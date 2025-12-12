  1. Realting.com
Complejo residencial VEMA TUZLA
Tuzla, Turquía
de
$128,000
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
Área 91–277 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más hermoso - VEMA TUZLA ( Lado asiático, región de Tuzla ). Un proyecto increíble con vistas al mar y a las Islas Princesas ( 80% ) ofrece un estilo de vida de alta calidad y oportunidades de inversión. Características del pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
91.0
128,000
Apartamentos 2 habitaciones
170.0
184,000
Apartamentos 3 habitaciones
235.0
572,000
Apartamentos 4 habitaciones
277.0
826,000
Agencia
Extra Property
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$2,89M
Ofrecemos apartamentos de alta calidad y áticos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios). El apartamento tiene una vista panorámica de la ciudad, terrazas privadas y piscinas.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, aparcamiento, sauna, piscina cubierta, baño turco y spa, c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$719,888
El proyecto consta de 2 bloques - 142 apartamentos + 7 villas, con una superficie total de 24500 m2. Servicios para residentes:Seguridad 24/7sistema de vigilancia de vídeoconciergegimnasioÁrea de spa: sauna y sala de vaporparque infantil al aire librepiscinas exteriores / interioressenderos …
Agencia
TRANIO
OneOne
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turquía
de
$214,028
Por qué esta propiedad؟ El complejo se encuentra dentro de una zona de inversión, es testigo del rápido desarrollo en proyectos de infraestructura. Cuenta con apartamentos con encantadoras vistas de la ciudad y Camlica Hill, la característica más destacada del lado de Anatolia. Está cerca d…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turquía
de
$1,19M
Le ofrecemos un complejo de primera clase de amplias villas. Cada villa tiene una piscina privada, una gran zona verde y aparcamiento. En el territorio cerrado hay patios de recreo, pista de tenis, cancha de baloncesto, zonas de recreación y caminatas.Ubicación e infraestructura cercana Hosp…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$869,488
Usted encontrará el ritmo que está buscando con una amplia gama de opciones de apartamento con 1-6 dormitorios, así como apartamentos dúplex.Amenities:Piscina cubiertagimnasiosauna y baño de vaporrelajación y áreas socialesCaféestudio de pilatespiscina infantiltrasteros para cada apartamento…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$811,202
Ofrecemos amplios apartamentos con balcón y vistas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde ajardinada, un aparcamiento, un parque infantil.Finalidad - Febrero, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de parada…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,39M
El complejo consta de 16 villas de lujo con vistas al mar y un aparcamiento para 4 coches.El proyecto cuenta con:piscina al aire libresaunaBaño turcogimnasiojacuzziverde paisajezona de barbacoaseguridad alrededor de la horaCaracterísticas de los planos Ascensor silenciosoSistema "Smart Home"…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Un desarrollador turco líder ha lanzado la venta de un nuevo proyecto con vistas al mar, las Islas Príncipes y el bosque. Los proyectos de este desarrollador siempre tienen ubicaciones de alta calidad, perfectas y los mejores materiales del mercado.El proyecto residencial consta de 3 bloques…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$479,015
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad, zona verde, restaurante y cafetería.Terminación - 4o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralElectrodomésticos de cocinaAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$255,176
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y al lago.La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 3 minutosEstación de metro - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 20 minutos
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$876,039
El proyecto consta de dos partes:1) Edificios residenciales medianos: 17 bloques, 491 apartamentos con 2-4 dormitorios.2) Torre alta: 43 plantas, 547 apartamentos con 1-2 dormitorios.También hay un jardín de 25.000 m2, un lago y cuerpos de agua con una superficie total de 6.000 m2.Instalacio…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turquía
de
$458,631
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos de lujo en venta en Bakirkoy Estambul, en la franja costera del mar de Mármara, en el lado europeo de Estambul. Dentro de un proyecto residencial, rodeado de las atracciones turísticas y de atracciones más bellas de Estambul, donde las atracciones turíst…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial surrounded by nature in the center of Istanbul
Complejo residencial surrounded by nature in the center of Istanbul
