Pisos de obra nueva en Mugla, Turquía

Bodrum
40
Fethiye
11
Milas
8
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turquía
de
$1,24M
Cada villa se encuentra en su propia parcela de tierra con una piscina al aire libre de 30 m2, 10x3 m de tamaño y 1.8 m de profundidad. El proyecto de construcción ofrece diferentes diseños de las villas, la zona varía de 390 a 460 m2. El proyecto también proporciona diseño paisajístico - lo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complejo residencial Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$746,128
Ofrecemos villas con fachadas de vidrio, grandes solariums y jardines.La vivienda consta de modernas villas y apartamentos premium, y cuenta con una piscina al aire libre.Terminación - Junio, 2024.Características de los planos Cada villa incluye una cocina con salón, cuatro dormitorios, cuat…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,75M
Ofrecemos villas luminosas y confortables con piscinas y jardines.La residencia de la ladera está decorado con un pintoresco río natural.Características de los planos Cada casa incluye un gran salón-comedor y un dormitorio en la planta baja, y 3 dormitorios en la planta superior.Ubicación e …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turquía
de
$425,314
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina, aparcamiento, servicio de conserjería.Instalaciones y equipos en la casa Cocina integradaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 15 minutos del aeropuerto de Bodrum y a 30 minutos del centro de la ciudad
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$192,265
Apartamentos en un moderno complejo residencial cerca del lago.Infraestructura del complejo:piscinapiscina barparquegimnasiosaunaparques infantiles para todas las edadeszonas de incendio al aire libreCaracterísticas de los planos El complejo ofrece apartamentos con 1 o 2 dormitorios.Ubicació…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turquía
de
$718,568
Ofrecemos confortables villas, pisos y apartamentos dúplex con terrazas.La vivienda cuenta con piscina, sauna, aparcamiento, jardín.Características de los planos Villas: 2 dormitorios, un baño principal, un salón, una cocina, un baño compartido.Ventajas El rendimiento esperado es del 4-5%.Ub…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquía
de
$1,56M
Ofrecemos villas con grandes jardines, piscinas, plazas de aparcamiento, vistas panorámicas del mar y las montañas.La residencia cuenta con una playa privada, un bar, un estudio de yoga y pilates, seguridad, un aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Sistema…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos elegantes villas de alta calidad con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas y baños turcos, grandes terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar.Características de los planos Planta baja: sala de estar, cocina, piscina.Primera planta: un dormitorio doble con baño,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$2,04M
Ofrecemos villas con piscinas, salones, plazas de aparcamiento.Terminación - 2024.Instalaciones y equipos en la casa Ventanas grandesCocinas modernasSistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila y pintoresca
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$413,662
Ofrecemos apartamentos amueblados con terrazas y vistas a las montañas.La residencia cuenta con 4 grandes piscinas, un restaurante y un bar.Terminación - mayo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoVentajas Garantía de altos ingresos de alquiler.Ubicación e infraestructur…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turquía
de
$699,147
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento.La vivienda cuenta con una piscina comunitaria de 220 m2 y una playa privada.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distancia de la playa
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished three bedroom villas on the beach.
