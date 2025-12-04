  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Marmara Region
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Marmara Region, Turquía

Estambul
12
Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Complejo residencial Modern Finance Center Towers
Complejo residencial Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquía
de
$533,941
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 49
¡Un nuevo concepto de vida de uso mixto se eleva junto al Centro Financiero de Estambul en Ataşehir "REAL" ahora con garantía gubernamental!!! Ahora, el Centro Financiero Internacional de Estambul es construido por el gobierno turco como megaproyecto en Atasehir. Recibirá 100.000 personas d…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Kagithane, Turquía
de
$507,367
La residencia cuenta con terraza, piscina, sauna y centro de fitness, cine, sala de conferencias, parque infantil, seguridad, zona verde, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infraestructura cercana Centro de la ciudad - 2 kmCentro comercial - 2 kmE…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kadikoy, Turquía
de
$1,39M
Nuevo complejo residencial en la zona de élite de Kadikoy en el lado anatolio de Estambul con mansiones y edificios modernos de alta altura.El complejo ofrece apartamentos de varios diseños 2+1, 3+1, 4+1 que van desde 117 m2 a 350 m2.Instalaciones: piscina al aire libre, spa, sala de billar,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$160,582
Por qué esta propiedad؟ Es un proyecto de lujo con hermosas vistas del mar, el lago y la ciudad. Se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada cerca de las estaciones de autobús y Metrobus. El área compuesta es una de las áreas de inversión inmobiliaria más importantes de Turquía. …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Avcilar, Turquía
de
$218,105
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado dentro del municipio de Avcilar. Se caracteriza por una agradable vista al mar y amplias zonas verdes. Hay instalaciones y servicios sociales y de entretenimiento integrados. Su ubicación está cerca de varias universidades, hospitales y escue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
85.0
160,000
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad, sauna, sala de vapor y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un hospital, a 5 minutos de una estación de metro y a 25 minutos del aeropuerto
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kagithane, Turquía
de
$129,076
Por qué esta propiedad؟ Pequeños apartamentos en Estambul en venta con planes de pago fáciles. Adyacente a una de las calles comerciales más famosas de Estambul. Una ubicación central cerca de los principales centros de transporte de la ciudad. Adecuado para aquellos que buscan una residenc…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$502,393
El concepto de una casa de campo en el centro de la ciudad de uno de los desarrolladores más confiables en Turquía!Ofrecemos apartamento con vistas al bosque de Belgrado, jardines en la azotea y grandes terrazas en un proyecto único que da la oportunidad de vivir en una casa de campo en el c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Beyoglu, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con gimnasios y terrenos deportivos al aire libre, un garaje, servicio de seguridad y conserje.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAire acondicionadoCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La prop…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Zeytinburnu, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con campo de fútbol, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, parque infantil, cafetería y restaurante, zona verde, mirador, zona de barbacoa, piscina, gimnasio, sauna y baño turco, aparcamiento, sistema de seguridad.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e inf…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Bakirkoy, Turquía
de
$1,24M
Año de construcción 2019
Número de plantas 20
Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importante…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$664,751
Ofrecemos apartamentos de prestigio con terrazas bien cuidadas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina, parque infantil, gimnasios, un sistema de seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento cubierto, zonas verdes ajardinadas.Instalaciones y equipos en la casa Calefa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Basiskele, Turquía
de
$154,411
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agregando valor a la vida en los distritos más preciados de Kocaeli, Zeray está abriendo una vez más un lugar valioso en el corazón de Başiskele. En Zeray Güneşi, los pisos inferiores son dúplex de jardín, los pisos primero y segundo son apartamentos regulares y los pisos superiores son dúpl…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$1,23M
Ofrecemos apartamentos con amplios jardines, terrazas, vistas pintorescas od Bosphorus, la ciudad y alrededores verdes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta, áreas de salón, senderos para caminar, un gimnasio, un baño turco y una sala de vapor, un apar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$133,309