Eyupsultan, Turquía
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Un proyecto conceptual en Ayupsultan es una de las zonas más verdes de Estambul. El proyecto combina un estilo de vida tranquilo y un diseño moderno y funcional en sus apartamentos. Consta de 242 espaciosos apartamentos de varios tipos de 1 + 1 a 5 + 1. A pesar de su proximidad a la naturale…
Agencia
FIBO Property
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$220,625
La residencia cuenta con terrenos deportivos y centro de fitness, sauna y baño turco, zona de pilates, parque y amplios jardines ajardinados, piscina, cafeterías y restaurantes, camino de bicicletas.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana autopista TEM - 1 kmE-5 autopis…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 140–240 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto está ubicado en uno de los entornos de vida más agradables, tranquilos y silenciosos de Beylikdüzü. Unidades bien diseñadas con impresionantes vistas al mar y magníficas áreas verdes integradas con la naturaleza. En la construcción se han utilizado los materiales de construcció…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
140.0
250,000
Apartamentos 3 habitaciones
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartamentos 4 habitaciones
210.0
425,000
Agencia
Mehal Group
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turquía
de
$134,532
Por qué esta propiedad؟ Por su proximidad a las carreteras principales, líneas de transporte y transporte expreso, asegurando una fácil navegación. Los apartamentos compuestos disfrutan de vistas panorámicas del mar de Mármara y los espacios verdes circundantes. Las escrituras se entregan d…
Agencia
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Esenyurt residentional complex
Edificio de apartamentos Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turquía
de
$185,129
Por qué esta propiedad؟ Un proyecto moderno con una excelente ubicación en una muy buena zona Este proyecto incluye modelos de apartamentos en varios estilos con un espacio social adecuado para familias Además de la presencia de una escuela al lado del complejo, este proyecto está adyace…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al mar.La residencia cuenta con una gran zona verde, zonas de salón y senderos para caminar, un gimnasio, un parque infantil, una piscina, un garaje de tres niveles, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complejo residencial Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turquía
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Presentamos a su atención nuestro nuevo complejo situado en la zona de Maltape.El complejo residencial consta de dos bloques, apartamentos con diseños de 0+1 a 2+1 están en venta.Bloque B - 9 plantas, concepto hotelero con recepción 24 horas, apartamentos 1+0 y 1+1.Bloque A - 26 plantas, la …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$586,225
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas al mar y a las Islas Princesas.La residencia cuenta con senderos para caminar, seguridad, sauna y hamam, zona verde, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento, gimnasio, zonas deportivas.Ubicación e infraestructura cercana Hospi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,17M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, piscina infantil y parque infantil, centro de fitness y estudio de pilates, cafeterías y restaurantes, senderos para caminar y correr, sauna, hamam y salas de masaje.Ubicación e infrae…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turquía
de
$473,310
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$289,498
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, parque infantil, una gran zona verde.Terminación - mayo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina Franke/Siemen…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$785,922
Ofrecemos apartamentos con vistas al bosque y al río.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, gimnasio, estudios de yoga y pilates, sauna.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 15 minutosEstación de metro - 5 minutosPar…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Edificio de apartamentos Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turquía
de
$463,727
Por qué esta propiedad؟ Es el título de lujo y excelencia, con una vista directa del mar de Mármara cerca del Bósforo, con una garantía del gobierno y bajo la supervisión del municipio de Estambul. Es uno de los mejores barrios residenciales de Estambul; debido a sus distintas instalaciones …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turquía
de
$708,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Un proyecto de villa rural en el área de Bahcesehir que tiene un valor futuro realmente bueno. Fácil acceso a centros comerciales, junto al lago, aeropuerto de Estambul, zonas industriales, nuevo canal de Estambul y otras áreas en desarrollo.
