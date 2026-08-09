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Pisos de obra nueva en Izmir, Turquía

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Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$695,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
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Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Turquía
de
$1,33M
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con un café, un centro de spa, un gimnasio, un aparcamiento subterráneo, piscinas, un parque infantil, un sistema de seguridad.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a pocos minutos a pie de un puerto deport…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,32M
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
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TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$686,727
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
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Konak, Turquía
de
$448,431
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
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Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
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Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turquía
de
$71,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Opportunidad de inversión exclusiva con acceso privado a la playaDonde la arquitectura moderna se encuentra con el azul infinitoExperimente una vida definida por serenidad, elegancia y naturaleza impresionante en Infinity Çandarlı. Ubicado en las tranquilas orillas del distrito Çandarlı de I…
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Keller Williams
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Keller Williams
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$376,775
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$186,035
Esta residencia le hará sentir especial debido a sus suites de lujo, que apoyan el espíritu de Radisson Red.Características:restaurantegimnasiobar en la azoteapiscinaSala de reunionesvestíbulo y cafeteríaservicio de conserjeríaportero y servicios de habitacionesUbicación e infraestructura ce…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,37M
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
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Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$208,606
La presidencia cuenta con dos piscinas, una zona verde ajardinada, un aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoUniversidad - 1 minutoCarretera de anillo - 2 minutosKonak - 10 minutosAeropuerto -…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
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Konak, Turquía
de
$1,98M
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Turquía
de
$1,35M
Opciones de acabado Con acabado
Precio desde 1,155.000 EURApartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primera línea, con una playa privada y un concepto de hotel y spa en la zona de Ilica están a la venta.Los apartamentos y villas forman parte del complejo Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel en una parcela …
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Smart Home
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Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
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Çeşme, Turquía
de
$1,33M
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas, jardines, parque infantil, gimnasio, spa.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de una escuela, un jardín de infantes, un supermercado, un hospital.Playa - 300 metrosHospital - 6 kmPuerto - 9 km
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$301,951
La presidencia cuenta con piscinas y seguridad.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Carretera de anillo - 700 metrosEstación de metro - 4 kmUniversidad - 4 kmAeropuerto - 30 km
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$510,915
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar con amplias terrazas.La residencia cuenta con un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, un restaurante y un bar de vitaminas, piscinas cubiertas y al aire libre, un parque infantil, seguridad alrededor de la hora, zonas verdes ajardinadas.Ub…
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Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
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Complejo residencial Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turquía
de
$246,611
Ofrecemos amplios apartamentos con grandes balcones, vistas panorámicas y techos altos.Algunos apartamentos tienen jardines privados.La residencia cuenta con seis piscinas y toboganes de agua, áreas de salón, un centro de spa, una cancha de baloncesto, una sala de juegos infantil, un aparcam…
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Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
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Complejo residencial Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turquía
de
$314,616
Combinando todos los colores de la vida residencial, empresarial, cultural, deportiva, de entretenimiento y de compras, el proyecto se encuentra en el nuevo centro de Izmir, una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo, con una ubicación única que se convertirá en el centro del co…
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Complejo residencial New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Complejo residencial New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$250,326
La presidencia consta de apartamentos y oficinas, y cuenta con seguridad alrededor de la hora.Terminación - Febrero, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el centro de la zona de Bayrakli, a 5 minutos a pie …
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$716,283
La residencia cuenta con cafeterías y restaurantes, un garaje, un gimnasio, una piscina al aire libre y una piscina infantil, un parque infantil, una sala de conferencias, una sauna, un baño de vapor y una zona de yoga, seguridad alrededor de la hora, servicio de conserjería.Terminación - Di…
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$316,358
Este es un bloque de residencia de 50 plantas con una longitud de 173 metros. Hay diferentes tipos de residencias de 1+1 a 4+1 en el proyecto. Desde la comprensión arquitectónica icónica hasta los espacios vivos, desde la calidad de los materiales utilizados hasta los detalles elegantes que …
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$927,198
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
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Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$463,595
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con zonas verdes, sala de estar, piscinas cubiertas y exteriores, cafeterías, centro de fitness, sapa, cine, parque infantil, sala de conferencias.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de …
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Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
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Complejo residencial Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turquía
de
$328,296
El proyecto en Izmir, la ciudad principal en la costa egeo de Turquía, es un complejo moderno de 3 edificios. Se encuentra en la primera costa en una zona tranquila del centro de la ciudad.Hay 469 apartamentos con amplias terrazas en edificios residenciales de este complejo. El tercer edific…
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Complejo residencial New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turquía
de
$360,491
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, sala de fitness, sauna, sala de vapor y baño turco.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de paradas de transporte público, centros de negocios, instalaciones educativas…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
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Konak, Turquía
de
$295,444
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con gimnasio y piscina.Terminación - 2o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra en el centro de la ciudad, a 300 metros de una estación de metro, a 4 km del puerto, a 6 km de …