Por qué esta propiedad؟ El proyecto se encuentra en medio de los proyectos de desarrollo urbano e inversión inmobiliaria más importantes que caracterizan a Beylikduzu. Está adyacente al parque "Valle de la Vida", el parque más grande de Estambul, lo que lo convierte en un destino para aquel…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Fatih, Turquía
de
$738,591
El nuevo complejo residencial consta de 118 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios. Los apartamentos tienen grandes ventanas y techos altos, por lo que siempre habrá mucha luz solar. El complejo ofrece a sus residentes un gimnasio, una piscina, 8 tiendas, un aparcamiento privado.Ubicación e i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Maltepe, Turquía
de
$469,883
Por qué esta propiedad؟ Lujosos apartamentos dan al mar de Mármara y a la hermosa naturaleza de las islas Princesas. Cerca del mar, la autopista, la estación de metro y otras líneas de transporte. Comprende un gran centro comercial, además de muchas instalaciones y servicios. Es un proyecto…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Fatih, Turquía
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 55 m²
1 objeto inmobiliario 1
Los apartamentos están disponibles en un bloque listo con una opción de plan de pago y están listos para entrar!La ubicación es excelente, estando cerca de varias grandes universidades privadas, centros comerciales, transporte público, y a sólo 10 minutos en coche del centro histórico de Est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
225,000
Agencia
NWS INVEST
Dejar una solicitud
Umraniye, Turquía
de
$271,510
Por qué esta propiedad؟ Aquí podrá disfrutar de los lugares y monumentos más bellos, así como de la naturaleza encantadora del lado de Anatolia de Estambul. Está cerca del Bósforo, la carretera internacional E - 80 y la autopista TEM. Una vida cómoda y animada con instalaciones deportivas y…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$719,888
El proyecto consta de 2 bloques - 142 apartamentos + 7 villas, con una superficie total de 24500 m2. Servicios para residentes:Seguridad 24/7sistema de vigilancia de vídeoconciergegimnasioÁrea de spa: sauna y sala de vaporparque infantil al aire librepiscinas exteriores / interioressenderos …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$571,037
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un gimnasio, un baño de vapor, una sauna y un baño turco, un café, tiendas y restaurantes, salas de conferencias, una sala de juegos para niños y un parque infantil, seguridad, servicios de hotel.Terminación - Junio, 2024.Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kucukcekmece, Turquía
de
$403,268
Ofrecemos apartamentos médicos amueblados y apartamentos de lujo con plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes, salas de estar y zonas deportivas, seguridad alrededor de la hora, un garaje.El complejo residencial estará destinado a científ…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sisli, Turquía
de
$798,192
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con un gran parque, un aparcamiento, un centro de spa, una piscina, un parque infantil, una pista de tenis, zonas de salón.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de restaurantes, centros comercial…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$805,819
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.CaracterísticasPiscina cubiertaBaño turco y saunagimnasiosala de actividadespiscina al aire libreparque infantilUbicación e infraestructura cercana Prestige MALL – 4 minutosMall of İstanbul – 15 minutosColegio - 5 minutosEscuelas - 7 min…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Umraniye, Turquía
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Compruebe la disponibilidad y el costo de los apartamentos con nuestros especialistas.El proyecto se encuentra en una superficie de 13.000 m2, el complejo consta de 6 bloques residenciales, un total de 343 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1, con una superficie de 74 m2 a 174 m2.…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Atasehir, Turquía
de
$633,977
El proyecto es un complejo residencial de 3 edificios separados con apartamentos. Además, el proyecto incluye diversas comodidades e infraestructura: piscinas cubiertas y exteriores, zona de fitness al aire libre, terrazas para tomar el sol, gimnasio, sauna, tenis de mesa, parque infantil, c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$1,12M
Ofrecemos casas adosadas con jardines y garajes para 2 coches.La residencia cuenta con centro de fitness y zona de sauna, yoga y pilates.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAscensorUbicación e infraestructura cercana Bosque de Belgrado - 5 min…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Cekmekoy, Turquía
de
$74,716
Por qué esta propiedad؟ El área del proyecto es una de las áreas más finas y tranquilas del lado de Anatolia para aquellos que buscan vivir lejos del ajetreo y el bullicio. Vive en el corazón del bosque en lujosas casas saludables que combinan las ventajas de la ciudad y el encanto de la…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$762,882
Ofrecemos apartamentos con grandes ventanales y vistas al mar.La residencia cuenta con piscina al aire libre, hamam, sauna, salas de masajes, centros de fitness, tiendas, restaurantes y cafeterías.Terminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEscu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Bakirkoy, Turquía
de
$461,605
Ofrecemos apartamentos de lujo en una residencia con garaje y seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada justo al lado de la autopista E-5, en el centro de Estambul, a sólo 1 minuto de la escuela, un centro comercial, un hospital, un parque, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kagithane, Turquía
