generación que combina todas las características de resort e inversión atractiva inmobiliaria de lujo.Inicio de la construcción: Octubre 2024.Fin de la construcción: Diciembre 2026.La ubicación única es la…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$174,204
El proyecto cuenta con:Piscina cubierta / exteriorGeneradorBarbacoaZona de fotos al aire libreÁrea de juego para niñosGymSala de juegosCine al aire libreEspacio de yogaÁrea de juego para niñosSaunaSala de masajesZonas de estar al aire libreMini campo de golfTrampoline patioSala de billarSala…
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$90,306
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 27 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 12 unidadesApartamentos con 2 dormitorios - 9 unidadApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 1 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 4 un…
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$536,012
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en el garaje.La residencia cuenta con una zona verde, una piscina al aire libre de 600 m2 y una piscina infantil de 55 m2, un garaje subterráneo, una sala de fitness, una sauna, un parque infantil, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infrae…
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Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
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Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turquía
de
$139,829
El nuevo complejo residencial de la zona de Mezitli incluye dos edificios residenciales de 13 plantas. Hay 5 apartamentos en cada planta. Hay una piscina entre los edificios. Los miradores de madera con sofás y sillones están instalados en la zona. La zona común está rodeada de vegetación. T…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
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Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Aksu, Turquía
de
$549,601
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
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Oba, Turquía
de
$147,986
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a las montañas.La residencia cuenta con piscina, aparcamiento, sauna, gimnasio, parque infantil y sala de juegos, zona de barbacoa.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Puertas de aceroIntercomunicación de vídeotechos s…
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Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$117,981
El complejo residencial incluye dos edificios de 9 plantas en el territorio de 10.000 m2. Hay 170 apartamentos con diferentes diseños, incluyendo dúplex en las plantas superiores con terrazas al aire libre y vistas al mar.Característicaspiscinamini parque acuáticogimnasiosaunasala de estar y…
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