Complejo residencial Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquía
de
$704,004
Opciones de acabado Con acabado
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$990,458
Ofrecemos villas con piscinas y plazas de aparcamiento.La residencia con vistas al mar cuenta con una playa, un puerto deportivo y un taxi marítimo, un restaurante y un servicio de conserjería, un gimnasio, una piscina cubierta de 92 m2, un niño; club, un centro de spa.Ubicación e infraestru…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$308,790
Nuevo proyecto de inversión - un complejo residencial único situado en Bodrum a solo 300 metros del mar. Las características complejas:apartamentos totalmente amueblados300 metros a la costapiscinagarajepaneles solaresgeneradorWi-FiVentajas Este proyecto es ideal para alquiler de período a p…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turquía
de
$915,251
Ofrecemos villas con un amplio jardín, una piscina de 8 x 4 m con cascada, terrazas, una vista panorámica, un aparcamiento al aire libre para 2 coches.Instalaciones y equipos en la casa Cocina moderna con islaChimeneaIluminación LEDAire acondicionadoElectrodomésticos incorporadosVentanas de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$524,360
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con piscinas y un bar de piscinas, una piscina cubierta climatizada, un gimnasio, una sauna, seguridad en las 24 horas, un garaje subterráneo y un aparcamiento para inv…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$367,381
Ofrecemos apartamentos y villas con vistas al mar.La residencia cuenta con zona verde, piscinas decorativas, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia, paseos, paseos y rutas en bicicleta, muelle privado y playa, niños; parques infantiles, un mini campo de golf, áreas de yoga y medita…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$512,917
Ofrecemos villas con piscinas, amplios jardines, vistas al bosque y al lago, un aparcamiento.La residencia cuenta con una playa privada, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (función, vit…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,01M
Ofrecemos una villa con jardín y piscina, terraza, zona de barbacoa.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (nevera, lavavajillas, lavadora, horno, vitrocerámica, calentador de agua eléctrico)TVAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encue…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial MONTES BY MISSONI
Complejo residencial MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Turquía
de
$926,436
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
Wabi Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquía
de
$805,023
El complejo residencial de lujo consta de 80 casas adosadas de dos plantas y 20 de tres pisos. Cada casa tiene una parcela de 175 m2, piscina privada, jardín y aparcamiento. Las ventanas dan al lago. El complejo también tiene una cancha de voleibol, baloncesto y fútbol, así como una playa pr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$681,668
Ofrecemos villas con piscinas de 60 m2.La residencia cuenta con dos piscinas, plazas de aparcamiento, parque infantil, seguridad alrededor de la hora.Terminación - mayo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Aire acondicionadoCalefacción por suelo radianteSistema de rie…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$553,491
Ofrecemos villas con terrazas de 15 m2, jardines, vistas a la ciudad.La residencia cuenta con una piscina comunitaria, un parque infantil, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la antigua ciudad de Pedesa, que e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complejo residencial Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Turquía
de
$264,001
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos y villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adabuku.El complejo consta de 198 residencias situadas en una parcela de 44,578 m2 al lado de un bosque de pinos en la zona de Adabuku.Un muelle privado para los residentes del complejo, traslado a la pla…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquía
de
$2,59M
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas pintorescas, terrazas y balcones franceses.La residencia de baja altura cuenta con un gran parque con estanques y cascadas, niños; parques infantiles, instalaciones deportivas, un café, piscinas cubiertas y al aire libre.Terminación - mayo, 2024.Vent…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complejo residencial Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turquía
de
$1,84M
Un proyecto exclusivo que se puede disfrutar de paz y entretenimiento al mismo tiempo. Mientras que la vegetación que rodea ofrece una visión de la naturaleza, la arquitectura innovadora combina la textura moderna con la autenticidad regional. El proyecto está diseñado para hacerte sentir es…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Turquía
de
$387,987
Ofrecemos nuevos apartamentos y villas.Cada villa tiene un gran jardín privado. Los apartamentos en la planta baja también tienen jardines.La residencia de lujo cuenta con aparcamiento, piscinas comunitarias, playa privada.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$873,933
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas, jacuzzis y baños turcos, vistas pintorescas.Terminación - 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteChimeneaTV