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$780,948
El proyecto consta de dos plantas de 280 m2. Cada villa cuenta con amplios salones, cocinas modernas, baños de lujo, amplios jardines. Las villas, diseñadas teniendo en cuenta la arquitectura horizontal de baja altura, ofrecen los alojamientos ideales para familias.Instalacionespiscinagimnas…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turquía
de
$488,957
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Proyecto de concepto totalmente familiar rodeado de árboles, paisaje verde al 75 %, apartamentos con vista al Bósforo y al casco antiguo y más. Ahora a la venta con atractivas opciones de pago. ¿Quiere tener un apartamento en Estambul construido por el desarrollador de Moscow City y Krasn…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$337,921
Ofrecemos hermosos apartamentos con diferentes diseños.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Casa inteligente" (luz. cortinas, persianas, intercomunicación, etc control)Sistema de aire acondicionado ToshibaSistema de calefacción RehauBaterías de GroheGeberit sanitary wareElectrodomésti…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$229,807
El proyecto cuenta con:vista margimnasioAparcamiento interiorPiscina cubiertaUbicación e infraestructura cercana West Istanbul Marina - 1.2 kmMetrobus - 5,9 kmNuevo aeropuerto - 34 km
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Type B_81
Sariyer, Turquía
de
$233,382
Año de construcción 2021
Lado europeo - beylikduzu   Este proyecto está ubicado en una de las carreteras más importantes de Estambul en absoluto ( E 5 y al mismo tiempo cerca del metro-bus ). El proyecto está construido en un área de 36,581 M2 con 2 bloques y 565 unidades. Lo que distingue al proyecto es que tiene …
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turquía
de
$253,684
El complejo residencial de primera clase incluye su propio puerto deportivo, piscinas, zonas verdes, teatro, cine, centro comercial con marcas de lujo, restaurantes gourmet, campos deportivos, espacios educativos y culturales. Hay apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios para elegir.Ubicación e …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad, sauna, sala de vapor y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un hospital, a 5 minutos de una estación de metro y a 25 minutos del aeropuerto
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquía
de
$425,592
Ofreciendo una calidad única con sus detalles arquitectónicos, el complejo maximiza su calidad de vida con su estructura orientada al confort, paisaje pacífico y diseño interior útil. El proyecto con infraestructura desarrollada rodeada de espacios verdes es la encarnación de comodidad, tran…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$334,266
El complejo consta de 5 edificios con 141 apartamentos con 1-4 dormitorios. Cada apartamento tiene balcón, terraza o jardín.Características:piscina al aire libregimnasiosauna y baño de vaporsala de juegoCaféSunbathing areasenderocancha de baloncestoparque infantilzona de barbacoazona verdees…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$3,27M
El complejo residencial consta de villas con 4-5 dormitorios. Las casas tienen balcones o terrazas. Están situados junto al puerto deportivo.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad costera de Estambul con 55 km de costa.Hay una oportunidad para obte…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$412,858
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadaszonas deportivas exterioresgimnasiocentro de spasauna y baño de atemPiscina cubiertaparque infantilplazas de aparcamiento privadoFinalidad - Diciembre, 30 2024.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 40 kmCentro c…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turquía
de
$238,488
Por qué esta propiedad؟ Vivir en el corazón de la naturaleza pintoresca, en una zona urbana con muchos de los parques más bellos de la ciudad. Un proyecto con un alto valor de inversión; Está en un área vital adyacente a los centros financieros y comerciales. Se encuentra dentro de una ubic…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$480,507
La residencia moderna ofrece una amplia gama de apartamentos: apartamentos con 1-3 dormitorios, apartamentos dúplex con 2 dormitorios.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra directamente frente al centro comercial Palladium, a 350 metros de la estación de metro de Atase…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,92M
Ofrecemos villas con jardines, plazas de aparcamiento, amplios balcones y vistas panorámicas.Es posible construir una piscina.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños de vapor, cancha de baloncesto y campo de fútbol, caf…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$222,844