de
$91,482
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en hoteles en Estambul en venta en el centro de centros de transporte. El proyecto está ubicado cerca de centros deportivos, artísticos, comerciales y de entretenimiento. Arquitectura moderna, infraestructura técnica y construcción segura resistente a te…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Bakirkoy, Turquía
de
$2,11M
El complejo contará con un acogedor vestíbulo, una zona de recreación, piscinas al aire libre, senderos para caminar y ciclismo, una zona de juegos para niños (de hasta 4 años), un SPA con áreas separadas para hombres y mujeres (cámaras, duchas, baño turco, sauna, baño de vapor, salas de mas…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kucukcekmece, Turquía
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un prestigioso proyecto de vivienda desarrollado por SİNPAŞ GYO.El proyecto cubre una gran superficie de 30.000 m2 y tiene un exuberante paisaje de 18.420 m2.El proyecto consta de 11 edificios o bloques residenciales con una altura de 7 plantas, 540 apartamentos en venta con diseños de 1 + 1…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$94,295
Por qué esta propiedad؟ Es uno de los proyectos residenciales y de inversión más importantes en el lado europeo de Estambul. Se encuentra en la carretera estratégica Basin Express, que une las autopistas TEM y E5. El rápido crecimiento de los precios inmobiliarios en la región hace que el p…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 140–240 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto está ubicado en uno de los entornos de vida más agradables, tranquilos y silenciosos de Beylikdüzü. Unidades bien diseñadas con impresionantes vistas al mar y magníficas áreas verdes integradas con la naturaleza. En la construcción se han utilizado los materiales de construcció…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
140.0
250,000
Apartamentos 3 habitaciones
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartamentos 4 habitaciones
210.0
425,000
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Kadikoy, Turquía
de
$214,028
Por qué esta propiedad؟ El complejo se encuentra dentro de una zona de inversión, es testigo del rápido desarrollo en proyectos de infraestructura. Cuenta con apartamentos con encantadoras vistas de la ciudad y Camlica Hill, la característica más destacada del lado de Anatolia. Está cerca d…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
de
$658,981
Ofrecemos apartamentos de lujo con 1-3 dormitorios. Algunos apartamentos tienen jardines privados.CaracterísticaspiscinaAparcamiento interiorparque infantildeportesTerminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Puedes caminar hasta los centros comerciales más populares y más f…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$180,667
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Bagcilar, Turquía
de
$310,688
La residencia cuenta con un pequeño centro de negocios con tiendas, oficinas, cafeterías y restaurantes, un gimnasio, seguridad, senderos para caminar, una sauna y un hamam, una zona verde, una piscina cubierta, un parque infantil.Finalidad - Octubre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$594,903
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al Bosphorus.La residencia cuenta con piscinas cubiertas, un hamam y una sauna, un centro de fitness y un estudio de pilates, senderos para caminar y correr, jardines.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Bosph…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kartal, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y a las islas Prince.La residencia cuenta con un moderno centro deportivo, una piscina al aire libre, un baño turco, sauna y salas de vapor, una cancha de baloncesto y un parque infantil, servicio de seguridad y conserje.Ubicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Avcilar, Turquía
de
$283,434
Por qué esta propiedad؟ Su ubicación en Ispartakule, el distrito más nuevo de Bahcesehir, es considerada una de las áreas más atractivas para los inversores. Un área servida por las rutas de transporte más importantes, las autopistas TEM y E5, y la nueva estación de metro. Está cerca de la …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Sisli, Turquía
de
$453,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
EspañolEl proyecto, ubicado en cuatro bloques, está lleno de ciudad. Diseñado con una arquitectura atemporal, las opciones de apartamentos llevan tus sueños al centro. Nuestro proyecto consta de apartamentos sencillos de 1+1, 2+1, 3+1 y apartamentos dúplex de 2+1, 3+1 y 4+1. Para aquello…
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$79,435
Por qué esta propiedad؟ Diseños arquitectónicos que representan la armonía del enfoque arquitectónico con el paisaje de Estambul. Experimente un nuevo sentimiento dentro de una reserva natural cerrada. El proyecto está ubicado dentro de un área estratégica que domina las carreteras principa…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$441,708
El proyecto rodeado de paisajismo natural es un diseño moderno y ecológico que consta de 177 casas adosadas. Todas las casas ofrecen interiores elegantes, paisaje elegante y una pieza personal de la naturaleza. Cada adosada está pensada para acomodar a sus residentes con espaciosos interiore…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