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Çeşme, Turquía
de
$673,802
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$428,620
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento, amplios balcones y vistas al mar y la ciudad.La residencia cuenta con una escuela y una zona deportiva, un aparcamiento y un garaje, zonas de yoga y pilates, piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, cafés y restaurantes, un p…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Çeşme, Turquía
de
$603,455
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
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Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,22M
El complejo residencial cuenta con 73 villas individuales en la comunidad con diversas instalaciones. Landscaping es una parte importante del proyecto, con el 85% del espacio verde proporcionado para cada villa. Además, el proyecto cuenta con una cubierta de observación única que ofrece una …
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Turquía
de
$2,04M
El proyecto consta de 77 villas confortables independientes y 45 apartamentos con diferentes diseños.Cada villa tiene una piscina de 35 m2 y un jardín.El proyecto cuenta con:parquedeportesZonas verdesgimnasiopiscina al aire libreclubárea de eventoszonas sentadasparque infantilandando por cam…
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
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Edificio de apartamentos Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$277,466
Año de construcción 2028
Número de plantas 35
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$641,982
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de mar
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,38M
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina, una sala de eventos, un hamam, una zona de barbacoa, canchas de tenis y baloncesto, zonas verdes, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Calefacción por suelo radianteUbicación e inf…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
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Konak, Turquía
de
$273,913
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
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Konak, Turquía
de
$821,992
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Çeşme, Turquía
de
$408,492
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$196,219
El proyecto consta de dos edificios de 4 plantas con 121 apartamentos con 1-2 dormitorios.Características:piscina al aire librezonas ajardinadasseguridad alrededor de la horaAparcamiento interior y exteriorTerminación - Octubre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está rodea…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Çeşme, Turquía
de
$812,343
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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TEKCE Real Estate
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Apart - hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
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Apart - hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Naldoken Mahallesi, Turquía
de
$152,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¿Quieres ganar ingresos pasivos en dólares sin la molestia? Su oportunidad - TRYP by Wyndham apartamentos en Izmir!Como propietario de una habitación de hotel en Turquía, no tienes que hacer nada – la marca global Wyndham Hotels hace todo por ti. Usted simplemente recibe sus ingresos – cada …
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Çeşme, Turquía
de
$801,182
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
Complejo residencial Residential Project İn İzmir-Menemen
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Menemen, Turquía
de
$176,609
Año de construcción 2023
Contacto para más detalles.
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Turquía
de
$969,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
El Proyecto Çeşme se encuentra cerca de las famosas bahías, playas y puertos deportivos de Çeşme. Folkart Boyalık Çeşme es un lugar donde puedes disfrutar la vida al máximo.   Distancia a : Playa BOYALIK ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bah…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Unique Project
Complejo residencial Unique Project
Complejo residencial Unique Project
Complejo residencial Unique Project
Complejo residencial Unique Project
Complejo residencial Unique Project
Catalca Mahallesi, Turquía
de
$385,029
Año de construcción 2024
-Entrega 2024 -Apartamentos 3 + 1 y 4 + 1 -134 apartamentos y villas de lujo en el territorio de 15000m2 -GYM, sauna, piscina, senderos para caminar, cancha de voleibol y baloncesto, parques infantiles, piscina infantil Paisajismo en todo el complejo residencial Estacionamiento cerrado …
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Turquía
de
$918,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Cesme es la península más bella de la costa del Egeo, su valor crece cada día. El proyecto se encuentra en Cape Fener, en el centro de Cesme, a pocos minutos a pie del puerto deportivo, lugares de entretenimiento, cafeterías y restaurantes. Este proyecto es único en su arquitectura y complet…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residencia Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turquía
de
$303,000
Año de construcción 2024
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turquía
de
$526,840
Opciones de acabado Con acabado
Diseñado para aquellos con altas expectativas de la vida; Ikon Tower, que combina lujo y comodidad y llevará su vida a un nivel más alto con cada detalle, se encuentra en Bornova, donde se encuentran los centros comerciales más prestigiosos de Esmirna. El proyecto, que tiene una ubicación só…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquía
de
$666,933
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Todo está a tu alcance en Izmir; redes de transporte, centros comerciales, increíble espacio habitable... Áreas de vida social: -Piscina al aire libre y piscina infantil -Fitness, Pilates Hall y Yoga Terrace -Área de juegos infantiles -Estación de trabajo -Sauna y Steam Room -Cabildeo y área…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 24
¡Prestigioso complejo residencial en el CORAZÓN de Izmir a orillas del mar Egeo! El proyecto consta de 4 edificios e incluye más de 1000 apartamentos con vistas a la bahía de Izmir, así como locales comerciales. Área del apartamento: 56 - 234 M2. Diseños: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 En el t…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
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Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$188,728
Año de construcción 2023
¿Abrazamos la ciudad con el sol que saldrá a su hogar en cuatro estaciones? Verá la vida metropolitana desde una vista completamente diferente en este proyecto, donde podrá disfrutar del azul al máximo con sus casas y oficinas adyacentes al mar, y donde la calidad se encuentra con la elegan…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turquía
de
$183,191
Opciones de acabado Con acabado
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salón ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
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Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquía
de
$10,22M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Les presento a su atención la perla de Turquía, Izmir Cesme. Cesme con agua limpia, aguas termales curativas, monumentos históricos, vida nocturna vibrante y hermosas playas es una de las regiones turísticas más populares de Izmir. Los distritos de Alachata, Ylyja y Urla ocupan un lugar entr…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turquía
de
$254,801
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
En la ubicación de Narlıdere, se elevará en los bosques de Balçova y se volverá de cara a la famosa vista de la bahía de Esmirna. Un lado de ustedes serán los centros comerciales İstinye Park y Agora, y el otro lado se abrirá a los populares centros turísticos del Egeo como Seferihisar, Urla…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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