La residencia cuenta con piscina, hamam, baño de vapor y sauna, centro de fitness, jardín ajardinado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la autopista E-5, una estación de metrobus, centros comerciales, hospitales, escuelas
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$467,574
Namli Vadi es una experiencia de vida única en el corazón de Estambul. Apartamentos con 1-2 dormitorios se ofrecen a su gusto en el proyecto de lujo de 7 plantas con diseño moderno.Finalización - final de 2024.Ubicación e infraestructura cercana Vadi Estambul - 2 minutosEstación de metro - 5…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$238,761
La residencia cuenta con zona verde con miradores y piscinas ornamentales, sistema de seguridad, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Estambul, a 1 minuto a pie del lago.Metrobus - 1 k…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,46M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$1,35M
Ofrecemos apartamentos luminosos con vistas al bosque.La residencia cuenta con piscina al aire libre y solárium, aparcamiento, seguridad, terrenos deportivos, sala de fitness.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de escuelas, universidades, hospitales, el centro…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Bakirkoy, Turquía
de
$936,193
Año de construcción 2019
Número de plantas 20
Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importante…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$193,397
Ofrecemos diferentes apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las islas.La residencia cuenta con dos piscinas cubiertas, un aparcamiento de tres niveles, una sala de conferencias, un jardín de infantes, un gran territorio ajardinado, juegos infantiles y deportivos, un centro de fitness…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$133,309
Por qué esta propiedad؟ El proyecto se encuentra en medio de los proyectos de desarrollo urbano e inversión inmobiliaria más importantes que caracterizan a Beylikduzu. Está adyacente al parque "Valle de la Vida", el parque más grande de Estambul, lo que lo convierte en un destino para aquel…
Agencia
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turquía
de
$147,802
Por qué esta propiedad؟ Como satisface las condiciones óptimas de inversión, junto a Basin Express Road y el Canal de Estambul. Garantiza que obtendrá la ciudadanía turca y vivirá cómodamente en Estambul. Proporciona opciones de venta de cuotas con entrega directa de títulos de propiedad. U…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,72M
La residencia cuenta con piscinas al aire libre, centro de fitness, sauna y baño de vapor, parque infantil, cancha de baloncesto, café.Terminación - Septiembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona verde, cerca del Bosphorus y las carreteras
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turquía
de
$265,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ingresos garantizados de alquiler del 7% del precio del apartamento por 24 meses!Nuestro proyecto se encuentra en la zona de Sisli / Fulya, una de las zonas más populares de Estambul.El proyecto está situado en una superficie de 18.900 m2, consta de dos edificios de 10 plantas, e incluye 150…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
Complejo residencial Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turquía
de
$420,000
Opciones de acabado Con acabado
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.El complejo se encuentra en Beyoglu, Taksim - una de las zonas más centrales de Estambul.El proyecto con una fachada de 220 m ocupa una parcela de 156.000 m2. Consta de 659 apartamentos con diseños de 1 + 1 a 3…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,08M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, seguridad en las 24 horas, un aparcamiento subterráneo de tres niveles, un gimnasio, una zona de spa con sauna, un hamam y un jacuzzi, una sala de conferencias, una sala de estar…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$985,884
Privé Kemer le ofrece a usted y a su familia una nueva vida con su arquitectura elegante, moderna y de bajo nivel, mejora de la vida y cómodas tecnologías ecológicas, seguridad y todos los demás privilegios.CaracterísticasPiscinas interiores y exterioresrestaurantecentro de spagimnasioparque…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$541,373
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños. Los pisos superiores tienen una vista pintoresca.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, restaurantes y cafés, un gimnasio, un centro de spa, yogs y estudios de pilates, un aparcamiento y un g…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$786,902