de
$542,882
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños en una residencia moderna y confortable
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, zonas verdes con senderos para caminar, parque infantil, piscina cubierta, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio, zona deportiva.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 2 minutos de un hospital, cerca…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Maltepe, Turquía
de
$579,217
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Basaksehir, Turquía
de
$444,569
El proyecto consta de 453 apartamentos y 47 unidades comerciales. Hay una opción entre diferentes diseños. Apartamentos con 1-4 dormitorios.Además de los apartamentos, el proyecto tiene acceso completo a todas las comodidades: piscinas, sauna, baño turco, gimnasio, jardines deportivos, cafés…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sisli, Turquía
de
$501,290
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
, Turquía
de
$418,000
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Eyupsultan, Turquía
de
$435,394
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Topkapi Estambul, que irradia la fragancia de la historia y la civilización. Está dentro de una ubicación central al lado de una red de líneas principales de transporte en la ciudad de los dos continentes. La arquitectura está entrelazada con…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$720,561
¿Por qué esta propiedad? El proyecto Estambul Maslak Apartments se encuentra en las zonas más destacadas de la ciudad, con un creciente valor de inversión y un destino preferido para los inversores. Este proyecto cumple con las condiciones de ciudadanía turca, disponibles con diversas ofert…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Eyupsultan, Turquía
de
$371,664
Complejo residencial en uno de los municipios más grandes, antigua, histórica y central, en Eyup Sultan, junto al Cuerno de Oro.Título de escritura listo, adecuado para la ciudadanía turca, sin cargo por título de escritura.27 bloques, cada bloque tiene 10 plantas, tipos de apartamento varía…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$134,532
Por qué esta propiedad؟ Por su proximidad a las carreteras principales, líneas de transporte y transporte expreso, asegurando una fácil navegación. Los apartamentos compuestos disfrutan de vistas panorámicas del mar de Mármara y los espacios verdes circundantes. Las escrituras se entregan d…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Bagcilar, Turquía
de
$229,807
Ofrecemos apartamentos únicos y confortables.La residencia cuenta con una calle comercial, restaurantes y cafeterías, zonas verdes ajardinadas, piscina cubierta, parque infantil, aparcamiento cubierto, gimnasio, seguridad en las 24 horas y videovigilancia.Terminación - Junio, 2024.Ubicación …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Eyupsultan, Turquía
de
$186,035
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con una zona verde con senderos para caminar, un gimnasio, una piscina.Terminación - Junio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Cocina integradaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca del centr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$398,051
La residencia cuenta con aparcamiento, gimnasio, baño turco y sauna, parque infantil, piscina, jardín, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 100 metrosE-5 autopista - 3.5 kmMaslak - 10 minutosNuevo aeropuerto - 30 minutosTaksim - 15 minutosSisli - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sisli, Turquía
de
$912,340
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia consta de 62 apartamentos, 99 oficinas, un hotel con 146 habitaciones, un centro comercial. Aquí encontrará un aparcamiento para 600 coches, 54 tiendas, 18 cafés y restaurantes.Ventajas Característica única: el piso (-3), con la con…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$49,532
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto es distintiva en el centro de Gaziosmanpasa, ya que es una de las regiones más bellas de Estambul, que es testigo de un crecimiento y desarrollo continuos. El proyecto está rodeado de centros comerciales y centros comerciales, además de su p…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Fatih, Turquía
de
$329,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo está situado cerca del centro histórico de Estambul, con una vista única del Cuerno de Oro, tiene grandes bloques y áreas sociales, un diseño moderno que se adapta orgánicamente a la silueta icónica de la ciudad.El proyecto tiene una superficie total de 31.536 m2, de los cuales 1…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Pendik, Turquía
de
$339,240
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar, el puerto deportivo y una naturaleza circundante.La residencia cuenta con piscinas ornamentales, gimnasios, céspedes, juegos infantiles, un estanque, jardines deportivos, un jardín de rosas y un huerto, una sala de estar, una sauna y un baño turco.Te…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$148,582
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Nuestro proyecto consta de 15 bloques y 309 pisos en un área de 30,000 m2 en el distrito de Kartepe de Kocaeli. Hay suelo de jardín, opciones de apartamentos dúplex en entrepiso y terraza de 1 + 1 a 4 + 1. Nuestro sitio cuenta con un sistema de seguridad 24/7 y áreas comunes como piscina cub…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Buyukcekmece, Turquía
de
