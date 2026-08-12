Apartamentos de varios niveles en venta en Turquía

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43 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3
Apartamento de dos niveles en una zona turística de Estambul bajo inversiónTaksim Street/Nan…
$145,130
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 4/2
DESCRIPCIÓN: Se ofrece a la venta un amplio apartamento dúplex 3+1 ubicado en Bostanlı, u…
Precio en demanda
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Altincag Inmobiliaria
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 2/3
Amplio apartamento 5+1 en Konyaalti, distrito de Uluch.Presentamos a su atención un apartame…
$245,642
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 16
$180,345
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
El complejo está siendo construido sobre una parcela de 36.000 m2 en Altintas, la región en …
$428,701
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El apartamento está situado en el distrito de Konyaalti/Uncali. En el complejo hay muchas in…
$585,232
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$609,644
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$267,413
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Silivri, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Silivri, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
$180,000
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Este apartamento duplex jardín en Konyaaltı Hurma le ofrece una vida unifamiliar!Completado …
$232,792
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 9
$618,327
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 18/4
$463,949
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 8
El complejo está siendo construido en la región de Alanya/Avsallar por una de las principale…
$185,765
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/19
$241,409
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Koşuyolu Koru EvleriDescripción del proyectoAdecuado para la ciudadaníaLa escritura de títul…
$2,45M
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 10
$905,147
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 4
Situado a sólo 350 metros de la playa Konyaalti, una de las playas más populares de Antalya …
$700,906
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/26
$273,460
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
El apartamento se encuentra en Lara, una de las localidades más populares de Antalya, a poca…
$650,670
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 6/7
ID AN 23752 Área: Antalya, Undzhaly Tipo de objeto: Vivienda en construcción Número de habit…
$251,759
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/14
$231,222
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
$2,20M
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 14
$492,172
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Kagithane, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Kagithane, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/5
¡bienvenido! Si sueñas con comprar bienes raíces en Turquía, presta atención a este magnífic…
$265,826
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
$430,651
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