Ofrecemos apartamentos amplios y de lujo con una vista pintoresca de Bosphorus.La residencia cuenta con una gran zona verde, piscinas cubiertas y exteriores con cascadas y estanques, áreas de salón y juegos infantiles, un elegante café, salas de conferencias, un gimnasio, un baño turco, un j…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$482,496
Ofrecemos apartamentos con vistas al Mar Mármara y las Islas Prince, plazas de aparcamiento y trasteros.La vivienda consta de 5 edificios (3 residenciales y 2 oficinas) y cuenta con piscinas al aire libre y cubiertas, piscina infantilpiscina, un gimnasio y una zona de spa, un club infantil, …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$656,296
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$221,849
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia cuenta con gimnasio, sauna, baño de vapor, sala de conferencias, zonas deportivas, parque infantil, piscinas, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está rodeada de naturaleza y se encuentra a 5 minutos del aeropuerto d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,02M
El proyecto incluyó trabajos de restauración en edificios históricos utilizando métodos de restauración de clase mundial. Los antiguos edificios de fábrica del siglo XIX no utilizados fueron convertidos para uso compartido por los residentes de este proyecto moderno. El tráfico está dirigido…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$238,761
Elevando la calidad de vida con oportunidades ilimitadas y privilegios únicos, Tenet Topkapi Prime abre las puertas a una excepcionalidad.Característicaspiscina al aire libreSalón de cieloco-working areasgimnasiosaunajardínsala de juegoscine al aire libreservicio de conserjeríamini golfTermi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un amplio garaje, una sauna y un baño turco, un parque infantil, una cancha de baloncesto.Terminación:Primera etapa: 30/06/20242a etapa: 30/12/20243a etapa: 30/12/2025.Ventajas Adecuado para la ciudadanía.Ubicación e infraestructura cercana Carr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$124,355
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, aparcamiento, saunas y baños turcos, gimnasio, café.Terminación - 2025.Características de los planos Calefacción por suelo radianteCocinas incorporadasMini neveraTechos altosUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquía
de
$300,111
Ofrecemos apartamentos con grandes balcones y jardines de invierno.La residencia cuenta con jardín, gimnasio, piscina cubierta.Terminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 25 kmCentro de la ciudad - 15 kmUniversidad - 3 kmCentro comercial - 2 kmMar - 10 kmEs…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$147,236
El proyecto cuenta con:piscina al aire libresaunabaño de vaporgimnasioAparcamiento interiorcampo de fútbol y cancha de baloncestoparque infantilTerminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana E-5 autopista - 10 minutosAutovía TEM - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 30 minutosHo…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Kartal Seaview Family Homes
Complejo residencial Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turquía
de
$261,723
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Un proyecto de vista al mar asequible tiene buen acabado, arquitectura, vista, medio ambiente, sociedad y otros. En el vecindario, muchos centros comerciales, centros comerciales de marina y marina, fácil acceso a la línea de corniche, diferentes líneas de metro, aeropuertos, compañías multi…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con un aparcamiento de 4 niveles, un gimnasio, una sauna, una zona de barbacoa en la azotea, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Finalización - final de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralCalefacción por suelo radianteUbicación e infr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$258,657
La residencia cuenta con un centro comercial y restaurantes, un hotel, un sistema de seguridad, un aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la autopista E-5, a 7 minutos a pie de una estación de metrobus.Metrobus - 1 km…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial LOFT
Esenyurt, Turquía
de
$200,000
Año de construcción 2022
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
Extra Property
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turquía
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquía
de
$699,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 98–165 m²
3 objetos inmobiliarios 3
La nueva perla de Estambul es un apartamento con amplios jardines y terrazas con habitaciones privadas, donde vivirá con seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que le permite divertirse de forma ilimitada con servicios sociales y pasar tiempo con su familia. A pie se puede ll…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