$220,000
Opciones de acabado Con acabado
El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.Presentamos a su atención un complejo residencial en la zona de Buyukcekmece cerca del mar.El complejo residencial está construido sobre una superficie de 2.863 m2, consta de cuatro bloques, un total de 74 apartamentos, con diseños de 1 + 1…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Zeytinburnu, Turquía
de
$440,485
Edificios residenciales, un centro de negocios, una calle con cafeterías, restaurantes y un centro comercial y de entretenimiento, un hotel y un centro de salud se construirán en la nueva zona residencial. Muchas zonas verdes para caminar y recreación estarán equipadas en el territorio del b…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$1,17M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, piscina infantil y parque infantil, centro de fitness y estudio de pilates, cafeterías y restaurantes, senderos para caminar y correr, sauna, hamam y salas de masaje.Ubicación e infrae…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Beyoglu, Turquía
de
$583,970
El proyecto se encuentra en el prometedor y en desarrollo distrito de Beyoglu. A pesar de la ubicación central del complejo, la atmósfera para los residentes es tranquila y tranquila.Diseñado por el reconocido arquitecto Han Tumertekin, ganador del Premio Aga Khan. El complejo residencial co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$752,419
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.El complejo residencial premium se encuentra en la prestigiosa parte central de Estambul en el lado asiático del Bosphorus, ideal para vivir en familia y unas vacaciones relajantes.…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Bagcilar, Turquía
de
$197,874
La residencia cuenta con amplias zonas comunes para vivir cómoda y segura:parque infantilterreno deportivotiendasrestaurantes y cafeteríassalas de reunionespiscinaárea de spasaunagimnasiozona verde con miradoresgarajeUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 50 metrosMarmaray -…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,74M
El complejo cuenta con amplias áreas sociales diseñadas con atención al mejor detalle para 95 familias distinguidas, donde se pueden hacer recuerdos agradables.Piscina cubiertasaunabaño de vaporgimnasiosala multifuncionalpiscina al aire librezona de barbacoajardines deportivos al aire libreU…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$1,19M
Un nuevo complejo residencial en el estilo de villas costeras con vistas al Bosphorus. Los apartamentos están terminados en calidad de lujo, cada apartamento tiene un trastero y lugares en el garaje subterráneo.En el territorio del complejo residencial se ubicará: un café, una zona de recrea…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kucukcekmece, Turquía
de
$203,942
Apartamentos tipo hotel amueblado con un rendimiento garantizado del 7% durante 3 años. Dos edificios de 17 plantas consisten en 167 apartamentos con diseños 1+1, 2+1, 3+1, dúplex.La residencia cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, sauna y baño de vapor, sala de conferencias, cancha de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Avcilar, Turquía
de
$395,010
El proyecto cuenta con:Zonas verdessenderos para caminarpistas de bicicletasgazebospiscinas ornamentalesgimnasioBaño turcobillarmesa de tenisgimnasioPiscina cubierta3 juegos infantilespista de tenis2 campos de fútbolcanchas de voleibol y baloncestoestacionamientoseguridadUbicación e infraest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Aksemsettin Bulvari, Turquía
de
$193,993
Características:Lush jardines ajardinadosRecorridos y senderos para caminarZonas infantiles y espacios abiertos para actividades familiaresPiscinas y elementos decorativos de aguaEspacios seguros y comunes para una experiencia cómodaEspacios sociales para actividades multipropósitos y de oci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$160,108
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Nuestro proyecto es de 4 bloques, 130 pisos y 35 unidades comerciales en un área de 12.500 m2 en Kartepe, Kocaeli. Hay tipos de apartamentos tipo loft, terraza dúplex, suelo de jardín y entrepiso a partir de 1 + 1 a 4 + 1.Hay un sistema de seguridad 24/7 en nuestro proyecto. Además, las área…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$261,799
Cada sueño merece una oportunidad. A veces, la vida se convierte en tal que incluso los sueños se ven abrumados por ella. Consisting of a total of 227 apartments and creating difference by its unique location, complete social facilities and numerous privileges, the residence enables you to l…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$917,241
Ofrecemos apartamentos modernos con balcón.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con un aparcamiento, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Marzo, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEstación de metro - 5 minu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$499,409
La compleja infraestructura:150 unidades comerciales a lo largo del perímetro y bajo el proyectoGymPiscina exteriorCorte de baloncesto de tenisParques infantilesZona verdeAparcamiento subterráneoSeguridad las 24 horasInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocina y electrodomésticos (h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sariyer, Turquía
de
$467,574
