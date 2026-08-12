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Adosados en Venta en Turquía

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116 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 2
El complejo, completado en 2025, consta de un total de 4 bloques. En términos de ubicación, …
$165,677
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
En venta es una acogedora villa en el pintoresco pueblo de Chamyuva. Un lugar tranquilo y tr…
$790,644
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Piso 1/3
Casas Espaciosas y de Diseño Moderno en Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce es un distrito con plani…
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
El proyecto, construido en Altintas, la región en desarrollo de Antalya, es un complejo comp…
$453,134
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Mar, Piscinas Privadas y Jardines en Bodrum, Turquía Estas casas con vis…
$799,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El complejo fue construido en 2020 en el barrio de Antalya / Muratpasha Guzeloba. En el comp…
$107,614
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 394 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en istanbul. Esta exquisita propiedad abarc…
$999,362
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El complejo, completado en 2025, se encuentra en la región de Antalya / Kepez. El complejo i…
$70,173
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa de lujo en la zona más prestigiosa de Alanya, Jikjili! Una gran disposición, ventanas …
$1,83M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 175 m²
Piso 1/3
En el pintoresco barrio Kargicak de Alanya, una villa de tres plantas con tres dormitorios y…
$267,536
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 2
El complejo fue construido en septiembre de 2022 en la región de Lara, que se considera la u…
$142,174
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Serik, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Serik, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
Número de plantas 3
Precio asequible, diseño moderno y excelente calidad de construcción!Venta es una villa dobl…
$836,498
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
El edificio, terminado en 2025, se encuentra en la zona de Aksu/Altintash. Se encuentra a 15…
$81,383
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$469,920
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$889,060
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El complejo se completó a principios de 2023 y los ingresos mensuales de alquiler de apartam…
$163,250
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$558,030
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
El apartamento está situado en el barrio de Antalya / Muratpasha Meydankavagi. En términos d…
$85,010
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villa Cerca de Servicios Sociales en Kepez Altınova con Opciones de Transporte Fáciles Las v…
$235,543
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El proyecto se está construyendo en Aksu/Altıntaş, la región en desarrollo de Antalya, y se …
$331,545
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, completado en 2024 en la zona Kundu de Antalya, consta de dos bloques. Se encue…
$141,635
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$519,581
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dalyan, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dalyan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Bienvenido a una experiencia excepcional en izmir. Esta exquisita propiedad abarca 284 m2, o…
$1,55M
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