98.0
650,000
Apartamentos 2 habitaciones
147.0
1,08M
Apartamentos 3 habitaciones
165.0
1,38M
Agencia
Mehal Group
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Turquía
de
$348,428
Opciones de acabado Con acabado
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$2,15M
El proyecto establecerá un ejemplo global en campos como la correcta restauración de edificios históricos con un enfoque arquitectónico contemporáneo.El complejo residencial cuenta con 76 apartamentos, 36 apartamentos loft, 3 tiendas, piscina cubierta, zona de spa, parque infantil, centro de…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
Con su ubicación frente al mar y arquitectura de diseño de lujo, la residencia le promete una vida de ensueño.En el proyecto, que consta de 6 bloques dentro de 3 plantas cada uno, un total de 36 opciones incluyendo duplexs de jardín, duplex de techo y apartamentos, que van desde 2+1 hasta 6+…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$312,425
Ofrecemos apartamentos amplios y de alta calidad con diferentes diseños. Algunos apartamentos tienen vistas al mar y las islas.La residencia de alta altura cuenta con gimnasio y centro de fitness, sauna, piscina cubierta, sala de vapor, aparcamiento y garaje, baño turco, territorio ajardinad…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$274,069
La residencia cuenta con galerías de arte, piscinas cubiertas y exteriores, parques infantiles, cines, cafés y restaurantes, centros comerciales, tres centros de spa, tres gimnasios.Terminación - 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada frente a una estación de metr…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,25M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial HEART OF BOMONTY
Sisli, Turquía
de
$456
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 34
La prestigiosa zona de Beaumontti del antiguo Estambul con más de 100 años de historia se ha convertido en el nuevo favorito de la ciudad. Felicia Park está ubicado en las rutas de transporte más importantes de Estambul, en el centro de entretenimiento, vida cultural y artística de la ciudad…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$964,993
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas a la ciudad.La residencia cuenta con gimnasio, seguridad, zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de paradas de autobús, centros comerciales, una escuela y un jardín de infantes.Kadiköy es una de las zonas más a…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$403,268
Ofrecemos apartamentos médicos amueblados y apartamentos de lujo con plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes, salas de estar y zonas deportivas, seguridad alrededor de la hora, un garaje.El complejo residencial estará destinado a científ…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$2,13M
La marca Vadi Estambul El proyecto es un pináculo de lujo de construcción villa, que abarca 287.000 m2 en el codiciado distrito de Büyükçekmece villa de Estambul. Este proyecto excepcional cuenta con 225 villas independientes de diseño meticuloso, cada una con una piscina privada y amplio ja…
Agencia
TRANIO
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turquía
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Área 145–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto Bahçeşehir *Entrega: marzo de 2025 Título de propiedad listo 480 apartamentos 2+1 | 3+1 20 Unidades Comerciales Proyecto de Vivienda de Marca Opciones de Pago en Efectivo y en Plazos Área del Proyecto: 24,000 m² 60% Área Verde Balcón en Todos los Departamentos Cocina Cerra…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
145.0
200,000
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
300,000
Agencia
Mehal Group
Complejo residencial Type B_67
Sariyer, Turquía
de
$153,000
Año de construcción 2021
lado asiático - fikirtepeEste proyecto se encuentra en la zona más importante en términos de acceso. Los proyectos que se ubican en una ubicación muy céntrica de Estambul, están junto a la estación de metro-bus. El proyecto está construido sobre una superficie de 8000 M2, que incluye 3 bloqu…
Desarrollador
Majd International Company
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquía
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Área 70 m²
1 objeto inmobiliario 1
El proyecto está ubicado en el centro de la primera zona de la parte europea de Estambul, en Eyupsultan. ✨El proyecto consta de 2 etapas✨ *Etapa 1️⃣* Área del complejo residencial 30.000 m2 Áreas verdes 15.000 m2 *Etapa 2️⃣* Área del complejo residencial 40.000 m2 Áreas verdes 20.00…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
345,000