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al bosque de Belgrado.La residencia cuenta con jardines ajardinados, piscinas cubiertas y al aire libre, parques infantiles, estanques ornamentales, aparcamiento, seguridad en las 24 horas, sauna y baño turco, estudio de pilates, sala de conferencia…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Izmit, Turquía
de
$456,691
Ofrecemos apartamentos de lujo con saunas y jamones.Algunos apartamentos tienen jardines privados y piscinas.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, estanques, sala de estar, centro de fitness, voleibol, canchas de baloncesto y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Sisli, Turquía
de
$557,109
La residencia destaca como un proyecto distinguido que ofrece todas las comodidades de la vida moderna en el distrito dinámico y prestigioso de Beşiktaş de Estambul. Desarrollado por Babacan Yapı, este proyecto está listo para ser completado en Diciembre 2026. Situado en una de las zonas más…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agencia
Right way Group
Dejar una solicitud
Maltepe, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con amplias zonas verdes, una piscina al aire libre, un aparcamiento, un parque infantil, un sistema de seguridad.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de toda la infraestructura necesaria, a 3 minutos a …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$147,802
Por qué esta propiedad؟ Como satisface las condiciones óptimas de inversión, junto a Basin Express Road y el Canal de Estambul. Garantiza que obtendrá la ciudadanía turca y vivirá cómodamente en Estambul. Proporciona opciones de venta de cuotas con entrega directa de títulos de propiedad. U…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Zeytinburnu, Turquía
de
$439,461
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Kagithane, Turquía
de
$711,310
Ofrecemos apartamentos de uno, dos y tres habitaciones: desde pequeños pisos hasta apartamentos únicos de planta completa.El complejo residencial consta de dos edificios con 70 apartamentos de lujo, 7 tiendas exclusivas, un centro de fitness.Ubicación e infraestructura cercana Varios paradas…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Fatih, Turquía
de
$1,81M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¿Alguna vez has tenido una casa como fábrica de 150 años? ¿Quieres oler el alma de la historia antes de dormir? ¿Crees que solo es posible en películas o netflix? Creo que no tienes idea de lo que puede ser posible en Estambul. La antigua estación de mantenimiento ferroviario renovada para …
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$149,226
El complejo es el proyecto urbano más grande y más prestigioso de la región, una armonía perfecta de vida verde y comodidad urbana moderna. Se extiende a través de 15.000 m2 de terreno, con 70% dedicado al espacio verde, el proyecto cuenta con 442 unidades residenciales y 40 unidades comerci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Kucukcekmece, Turquía
de
$255,176
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y al lago.La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 3 minutosEstación de metro - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 20 minutos
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$141,070
Por qué esta propiedad؟ Está en Basin Express Road, la columna vertebral de las inversiones en Estambul. Las estaciones de metro se encuentran a ambos lados del complejo desde el norte y el sur. Es una oportunidad de inversión junto al Aeropuerto Internacional de Ataturk y el World Trade Ce…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Besiktas, Turquía
de
$463,727
Por qué esta propiedad؟ Es el título de lujo y excelencia, con una vista directa del mar de Mármara cerca del Bósforo, con una garantía del gobierno y bajo la supervisión del municipio de Estambul. Es uno de los mejores barrios residenciales de Estambul; debido a sus distintas instalaciones …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Merkez Caddesi, Turquía
de
$439,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.Nuestro proyecto está situado en el distrito de Sisli, una de las zonas más populares de Estambul.El proyecto se encuentra en una superficie de 6.058 m2 e incluye 1.127 apartamentos, con diseños de 1 + 1 a 4 + …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Beylikduzu, Turquía
de
$226,438
Por qué esta propiedad؟ Un proyecto de residencia en el mar en Beylikduzu, el nuevo suburbio de Estambul, se encuentra cerca de la hermosa playa, que cuenta con muchos restaurantes, cafeterías y centros comerciales.  En comparación con otras regiones de Estambul, Beylikduzu es de mayor c…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Ordu Caddesi, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Para inversores:Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos está…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Kartal, Turquía
de
$249,188
Con 2.281 apartamentos, la mayoría de las vistas panorámicas del mar y las Islas de los Príncipes, el complejo crea una fusión única de estética y confort:Duplexs de jardín: Perfecto para aquellos que desean vivir en armonía con la naturaleza.Adosados: Diseñado para aquellos que desean espac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Uskudar, Turquía
de
$812,783
Adecuado para la ciudadanía y permiso de residencia.Este acogedor complejo familiar incluye pisos y duplexs con 2-6 dormitorios, jardín y terrazas. Dentro del edificio hay una piscina, sauna, hammam, gimnasio.Situado en una zona ecológicamente limpia junto a la colina Camlica, donde podrá di…
Agencia
TRANIO