Narlidere, Turquía

En la ubicación de Narlıdere, se elevará en los bosques de Balçova y se volverá de cara a la famosa vista de la bahía de Esmirna. Un lado de ustedes serán los centros comerciales İstinye Park y Agora, y el otro lado se abrirá a los populares centros turísticos del Egeo como Seferihisar, Urla…