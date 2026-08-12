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Casas en Venta en Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 3+1 en venta en Alanya, KargydzhakOfrecemos para la venta una amplia villa de dos nive…
$369,480
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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 407 m²
Villas Independientes en Bodrum con Piscinas Privadas y Jardines con Vistas al Puerto Deport…
$2,28M
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
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Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/3
Apartamentos Elegantes en un Proyecto Cerca de Campos de Golf en Belek, Antalya Los apartame…
$188,204
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
$1,16M
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Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
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Casa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Villa Amueblada cerca de la Playa y de los Servicios Cotidianos en Kargıcak, Alanya Alanya, …
$443,491
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 con piscina privada en venta en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una amplia vi…
$496,488
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Villa 6 habitaciones en Narlidere, Turquía
Villa 6 habitaciones
Narlidere, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Piso 1/3
Villa con Amplio Jardín y Piscina en un Proyecto en Narlıdere, Esmirna Limita con Güzelbahçe…
$1,78M
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Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Casa en Kargicak, Turquía
Casa
Kargicak, Turquía
$1,21M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$198,595
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Casa 5 habitaciones en Menemen, Turquía
Casa 5 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/2
Villas de 4 Dormitorios en Venta en Esmirna Menemen Villakent Villakent, Menemen, es una de …
$471,086
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Villa en Citlik, Turquía
Villa
Citlik, Turquía
Área 25 m²
$69,76M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,50M
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$372,943
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$266,718
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Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
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Casa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$345,233
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Tipos de propiedades en Turquía

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