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquía
de
$1,85M
Ofrecemos villas confortables y funcionales con jardines y piscinas.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (hob, horno, campana, nevera, lavavajillas)Duravit sanitario wareChimeneaPuerta de aceroVentanas de aluminio deslizantes con persianas eléctricas y pantallas de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$298,452
Ofrecemos villas y casas adosadas con jardines privados.La residencia tradicional cuenta con un centro comercial, un parque infantil, senderos para caminar y correr, jardines y parques, un lago, un gimnasio y piscinas.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Mumcular…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$345,770
Ofrecemos apartamentos y villas con vistas a las montañas, olivares y bosques.La residencia cuenta con dos piscinas y salas de estar, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (función, vi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$718,568
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento y vistas al mar y la ciudad.La vivienda cuenta con una piscina comunitaria de 60 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el centro de Bodrum
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquía
de
$631,563
Ofrecemos apartamentos con balcones, terrazas, jardines.La residencia cuenta con dos piscinas.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (hob, horno, campana, nevera, lavavajillas)Duravit sanitario wareVentanas de aluminio deslizantes con persianas eléctricas y pantallas …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,46M
Ofrecemos una villa de lujo amueblada con piscina, zona de comedor al aire libre y zona de spa con sauna y baño turco.Terminación - Abril, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de restaurantes…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$291,311
Ofrecemos villas luminosas con vistas panorámicas y jardines.La residencia cuenta con un centro comercial, parques infantiles, senderos para caminar y correr, un lago, una piscina y un gimnasio, parques y jardines.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra en la loca…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con una piscina con bar, centro de fitness, seguridad.Terminación - mayo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Armario de cocina incorporadoUbicación e infraestructura cercana Oludeniz Beach - 10 kmFethie promenade - 3 kmAeropuerto Dalaman - 60 km
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$349,573
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y la naturaleza, plazas de aparcamiento, terrazas o jardines.Cada piso tiene una entrada privada.La vivienda cuenta con una piscina de 60 m2.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el centro de la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turquía
de
$2,37M
Ofrecemos amplias y acogedoras villas con piscinas, jardines y zonas de comedor al aire libre, vistas pintorescas de las colinas, olivares y el mar, plazas de aparcamiento.Zona de jardín - de 1.000 m2 a 3.700 m2.Las residencias se marcan en realidad Six Senses Residences Kaplankaya y el hote…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$457,625
Ofrecemos villas con jardines y una vista panorámica del lago.La residencia cuenta con dos piscinas y una playa de arena, una piscina infantil, restaurantes y tiendas, un centro de fitness, zonas verdes ajardinadas, seguridad y videovigilancia, parques infantiles y campos deportivos.Terminac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complejo residencial Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$2,77M
Opciones de acabado Con acabado
Lujosas residencias duplex y villas en el complejo premium Povera Residences & Villas en primera línea.Sólo 76 villas y 234 residencias en una parcela de 150.000 m2.Vistas panorámicas al mar, una playa privada de 1200 metros de largo, servicio completo de hotel a nivel de lujo.Residencias dú…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquía
de
$541,839
Ofrecemos villas con chimeneas y amplios jardines.La residencia cuenta con una zona de eventos, un restaurante, piscinas, un parque acuático, un terreno deportivo, zonas de barbacoa, un gimnasio, parque infantil.Terminación - mayo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Bodrum -…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$427,257
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.Los pisos en la planta baja tienen jardines privados.La vivienda cuenta con una piscina comunitaria de 270 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 150 metros de la playa
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$699,147
Ofrecemos villas con piscinas, jardines, terrazas, saunas y baños turcos, salón y zona de barbacoa.Características de los planos Planta baja: cocina, sala de estar con chimenea y acceso a la terraza de la piscina, dormitorio doble con baño, dormitorio doble con baño y balcón.Primera planta: …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquía
de
$629,232
Ofrecemos nuevos apartamentos de dos tipos:apartamentos con piscina privada y jardinesapartamentos con terrazas en la planta superior.La residencia cuenta con piscina al aire libre y aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos Siemens, Fran…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complejo residencial Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,20M
Un proyecto moderno que consta de 20 villas privadas con jardines privados, situado en una parcela de 11.000 metros cuadrados y ofrece un entorno muy cómodo gracias a su ubicación única. Adecuado para vivir todo el año. Cada villa tiene un aparcamiento al aire libre para 1 coche.Ubicación e …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquía
de
$1,49M
Ofrecemos villas premium con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas al mar.Hay seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Muebles de cocinaCalefacción por suelo radianteAire acondicionadoSistema de riego aut…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquía
de
$1,69M
Ofrecemos apartamentos de prestigio con diferentes diseños y vistas panorámicas. El complejo residencial cuenta con servicio de conserjería alrededor de la hora, una playa de bandera azul privada, un restaurante, terrazas y jardines, servicio de limpieza en seco, parque infantil, piscinas cu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquía
de
$6,29M
Ofrecemos nuevas villas de cuatro tipos:Tipo A (15 piezas). Las villas modernas de 455,60 m2 con jardín ajardinado, terrazas, piscina, aparcamiento para dos coches.Tipo B (10 pcs). Las villas de 424,93 m2 con una vista pintoresca, una piscina, terrazas, un jardín ajardinado, un aparcamiento …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$2,28M
Ofrecemos villas con piscinas infinitas, jardines, terrazas, casas de huéspedes, vistas panorámicas del mar y el puerto deportivo, plazas de aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la calle principal, a 2 minutos del puerto deportivo
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,69M
Ofrecemos villas con jardines, piscinas, plazas de aparcamiento, vistas al mar y la naturaleza.La vivienda cuenta con terraza, piscina comunitaria, zona de barbacoa, sauna y zonas verdes.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCalefacciónVentajas El rendimiento esperado es del 4…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$873,933
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas al golfo.La residencia cuenta con garaje, seguridad alrededor de la hora, servicio de conserjería, piscinas para niños y adultos, gimnasio, sauna y bar de piscina.Terminación - Marzo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complejo residencial Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,40M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas de 38 m2, plazas de aparcamiento, jardines.Instalaciones y equipos en la casa ChimeneaAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Yalikavak es un pueblo situado a 18 km de Bodrum
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complejo residencial Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turquía
de
$1,49M
Un complejo lujoso y confortable construido en 72 mil m2 de terreno con 194 villas. El proyecto combina arquitectura contemporánea y singularidad, cada villa en tiene una vista al mar con 2 grandes terrazas, 4 habitaciones, 3 baños, y una amplia sala de estar.El complejo ofrece un restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquía
de
$875,681
Ofrecemos villas, casas y apartamentos con vistas al mar.Los pisos en la planta baja tienen jardines privados.La residencia cuenta con una piscina comunitaria.Ubicación e infraestructura cercana Tiendas - 5 minutosEstación de autobuses - 10 minutosPlaya - 5 minutosAeropuerto - 45 minutos
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turquía
de
$213,628
Ofrecemos apartamentos y villas con vistas panorámicas al mar, al lago y jardines.La residencia consta de 132 apartamentos y 35 villas, y cuenta con piscinas, zonas verdes ajardinadas, plazas de aparcamiento, centro comercial, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$309,518
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La vivienda cuenta con una piscina comunitaria de 120 m2.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una prestigiosa zona de playa
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complejo residencial Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turquía
de
$617,580
Hay varias villas en el proyecto, situado en la pequeña ciudad pesquera de Gulluk. Aeropuerto Bodrum/Milas a 8 km. Ciudad Bodrum a 40 km.Cada casa tiene piscinas, plazas de aparcamiento, terrazas para la relajación, salón y cocina, 2-4 dormitorios, 2-3 baños. Algunos tienen servicio de lavan…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complejo residencial Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$990,458
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños, cada casa tiene una piscina privada.La residencia cuenta con un muelle y una playa, un restaurante y una conserjería, un gimnasio, una piscina cubierta de 92 m2, taxi marítimo, zonas de entretenimiento y un club infantil, un centro de spa.Termin…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,75M
Ofrecemos villas con jardines y piscinas, dependencias, garajes y plazas de aparcamiento.Terminación - 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCalefacción por suelo radianteCocina integrada con estufa de Franke, horno y capuchaMuebles de cocinaUbicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
